Премьера Нидерландов Рютте официально назначат генсеком НАТО 26 июня, - СМИ
Официальное назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО состоится в среду, 26 июня.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали дипломаты нескольких стран НАТО, назначение Рютте генсеком Альянса одобрили постоянные представители всех 32 членов блока.
В случае избрания к своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Напомним, что Рютте остался единственным кандидатом на пост генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что снял свою кандидатуру.
Ранее действующий генсек НАТО Столтенберг назвал Рютте "сильным кандидатом".
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Добре, що нові керівники ЄС бачуть і знають, хто кому в Україні, отой говнобородько з челяддю, катлєтною і безумною… Костін, має ПРАЦЮВАТИ!!