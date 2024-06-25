УКР
Прем’єра Нідерландів Рютте офіційно призначать генсеком НАТО 26 червня, - ЗМІ

Офіційне призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО відбудеться у середу, 26 червня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли дипломати кількох країн НАТО, призначення Рютте генсеком Альянсу схвалили постійні представники всіх 32 членів блоку.

У разі обрання до своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, що Рютте залишився єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що зняв свою кандидатуру.

Раніше чинний генсек НАТО Столтенберг назвав Рютте "сильним кандидатом".

Читайте також: Орбан підтвердив, що Угорщина не проти, щоб Рютте став наступним генсеком НАТО

НАТО Рютте Марк
