В "мирные предложения" Путина верят те, кто насмотрелся Russia Today, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Россия не хочет мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время правительственного заявления относительно Европейского совета и саммита НАТО.

"Путин должен признать: своей цели одолеть Украину на поле боя он не достигнет", - сказал канцлер.

Шольц прокомментировал недавние "мирные предложения" Путина, в которых он, в частности, требует от Украины отдать свои территории, провести "демилитаризацию" и сделать невозможным таким образом свою защиту от агрессий в будущем.

"Тот, кто верит, что это .... принесет устойчивый мир в Европу, тот, наверное, смотрел очень много Russia Today", - подчеркнул он.

Шольц отметил: Россия не хочет мира, но Украина, на которую напали, хочет мира, справедливого, без страха перед новой агрессией, поэтому есть Мирный план Украины, Саммит мира в Швейцарии.

"Мы должны пройти первый шаг... Путь будет долгим и трудным. Но проведение такой конференции было правильным", - добавил канцлер.

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