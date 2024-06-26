У "мирні пропозиції" Путіна вірять ті, хто передивився Russia Today, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Росія не хоче миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час урядової заяви щодо Європейської ради та саміту НАТО.

"Путін має визнати: своєї мети здолати Україну на полі бою він не досягне", - сказав канцлер.

Шольц прокоментував нещодавні "мирні пропозиції" Путіна, в яких він, зокрема, вимагає від України віддати свої території, провести "демілітаризацію" і унеможливити таким чином свій захист від агресій у майбутньому.

"Той, хто вірить, що це …. принесе сталий мир в Європу, той, напевно, дивився дуже багато Russia Today", - наголосив він.

Шольц зазначив: Росія не хоче миру, але Україна, на яку напали, хоче миру, справедливого, без страху перед новою агресією, тому є Мирний план України, Саміт миру в Швейцарії.

"Ми маємо пройти перший крок… Шлях буде довгим і важким. Але проведення такої конференції було правильним", - додав канцлер.

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