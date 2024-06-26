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Новини Війна
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У "мирні пропозиції" Путіна вірять ті, хто передивився Russia Today, - Шольц

Шольц про мирні пропозиції Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Росія не хоче миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час урядової заяви щодо Європейської ради та саміту НАТО.

"Путін має визнати: своєї мети здолати Україну на полі бою він не досягне", - сказав канцлер.

Шольц прокоментував нещодавні "мирні пропозиції" Путіна, в яких він, зокрема, вимагає від України віддати свої території, провести "демілітаризацію" і унеможливити таким чином свій захист від агресій у майбутньому.

"Той, хто вірить, що це …. принесе сталий мир в Європу, той, напевно, дивився дуже багато Russia Today", - наголосив він.

Шольц зазначив: Росія не хоче миру, але Україна, на яку напали, хоче миру, справедливого, без страху перед новою агресією, тому є Мирний план України, Саміт миру в Швейцарії.

"Ми маємо пройти перший крок… Шлях буде довгим і важким. Але проведення такої конференції було правильним", - додав канцлер.

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Автор: 

путін володимир (24051) росія (65800) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
це методичка з ОП ? хто вам зедобням казав що на донечині тільки вата ?
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26.06.2024 16:27
+5
той, напевно, дивився дуже багато Russia Today", - наголосив він.

u mene liš odne pitaņija - čomu cja pomoika RT dosih pracue v Germaņii ?
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26.06.2024 16:18
+4
може тобі віттяти руку? не всю- тільки по лікоть...та ***** на той нуманізм, міжнародне право і недорканність! Всього ж по лікоть...
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26.06.2024 16:30
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Варіант закінчення війни.

Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:

По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
росія не заважає інтеграції України в ЄС.

Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.

До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:

1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.

путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу.

Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.

Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.

Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані!

Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?

Трамп взагалі каще, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.

Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.

Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.

І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз.

Що скажете на рахунок цього?
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26.06.2024 16:14 Відповісти
Крим і весь Донбас залишаються під росією.

tak Ukraina vže skazala - ņi. šo tam raška ta ostaļnie dumajut ce druge pitaņja.
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26.06.2024 16:26 Відповісти
це методичка з ОП ? хто вам зедобням казав що на донечині тільки вата ?
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26.06.2024 16:27 Відповісти
може тобі віттяти руку? не всю- тільки по лікоть...та ***** на той нуманізм, міжнародне право і недорканність! Всього ж по лікоть...
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26.06.2024 16:30 Відповісти
Кремлебот, иди на Лента.сру гадить и свои фантастические условия и пожелания выдвигать
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26.06.2024 16:37 Відповісти
> Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.

Нічого Захід не виторгує. Констрнаступ 2023 якраз був для цього: перерізати сухопутній коридор, звільнити 2 області, і погрожуючи що йтимемо далі, почати переговори з парашею з позиції сили .
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26.06.2024 16:51 Відповісти
Попий бояри, ваня, і впади падскамєйку.
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26.06.2024 19:07 Відповісти
той, напевно, дивився дуже багато Russia Today", - наголосив він.

u mene liš odne pitaņija - čomu cja pomoika RT dosih pracue v Germaņii ?
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26.06.2024 16:18 Відповісти
По поставками Таурсів таке враження, що Шольц сам інколи грішить переглядом рашистського каналу
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26.06.2024 16:21 Відповісти
...не тільки..є ще кольоровані підари на кшалт Сі, той точняк не дивився, але ж...
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26.06.2024 16:32 Відповісти
Тут на Цензоре 90% пишущих верят в *мирные угоды* с ******
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26.06.2024 16:34 Відповісти
Все должны верить, но только на наших условиях
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26.06.2024 17:24 Відповісти
це так Шольц тролить трампа?
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26.06.2024 16:35 Відповісти
Взагалі-то я завжди агітую за блок ХДС+ХСС; але ж есдек Шольц розумнішає буквально кожного дня... Дійти би йому ще розуміння, що потрібно передати ЗСУ Тауруси і дозволити бити нехай тільки по військових частинах (фіг з ними, з той лаптєногою інфраструктурою, нехай неми займаються Малюк і Буданов) ворога за лінією кордону! Ціни йому би не було б!
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26.06.2024 16:53 Відповісти
Товарисч шмольц, а не ты ли в первом ряду то кино смотрел и не рядом ли сидела бабушка одна Агнешка по кликухе? А?
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26.06.2024 17:08 Відповісти
У "мирні пропозиції" Путіна вірять тільки співмешканці по палаті. Наполеон, гитлер, та Ваня дурак
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26.06.2024 17:22 Відповісти
Канцлер Олаф Шольц все правильно сказав.
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26.06.2024 18:02 Відповісти
І що? Герр Шольц не дивився рашатудей? Зовсім-зовсім не дивився?
От чесно: вірю!
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26.06.2024 19:09 Відповісти
Та ні , це ті , у кого не працює аналітичне і критичне мислення , то такі самі, що Зелю в 2019 вибрали . На жаль , дурний людей більше чим розумних .
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26.06.2024 21:58 Відповісти
 
 