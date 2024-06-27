НАТО обсуждает план финансирования Украины на 40 млрд евро ежегодно, - Bloomberg

В НАТО сейчас обсуждают предложение по плану финансирования на 40 млрд евро в год для Украины. В то же время некоторые страны-члены выражают скепсис относительно этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, по данным издания, несколько союзников по НАТО не соглашаются взять на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь для Украины.

Сейчас страны расходятся во мнениях относительно того, как сделать так, чтобы эти обязательства работали на протяжении будущих лет.

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Собеседники издания отметили, что некоторые союзники остерегаются формализовать обязательства с конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне.

В то же время другие опасаются публиковать точные цифры своих взносов из-за беспокойства, что это может раскрыть информацию об истинном объеме их помощи Украине.

Несмотря на то, что многие детали еще нужно согласовать, в частности относительно бухгалтерского учета. В то же время союзники, вероятно, смогут заключить соглашение, если 40 млрд евро помощи Украине будет вычтено из существующего обязательства НАТО тратить не менее 2% ВВП на оборону. Однако это может привести к сокращению собственных оборонных расходов союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине ежегодно.

Впоследствии он сообщил, что в НАТО не согласовали план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины.