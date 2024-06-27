НАТО обговорює план фінансування України на 40 млрд євро щороку, - Bloomberg

У НАТО наразі обговорюють пропозицію щодо плану фінансування на 40 млрд євро на рік для України. Водночас деякі країни-члени висловлюють скепсис щодо цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, за даними видання, кілька союзників по НАТО не погоджуються взяти на себе зобов’язання щодо конкретних багаторічних витрат на військову допомогу для України.

Зараз країни розходяться в думках щодо того, як зробити так, щоб ці зобов'язання працювали на протягом майбутніх років.

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Співрозмовники видання зазначили, що деякі союзники остерігаються формалізувати зобов'язання з конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні.

Водночас інші побоюються публікувати точні цифри своїх внесків через занепокоєння, що це може розкрити інформацію про справжній обсяг їхньої допомоги Україні.

Попри те, що багато деталей ще потрібно узгодити, зокрема щодо бухгалтерського обліку. Водночас союзники, ймовірно, зможуть укласти угоду, якщо 40 млрд євро допомоги Україні буде вирахувано з наявного зобов'язання НАТО витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону. Проте це може призвести до скорочення власних оборонних витрат союзників, особливо якщо міністерства фінансів не погодяться підвищити загальний рівень витрат.

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Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні щороку.

Згодом він повідомив, що у НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України.