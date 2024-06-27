Евросоюз выделил Украине новый транш в €1,9 млрд в рамках программы помощи Ukraine Facility
Украина получила от Европейского союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня ЕС предоставил очередной транш в размере €1,9 млрд в рамках Ukraine Facility. Хочу выразить благодарность Президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всей ее команде за такую непоколебимую поддержку", - говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что общая бюджетная поддержка от ЕС с начала 2024 года уже достигла почти 8 миллиардов евро и "еще больше - на подходе".
Напомним, в апреле Шмыгаль заявил, что новый транш ЕС пойдет на важнейшие бюджетные расходы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль