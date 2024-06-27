Євросоюз виділив Україні новий транш у €1,9 млрд у межах програми допомоги Ukraine Facility
Україна отримала від Європейського союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні ЄС надав черговий транш розміром €1,9 млрд в рамках Ukraine Facility. Хочу висловити вдячність Президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку", - йдеться в дописі.
Шмигаль зазначив, що загальна бюджетна підтримка від ЄС з початку 2024 року вже досягла майже 8 мільярдів євро і "ще більше на підході".
Нагадаємо, у квітні Шмигаль заявив, що новий транш ЄС піде на найважливіші бюджетні видатки.
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