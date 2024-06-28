Бурштынская ТЭС больше не подлежит восстановлению после российских ударов, - ОВА
Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области после российских ударов 22 марта 2024 года больше не подлежит восстановлению. ТЭС сильно пострадала.
Об этом заявила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, оккупанты атаковали ТЭС более 12 раз.
Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена", - отметила Онищук.
Руководительница ОВА добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды.
Уже согласовано выделить городу 6 котельных для социальных объектов и населения, добавила Онищук.
Напомним, в результате массированной вражеской атаки 22 марта были разрушены все энергоблоки на Бурштынской теплоэлектростанции (Ивано-Франковская область) и Ладыжинской теплоэлектростанции (Винницкая область).
Утром 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Украине, под огнем оккупантов - несколько областей. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне хотели устроить тотальный блэкаут в Украине.
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Вона для того і робилася, чи Пан сумує про енергосистему з рашою та білорашою?
Так что сірожа, їди і ти курсом расєйського *******
"Частково вдалося відновити роботу установок на Рязанському заводі, що належить "Роснафті", Сизранському НПЗ і Куйбишевському НПЗ. росії вдається швидко ремонтувати нафтопереробні заводи, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій і запчастин"
Якщо пошкодили одну з двох ректифікаційних колон, то так, шось там підлатали, запустили непошкоджену тай працють, але вдвічи менше. Не біда прилетить ще раз.
Пістець. Я не знаю але пишу???
А чом так підгоріло ца кацапів та їх нпз?
Але бачу, що є частковий прогрес, ви почали читати те, що вам приносять "на тарілочці". Хоч і не самостійно, але це лише початок. Тепер навчіться користуватися пошуковими системами, і буде вам щастя.
Я тобі написав: хер відновлять, процес відновлення триває але хер коли закінчиться
Ти мені кинув доказ шо якесь нпз відновило роботу
Довбень, тепер погугли скіко ми ******* нпз, потім зрозумій шо нафтопереробка то не є один нпз який мовби відновили
Словоблуддя та образи тобі не допоможуть, ти просто злився.
Кури бамбук, "експерд".
Які тобі потрібні докази?
Ще раз для шанувальників зеленського/тобто тугодумів.:
Ти написав шо нафтоперебка раші відновлюється,
Я тобі відповів що хєр там, томущо ********* ще декілька нпз.
Ти, ***** суєш ссилку за якесь одне нпз, яке мовби почало робити.
Ти зрозумієш шо одне нпз то не є нєфтєперобка раші???
Ще раз тобі наголошую,
Ти не розумієш різницю між всією нафтогоозовою системою, та з одним нпз
А отже, ти так і лишаєшся балаболом
Доречі, а де ти побачив щось про "всю нафтогоозову систему"?
Ти ще й фантазер, виявляється 😂
То написав би:
Маглі би сказать, что паврєждєнія сєрьйозниє, пусть рашісти нє стріляють. Страна прєдатєлєй, бдять.
А ці покидьки після влучання однієї ракети зразу й "лапки до гори підняли".
Одна у об'єкт, друга поруч.
На німецькі об'єкти скидали СОТНІ БОМБ!
Так що не виправдовуйся.
Яким, мля, "полоненим" та "рабством" зможеш відновити ГАЗОГЕНЕРАТОР або ТРАНСФОРМАТОР?
Тим більше, коли всіх інженерів та слюсарів забрав до штурмових військ?
До речі, а в нас що, мало рашистськіх полонених?
І ми їх безкоштовно годуємо?
А після усіх інших "прильотів" вона продовжувала ПРАЦЮВАТИ, там тілько "дах протікав" від тих "прильотів".
Німеччина під постійними бомбардуваннями союзників багаторазово ВІДНОВЛЮВАЛА свою промисловість!
І це є ФАКТ.
Я про "кількість прильотів" ТЕЖ відповідав!
Мабуть, не в нашому районі, в Монакському...
Прутін, через Оманських, керує і отими істотами, що усьо роблять для України, згідно з отим РИГламентом КМУ…
Наслідки, вийшли від цього, КРИВАВИМИ для Українців і України!!
Але жодного, з Шмигалем разом та купою держСекретарів, так і не притягнули ГПУ ДБР НАБУ НАЗК СБУ, та інші, не кажучи за касту суддівських, до відповідальності, чомусь!?….
Хєрант, мовчить теж, витріщивши очі…
А захід Європи, допомагає Українцям, а не привладним!