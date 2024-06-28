Бурштынская ТЭС больше не подлежит восстановлению после российских ударов, - ОВА

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области после российских ударов 22 марта 2024 года больше не подлежит восстановлению. ТЭС сильно пострадала.

Об этом заявила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, оккупанты атаковали ТЭС более 12 раз.

Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена", - отметила Онищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, три человека получили ранения

Руководительница ОВА добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды.

Уже согласовано выделить городу 6 котельных для социальных объектов и населения, добавила Онищук.

Напомним, в результате массированной вражеской атаки 22 марта были разрушены все энергоблоки на Бурштынской теплоэлектростанции (Ивано-Франковская область) и Ладыжинской теплоэлектростанции (Винницкая область).

Утром 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Украине, под огнем оккупантов - несколько областей. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне хотели устроить тотальный блэкаут в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок посетила одну из крупнейших ТЭС Украины, разрушенную РФ