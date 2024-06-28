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Новости Война
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Бурштынская ТЭС больше не подлежит восстановлению после российских ударов, - ОВА

Бурштинська ТЕС більше не підлягає відновленню

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области после российских ударов 22 марта 2024 года больше не подлежит восстановлению. ТЭС сильно пострадала.

Об этом заявила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, оккупанты атаковали ТЭС более 12 раз.

Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена", - отметила Онищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, три человека получили ранения

Руководительница ОВА добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды.

Уже согласовано выделить городу 6 котельных для социальных объектов и населения, добавила Онищук.

Напомним, в результате массированной вражеской атаки 22 марта были разрушены все энергоблоки на Бурштынской теплоэлектростанции (Ивано-Франковская область) и Ладыжинской теплоэлектростанции (Винницкая область).

Утром 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Украине, под огнем оккупантов - несколько областей. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне хотели устроить тотальный блэкаут в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок посетила одну из крупнейших ТЭС Украины, разрушенную РФ

Автор: 

ТЭС (280) Ивано-Франковская область (926) Онищук Светлана (8)


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Топ комментарии
+12
якщо відновлювати тільки язиком, і ніхера більше не робити.
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28.06.2024 15:17
+10
А кто вас за язык тянул? Могли бы сказать что повреждения не серьезные пускай рашисты еще по ней тратили ракеты. Теперь рашисты возьмутся за другие станции. Страна придурков и предателей
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28.06.2024 15:35
+8
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28.06.2024 15:25
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якщо відновлювати тільки язиком, і ніхера більше не робити.
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28.06.2024 15:17 Ответить
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28.06.2024 15:25 Ответить
Належить Ахметову. Хоча втрата всієї країни. Отака діалектика...
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28.06.2024 15:23 Ответить
Цікаво а скільки ще часу наша влада матиме нас за дурнів? Зе і Санду підписали угоду про постачання електроенергії з України в Молдову до 2025 р. І як критичну інфраструктуру цю ЛЕП не відключають. І про експорт в Молдову щось мовчать. А в нас відключають навіть стратегічні підприємства щоб закордон забезпечити
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28.06.2024 16:34 Ответить
Серйозно? Пан володіє інформацією скіко ми даємо в єдину енергосистему а скіко отримуємо з неї?
Вона для того і робилася, чи Пан сумує про енергосистему з рашою та білорашою?
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28.06.2024 17:07 Ответить
Сильно умный? Вы поди и в перетоках разбираетесь? Разбирайтесь молча. Не мешайте зраду раскручивать.
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28.06.2024 17:11 Ответить
сірожа, я не вумний. Я не розумію людей які геть нічого не розуміють в енергетиці, але висирають коменти всєлєнського масштабу Тай вселєнської тупості.
Так что сірожа, їди і ти курсом расєйського *******
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29.06.2024 08:39 Ответить
Росіянин, а що ти так розхвилювався? Тобі в опі муляють лінії електопепедач ?
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28.06.2024 21:04 Ответить
Дуже поспішний висновок. Просто зелені мародери ще не порахували, скільки можна "наколядувати" на відновленні, звернувшись до західних партнерів. Вони ж гуманісти, вони точно допоможуть.
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28.06.2024 15:24 Ответить
зуб за зуб, око за око ще ніхто не відміняв. а зима попереду і в мордорі морози мабуть трішки сильніші ніж в Україні і менш готові до втрати енергетики і ППО там тільки москву прикриває , після зачістки нафтопереробки, зачістити генерацію тих частин мордору які не стануть на тій території незалежними від московії республіками, тоді вже точно мордор сплете лапті
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28.06.2024 15:31 Ответить
Нафтопереробку відновлюють, хоча нас запевняли, що вони цього не зможуть через санкції.
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28.06.2024 15:42 Ответить
Відновлюють (варять якісь труби, кладуть цеглу) чи відновили (тобто встановили пошкоджене обладнання)?
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28.06.2024 16:56 Ответить
За останні кілька місяців вже було кілька повідомлень про те, що пошкоджені раніше НПЗ вже запрацювали знову. Тому не можна зупинятися на досягнутому.
"Частково вдалося відновити роботу установок на Рязанському заводі, що належить "Роснафті", Сизранському НПЗ і Куйбишевському НПЗ. росії вдається швидко ремонтувати нафтопереробні заводи, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій і запчастин"
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28.06.2024 17:01 Ответить
"Частково" це на скіко? На 10% чи на 75%?
Якщо пошкодили одну з двох ректифікаційних колон, то так, шось там підлатали, запустили непошкоджену тай працють, але вдвічи менше. Не біда прилетить ще раз.
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28.06.2024 17:16 Ответить
Та звідки ж я знаю, "продаю за що купив". Але "прилітати" туди повинно регулярно!
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28.06.2024 18:00 Ответить
Ну так читай адекватні новини, навчись відрізняти 'відновили' від `відновлюємо' тай буде тобі щастя
Пістець. Я не знаю але пишу???
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29.06.2024 08:44 Ответить
Пістець. Якщо ви проморгали такі новини (прямо тут), то це ваша персональна біда. Так і бути, якщо у вас руки не звідти ростуть, то ось вам пряме . Надалі йдіть лісом і вчіться "відрізняти 'відновили' від `відновлюємо' самостійно
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29.06.2024 09:36 Ответить
Це тіко один нпз, ви шановний писали шо *відновлюють*, тобто їх декілька.

А чом так підгоріло ца кацапів та їх нпз?
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29.06.2024 10:25 Ответить
Дійсно, чому у вас так підгоріло?
Але бачу, що є частковий прогрес, ви почали читати те, що вам приносять "на тарілочці". Хоч і не самостійно, але це лише початок. Тепер навчіться користуватися пошуковими системами, і буде вам щастя.
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29.06.2024 10:36 Ответить
Ти написав: расєянє відновлюють нафтопереробку.
Я тобі написав: хер відновлять, процес відновлення триває але хер коли закінчиться
Ти мені кинув доказ шо якесь нпз відновило роботу
Довбень, тепер погугли скіко ми ******* нпз, потім зрозумій шо нафтопереробка то не є один нпз який мовби відновили
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29.06.2024 10:55 Ответить
Що, припікає правда, а доказів протилежного немає?
Словоблуддя та образи тобі не допоможуть, ти просто злився.
Кури бамбук, "експерд".
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29.06.2024 11:05 Ответить
Шановний не гальмуй,
Які тобі потрібні докази?
Ще раз для шанувальників зеленського/тобто тугодумів.:
Ти написав шо нафтоперебка раші відновлюється,
Я тобі відповів що хєр там, томущо ********* ще декілька нпз.
Ти, ***** суєш ссилку за якесь одне нпз, яке мовби почало робити.
Ти зрозумієш шо одне нпз то не є нєфтєперобка раші???
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29.06.2024 12:10 Ответить
Та ти свого любого зеленського хоч в дупу цілуй (до речі, навіщо ти про нього тут згадав), але поки що ти просто балабол. Щоб спростувати те, що ти балабол, приведи хоча б один доказ того, що кацапи не ремонтують свої НПЗ. Я тебе ткнув писком в доказ своїх слів. Чекаю твої докази, балабол
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29.06.2024 13:30 Ответить
Вибач але ти бовбойб,
Ще раз тобі наголошую,
Ти не розумієш різницю між всією нафтогоозовою системою, та з одним нпз
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29.06.2024 13:58 Ответить
О, ти ще тут, балабол? Знову бачу просто слова без жодного доказу.
А отже, ти так і лишаєшся балаболом
Доречі, а де ти побачив щось про "всю нафтогоозову систему"?
Ти ще й фантазер, виявляється 😂
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29.06.2024 16:24 Ответить
А кто вас за язык тянул? Могли бы сказать что повреждения не серьезные пускай рашисты еще по ней тратили ракеты. Теперь рашисты возьмутся за другие станции. Страна придурков и предателей
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28.06.2024 15:35 Ответить
А якби написали шо все ок, відновлюємо, запрацює до зими?
То написав би:
Маглі би сказать, что паврєждєнія сєрьйозниє, пусть рашісти нє стріляють. Страна прєдатєлєй, бдять.
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28.06.2024 17:02 Ответить
Німеччина у 1939-1945 свої ТЄС та заводи відновлювала по 10-15 разів!!!
А ці покидьки після влучання однієї ракети зразу й "лапки до гори підняли".
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28.06.2024 15:37 Ответить
туди били не один раз і не по одній ракеті.
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28.06.2024 15:50 Ответить
А скільки разів і скількома ракетами?
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28.06.2024 16:42 Ответить
А тобі для КОГО, це треба передати? Невгамовний, шукач пригод!
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28.06.2024 18:41 Ответить
Один прильоту двох ракет:
Одна у об'єкт, друга поруч.
На німецькі об'єкти скидали СОТНІ БОМБ!
Так що не виправдовуйся.
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28.06.2024 16:44 Ответить
Німецькі об'єкти відновлювались за рахунок полонених та забраних в трудове рабство, там людським ресурсом можна було все відновити. Те, що ахметка не хоче вкладатись ні в що, то владі треба було раніше думати, як це все націоналізувати. Той коли укртелеком прихватизував, а він перестав приносити доход, то навіть кабеля з землі повикопував і поздавав в цветмет. А щодо однієї ракети то ви помиляєтесь. Може крайній раз так і було, проте по Бурштину прилітало і раніше.
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28.06.2024 16:48 Ответить
Типіл!
Яким, мля, "полоненим" та "рабством" зможеш відновити ГАЗОГЕНЕРАТОР або ТРАНСФОРМАТОР?
Тим більше, коли всіх інженерів та слюсарів забрав до штурмових військ?
До речі, а в нас що, мало рашистськіх полонених?
І ми їх безкоштовно годуємо?

А після усіх інших "прильотів" вона продовжувала ПРАЦЮВАТИ, там тілько "дах протікав" від тих "прильотів".
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28.06.2024 16:57 Ответить
Так а що відновлювати, ти ж пишеш, що тільки дах трохи побило. Все ж порядку з трансформаторами, чи не так? (за твоїми словами).
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01.07.2024 22:53 Ответить
Читай уважно.
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02.07.2024 00:13 Ответить
Дурню не ліпи, якщо не знаєш
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28.06.2024 16:49 Ответить
В нас "ліпити дурня" - монопольна прерогатива ЗЕ-ВЛАДИ.
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28.06.2024 16:59 Ответить
По суті є що сказати, чи далі будеш павліка врубати?
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28.06.2024 17:43 Ответить
"по суті" я вже сказав:
Німеччина під постійними бомбардуваннями союзників багаторазово ВІДНОВЛЮВАЛА свою промисловість!
І це є ФАКТ.
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28.06.2024 19:27 Ответить
Знову включив павліка? За кількість прильотів по бурштину мова йде.
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28.06.2024 20:13 Ответить
Типіл!
Я про "кількість прильотів" ТЕЖ відповідав!
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28.06.2024 23:46 Ответить
Пробили трирівневий Зе-наємівський захист за 90 млрд?
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28.06.2024 15:45 Ответить
Це приватна власність. Значть економісти ДТЕК прорахували, що гроші у відновлювання вкладати нерентабельно. Вкладання себе не окуплять. У збиток ніхто працювати не буде.
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28.06.2024 15:47 Ответить
Ладижинська ТЕЦ. Введена в експлуатацію в 1970 році. А чи варто її відновлювати? Скоріш за все була "приватизована" в 90ті за "буси". ресурс мабуть вичерпала в 0. Може ще й застрахована.
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28.06.2024 15:52 Ответить
А по тєлємарафєту кажуть, що фсьо пучком, є "позитивний сценарій" проходження зими.

Мабуть, не в нашому районі, в Монакському...
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28.06.2024 16:06 Ответить
білий шум
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28.06.2024 16:24 Ответить
Приклад, ще один, повної бездіяльності/саботажу осіб, так званого Уряду, при підготовці стратегічних галузей економіки, до функціонування в умовах дії ОСОБЛИВОго ПАРІОДУ - воєнного стану!
Прутін, через Оманських, керує і отими істотами, що усьо роблять для України, згідно з отим РИГламентом КМУ…
Наслідки, вийшли від цього, КРИВАВИМИ для Українців і України!!
Але жодного, з Шмигалем разом та купою держСекретарів, так і не притягнули ГПУ ДБР НАБУ НАЗК СБУ, та інші, не кажучи за касту суддівських, до відповідальності, чомусь!?….
Хєрант, мовчить теж, витріщивши очі…
А захід Європи, допомагає Українцям, а не привладним!
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28.06.2024 18:38 Ответить
Трускавець, наприклад давним-давно закрив всі ТЕЦ і тепло і гаряча вода виробляється в квартирах газовими чи електричними котлами. Треба системно переходити в державі на децентралізовані котельні, та малі газові електростанції в тому числі на біогазі.
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28.06.2024 18:46 Ответить
а електрику вони звідки беруть?
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29.06.2024 18:17 Ответить
А грошенятка то розпиляли на захист ! 😁
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28.06.2024 20:26 Ответить
 
 