Бурштинська ТЕС більше не підлягає відновленню після російських ударів, - ОВА
Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області після російських ударів 22 березня 2024 року більше не підлягає відновленню. ТЕС сильно постраждала.
Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, окупанти атакували ТЕС понад 12 разів.
Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", - зазначила Онищук.
Очільниця ОВА додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.
Вже погоджено виділити місту 6 котелень для соціальних обʼєктів і населення, додала Онищук.
Нагадаємо, внаслідок масованої ворожої атаки 22 березня зазнали руйнування всі енергоблоки на Бурштинській теплоелектростанції (Івано-Франківська область) та Ладижинській теплоелектростанції (Вінницька область).
Вранці 22 березня російські війська завдали ракетного удару по Україні, під вогнем окупантів - кілька областей. Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни хотіли влаштувати тотальний блекаут в Україні.
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Вона для того і робилася, чи Пан сумує про енергосистему з рашою та білорашою?
Так что сірожа, їди і ти курсом расєйського *******
"Частково вдалося відновити роботу установок на Рязанському заводі, що належить "Роснафті", Сизранському НПЗ і Куйбишевському НПЗ. росії вдається швидко ремонтувати нафтопереробні заводи, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій і запчастин"
Якщо пошкодили одну з двох ректифікаційних колон, то так, шось там підлатали, запустили непошкоджену тай працють, але вдвічи менше. Не біда прилетить ще раз.
Пістець. Я не знаю але пишу???
А чом так підгоріло ца кацапів та їх нпз?
Але бачу, що є частковий прогрес, ви почали читати те, що вам приносять "на тарілочці". Хоч і не самостійно, але це лише початок. Тепер навчіться користуватися пошуковими системами, і буде вам щастя.
Я тобі написав: хер відновлять, процес відновлення триває але хер коли закінчиться
Ти мені кинув доказ шо якесь нпз відновило роботу
Довбень, тепер погугли скіко ми ******* нпз, потім зрозумій шо нафтопереробка то не є один нпз який мовби відновили
Словоблуддя та образи тобі не допоможуть, ти просто злився.
Кури бамбук, "експерд".
Які тобі потрібні докази?
Ще раз для шанувальників зеленського/тобто тугодумів.:
Ти написав шо нафтоперебка раші відновлюється,
Я тобі відповів що хєр там, томущо ********* ще декілька нпз.
Ти, ***** суєш ссилку за якесь одне нпз, яке мовби почало робити.
Ти зрозумієш шо одне нпз то не є нєфтєперобка раші???
Ще раз тобі наголошую,
Ти не розумієш різницю між всією нафтогоозовою системою, та з одним нпз
А отже, ти так і лишаєшся балаболом
Доречі, а де ти побачив щось про "всю нафтогоозову систему"?
Ти ще й фантазер, виявляється 😂
То написав би:
Маглі би сказать, что паврєждєнія сєрьйозниє, пусть рашісти нє стріляють. Страна прєдатєлєй, бдять.
А ці покидьки після влучання однієї ракети зразу й "лапки до гори підняли".
Одна у об'єкт, друга поруч.
На німецькі об'єкти скидали СОТНІ БОМБ!
Так що не виправдовуйся.
Яким, мля, "полоненим" та "рабством" зможеш відновити ГАЗОГЕНЕРАТОР або ТРАНСФОРМАТОР?
Тим більше, коли всіх інженерів та слюсарів забрав до штурмових військ?
До речі, а в нас що, мало рашистськіх полонених?
І ми їх безкоштовно годуємо?
А після усіх інших "прильотів" вона продовжувала ПРАЦЮВАТИ, там тілько "дах протікав" від тих "прильотів".
Німеччина під постійними бомбардуваннями союзників багаторазово ВІДНОВЛЮВАЛА свою промисловість!
І це є ФАКТ.
Я про "кількість прильотів" ТЕЖ відповідав!
Мабуть, не в нашому районі, в Монакському...
Прутін, через Оманських, керує і отими істотами, що усьо роблять для України, згідно з отим РИГламентом КМУ…
Наслідки, вийшли від цього, КРИВАВИМИ для Українців і України!!
Але жодного, з Шмигалем разом та купою держСекретарів, так і не притягнули ГПУ ДБР НАБУ НАЗК СБУ, та інші, не кажучи за касту суддівських, до відповідальності, чомусь!?….
Хєрант, мовчить теж, витріщивши очі…
А захід Європи, допомагає Українцям, а не привладним!