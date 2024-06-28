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Бурштинська ТЕС більше не підлягає відновленню після російських ударів, - ОВА

Бурштинська ТЕС більше не підлягає відновленню

Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області після російських ударів 22 березня 2024 року більше не підлягає відновленню. ТЕС сильно постраждала. 

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, окупанти атакували ТЕС понад 12 разів.

Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", - зазначила Онищук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, – Сахарук

Очільниця ОВА додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

Вже погоджено виділити місту 6 котелень для соціальних обʼєктів і населення, додала Онищук. 

Нагадаємо, внаслідок масованої ворожої атаки 22 березня зазнали руйнування всі енергоблоки на Бурштинській теплоелектростанції (Івано-Франківська область) та Ладижинській теплоелектростанції (Вінницька область).

Вранці 22 березня російські війська завдали ракетного удару по Україні, під вогнем окупантів - кілька областей. Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни хотіли влаштувати тотальний блекаут в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнування Бурштинської ТЕС: У місті поблизу станції починають будувати котельні

Автор: 

ТЕС (917) Івано-Франківська область (956) Онищук Світлана (11)


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Топ коментарі
+12
якщо відновлювати тільки язиком, і ніхера більше не робити.
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28.06.2024 15:17
+10
А кто вас за язык тянул? Могли бы сказать что повреждения не серьезные пускай рашисты еще по ней тратили ракеты. Теперь рашисты возьмутся за другие станции. Страна придурков и предателей
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28.06.2024 15:35
+8
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28.06.2024 15:25
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якщо відновлювати тільки язиком, і ніхера більше не робити.
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28.06.2024 15:17 Відповісти
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28.06.2024 15:25 Відповісти
Належить Ахметову. Хоча втрата всієї країни. Отака діалектика...
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28.06.2024 15:23 Відповісти
Цікаво а скільки ще часу наша влада матиме нас за дурнів? Зе і Санду підписали угоду про постачання електроенергії з України в Молдову до 2025 р. І як критичну інфраструктуру цю ЛЕП не відключають. І про експорт в Молдову щось мовчать. А в нас відключають навіть стратегічні підприємства щоб закордон забезпечити
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28.06.2024 16:34 Відповісти
Серйозно? Пан володіє інформацією скіко ми даємо в єдину енергосистему а скіко отримуємо з неї?
Вона для того і робилася, чи Пан сумує про енергосистему з рашою та білорашою?
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28.06.2024 17:07 Відповісти
Сильно умный? Вы поди и в перетоках разбираетесь? Разбирайтесь молча. Не мешайте зраду раскручивать.
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28.06.2024 17:11 Відповісти
сірожа, я не вумний. Я не розумію людей які геть нічого не розуміють в енергетиці, але висирають коменти всєлєнського масштабу Тай вселєнської тупості.
Так что сірожа, їди і ти курсом расєйського *******
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29.06.2024 08:39 Відповісти
Росіянин, а що ти так розхвилювався? Тобі в опі муляють лінії електопепедач ?
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28.06.2024 21:04 Відповісти
Дуже поспішний висновок. Просто зелені мародери ще не порахували, скільки можна "наколядувати" на відновленні, звернувшись до західних партнерів. Вони ж гуманісти, вони точно допоможуть.
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28.06.2024 15:24 Відповісти
зуб за зуб, око за око ще ніхто не відміняв. а зима попереду і в мордорі морози мабуть трішки сильніші ніж в Україні і менш готові до втрати енергетики і ППО там тільки москву прикриває , після зачістки нафтопереробки, зачістити генерацію тих частин мордору які не стануть на тій території незалежними від московії республіками, тоді вже точно мордор сплете лапті
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28.06.2024 15:31 Відповісти
Нафтопереробку відновлюють, хоча нас запевняли, що вони цього не зможуть через санкції.
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28.06.2024 15:42 Відповісти
Відновлюють (варять якісь труби, кладуть цеглу) чи відновили (тобто встановили пошкоджене обладнання)?
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28.06.2024 16:56 Відповісти
За останні кілька місяців вже було кілька повідомлень про те, що пошкоджені раніше НПЗ вже запрацювали знову. Тому не можна зупинятися на досягнутому.
"Частково вдалося відновити роботу установок на Рязанському заводі, що належить "Роснафті", Сизранському НПЗ і Куйбишевському НПЗ. росії вдається швидко ремонтувати нафтопереробні заводи, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій і запчастин"
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28.06.2024 17:01 Відповісти
"Частково" це на скіко? На 10% чи на 75%?
Якщо пошкодили одну з двох ректифікаційних колон, то так, шось там підлатали, запустили непошкоджену тай працють, але вдвічи менше. Не біда прилетить ще раз.
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28.06.2024 17:16 Відповісти
Та звідки ж я знаю, "продаю за що купив". Але "прилітати" туди повинно регулярно!
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28.06.2024 18:00 Відповісти
Ну так читай адекватні новини, навчись відрізняти 'відновили' від `відновлюємо' тай буде тобі щастя
Пістець. Я не знаю але пишу???
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29.06.2024 08:44 Відповісти
Пістець. Якщо ви проморгали такі новини (прямо тут), то це ваша персональна біда. Так і бути, якщо у вас руки не звідти ростуть, то ось вам пряме . Надалі йдіть лісом і вчіться "відрізняти 'відновили' від `відновлюємо' самостійно
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29.06.2024 09:36 Відповісти
Це тіко один нпз, ви шановний писали шо *відновлюють*, тобто їх декілька.

А чом так підгоріло ца кацапів та їх нпз?
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29.06.2024 10:25 Відповісти
Дійсно, чому у вас так підгоріло?
Але бачу, що є частковий прогрес, ви почали читати те, що вам приносять "на тарілочці". Хоч і не самостійно, але це лише початок. Тепер навчіться користуватися пошуковими системами, і буде вам щастя.
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29.06.2024 10:36 Відповісти
Ти написав: расєянє відновлюють нафтопереробку.
Я тобі написав: хер відновлять, процес відновлення триває але хер коли закінчиться
Ти мені кинув доказ шо якесь нпз відновило роботу
Довбень, тепер погугли скіко ми ******* нпз, потім зрозумій шо нафтопереробка то не є один нпз який мовби відновили
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29.06.2024 10:55 Відповісти
Що, припікає правда, а доказів протилежного немає?
Словоблуддя та образи тобі не допоможуть, ти просто злився.
Кури бамбук, "експерд".
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29.06.2024 11:05 Відповісти
Шановний не гальмуй,
Які тобі потрібні докази?
Ще раз для шанувальників зеленського/тобто тугодумів.:
Ти написав шо нафтоперебка раші відновлюється,
Я тобі відповів що хєр там, томущо ********* ще декілька нпз.
Ти, ***** суєш ссилку за якесь одне нпз, яке мовби почало робити.
Ти зрозумієш шо одне нпз то не є нєфтєперобка раші???
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29.06.2024 12:10 Відповісти
Та ти свого любого зеленського хоч в дупу цілуй (до речі, навіщо ти про нього тут згадав), але поки що ти просто балабол. Щоб спростувати те, що ти балабол, приведи хоча б один доказ того, що кацапи не ремонтують свої НПЗ. Я тебе ткнув писком в доказ своїх слів. Чекаю твої докази, балабол
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29.06.2024 13:30 Відповісти
Вибач але ти бовбойб,
Ще раз тобі наголошую,
Ти не розумієш різницю між всією нафтогоозовою системою, та з одним нпз
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29.06.2024 13:58 Відповісти
О, ти ще тут, балабол? Знову бачу просто слова без жодного доказу.
А отже, ти так і лишаєшся балаболом
Доречі, а де ти побачив щось про "всю нафтогоозову систему"?
Ти ще й фантазер, виявляється 😂
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29.06.2024 16:24 Відповісти
А кто вас за язык тянул? Могли бы сказать что повреждения не серьезные пускай рашисты еще по ней тратили ракеты. Теперь рашисты возьмутся за другие станции. Страна придурков и предателей
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28.06.2024 15:35 Відповісти
А якби написали шо все ок, відновлюємо, запрацює до зими?
То написав би:
Маглі би сказать, что паврєждєнія сєрьйозниє, пусть рашісти нє стріляють. Страна прєдатєлєй, бдять.
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28.06.2024 17:02 Відповісти
Німеччина у 1939-1945 свої ТЄС та заводи відновлювала по 10-15 разів!!!
А ці покидьки після влучання однієї ракети зразу й "лапки до гори підняли".
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28.06.2024 15:37 Відповісти
туди били не один раз і не по одній ракеті.
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28.06.2024 15:50 Відповісти
А скільки разів і скількома ракетами?
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28.06.2024 16:42 Відповісти
А тобі для КОГО, це треба передати? Невгамовний, шукач пригод!
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28.06.2024 18:41 Відповісти
Один прильоту двох ракет:
Одна у об'єкт, друга поруч.
На німецькі об'єкти скидали СОТНІ БОМБ!
Так що не виправдовуйся.
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28.06.2024 16:44 Відповісти
Німецькі об'єкти відновлювались за рахунок полонених та забраних в трудове рабство, там людським ресурсом можна було все відновити. Те, що ахметка не хоче вкладатись ні в що, то владі треба було раніше думати, як це все націоналізувати. Той коли укртелеком прихватизував, а він перестав приносити доход, то навіть кабеля з землі повикопував і поздавав в цветмет. А щодо однієї ракети то ви помиляєтесь. Може крайній раз так і було, проте по Бурштину прилітало і раніше.
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28.06.2024 16:48 Відповісти
Типіл!
Яким, мля, "полоненим" та "рабством" зможеш відновити ГАЗОГЕНЕРАТОР або ТРАНСФОРМАТОР?
Тим більше, коли всіх інженерів та слюсарів забрав до штурмових військ?
До речі, а в нас що, мало рашистськіх полонених?
І ми їх безкоштовно годуємо?

А після усіх інших "прильотів" вона продовжувала ПРАЦЮВАТИ, там тілько "дах протікав" від тих "прильотів".
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28.06.2024 16:57 Відповісти
Так а що відновлювати, ти ж пишеш, що тільки дах трохи побило. Все ж порядку з трансформаторами, чи не так? (за твоїми словами).
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01.07.2024 22:53 Відповісти
Читай уважно.
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02.07.2024 00:13 Відповісти
Дурню не ліпи, якщо не знаєш
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28.06.2024 16:49 Відповісти
В нас "ліпити дурня" - монопольна прерогатива ЗЕ-ВЛАДИ.
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28.06.2024 16:59 Відповісти
По суті є що сказати, чи далі будеш павліка врубати?
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28.06.2024 17:43 Відповісти
"по суті" я вже сказав:
Німеччина під постійними бомбардуваннями союзників багаторазово ВІДНОВЛЮВАЛА свою промисловість!
І це є ФАКТ.
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28.06.2024 19:27 Відповісти
Знову включив павліка? За кількість прильотів по бурштину мова йде.
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28.06.2024 20:13 Відповісти
Типіл!
Я про "кількість прильотів" ТЕЖ відповідав!
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28.06.2024 23:46 Відповісти
Пробили трирівневий Зе-наємівський захист за 90 млрд?
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28.06.2024 15:45 Відповісти
Це приватна власність. Значть економісти ДТЕК прорахували, що гроші у відновлювання вкладати нерентабельно. Вкладання себе не окуплять. У збиток ніхто працювати не буде.
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28.06.2024 15:47 Відповісти
Ладижинська ТЕЦ. Введена в експлуатацію в 1970 році. А чи варто її відновлювати? Скоріш за все була "приватизована" в 90ті за "буси". ресурс мабуть вичерпала в 0. Може ще й застрахована.
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28.06.2024 15:52 Відповісти
А по тєлємарафєту кажуть, що фсьо пучком, є "позитивний сценарій" проходження зими.

Мабуть, не в нашому районі, в Монакському...
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28.06.2024 16:06 Відповісти
білий шум
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28.06.2024 16:24 Відповісти
Приклад, ще один, повної бездіяльності/саботажу осіб, так званого Уряду, при підготовці стратегічних галузей економіки, до функціонування в умовах дії ОСОБЛИВОго ПАРІОДУ - воєнного стану!
Прутін, через Оманських, керує і отими істотами, що усьо роблять для України, згідно з отим РИГламентом КМУ…
Наслідки, вийшли від цього, КРИВАВИМИ для Українців і України!!
Але жодного, з Шмигалем разом та купою держСекретарів, так і не притягнули ГПУ ДБР НАБУ НАЗК СБУ, та інші, не кажучи за касту суддівських, до відповідальності, чомусь!?….
Хєрант, мовчить теж, витріщивши очі…
А захід Європи, допомагає Українцям, а не привладним!
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28.06.2024 18:38 Відповісти
Трускавець, наприклад давним-давно закрив всі ТЕЦ і тепло і гаряча вода виробляється в квартирах газовими чи електричними котлами. Треба системно переходити в державі на децентралізовані котельні, та малі газові електростанції в тому числі на біогазі.
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28.06.2024 18:46 Відповісти
а електрику вони звідки беруть?
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29.06.2024 18:17 Відповісти
А грошенятка то розпиляли на захист ! 😁
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28.06.2024 20:26 Відповісти
 
 