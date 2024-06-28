Бурштинська ТЕС більше не підлягає відновленню після російських ударів, - ОВА

Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області після російських ударів 22 березня 2024 року більше не підлягає відновленню. ТЕС сильно постраждала.

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, окупанти атакували ТЕС понад 12 разів.

Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", - зазначила Онищук.

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Очільниця ОВА додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

Вже погоджено виділити місту 6 котелень для соціальних обʼєктів і населення, додала Онищук.

Нагадаємо, внаслідок масованої ворожої атаки 22 березня зазнали руйнування всі енергоблоки на Бурштинській теплоелектростанції (Івано-Франківська область) та Ладижинській теплоелектростанції (Вінницька область).

Вранці 22 березня російські війська завдали ракетного удару по Україні, під вогнем окупантів - кілька областей. Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни хотіли влаштувати тотальний блекаут в Україні.

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