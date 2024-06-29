Два человека погибли и четыре ранены вследствие обстрелов оккупантами Донетчины

Сегодня, 29 июня, россияне во второй раз обстреляли Кураховку в Донецкой области, также под обстрелами находились частный сектор Курахово и Славянск.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один удар по Кураховке - 1 человек погиб и 2 ранены. Оба раненых доставлены в больницу.



Второй раз за сегодня Кураховка подверглась вражескому обстрелу. Напомню, утром россияне ранили там 1 человека", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, также под огонь попал частный сектор Курахово - там тоже ранен 1 человек.



Кроме того, по предварительной информации, 1 человек погиб и 1 ранен в Славянске.



Глава ОВА отметил, что точные последствия вечерних обстрелов еще устанавливаются.

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