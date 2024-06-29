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Новини Агресія Росії проти України
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Дві людини загинули і чотири поранені внаслідок обстрілів окупантами Донеччини

Обстріл Донеччини 29 червня

Сьогодні, 29 червня, росіяни вдруге обстріляли Курахівку в Донецькій області, також під обстрілами перебували приватний сектор Курахового та Слов'янськ.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один удар по Курахівці - 1 людина загинула і 2 поранені. Обоє поранених доставлені до лікарні.

Вдруге за сьогодні Курахівка зазнала ворожого обстрілу - нагадаю, вранці росіяни поранили там 1 людину", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового - там теж поранено 1 людину.

Крім того, за попередньою інформацією, 1 людина загинула і 1 поранена у Слов'янську.

Голова ОВА зауважив, що точні наслідки вечірніх обстрілів ще встановлюються.

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обстріл (29021) Донецька область (8754)


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