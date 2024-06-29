Дві людини загинули і чотири поранені внаслідок обстрілів окупантами Донеччини
Сьогодні, 29 червня, росіяни вдруге обстріляли Курахівку в Донецькій області, також під обстрілами перебували приватний сектор Курахового та Слов'янськ.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один удар по Курахівці - 1 людина загинула і 2 поранені. Обоє поранених доставлені до лікарні.
Вдруге за сьогодні Курахівка зазнала ворожого обстрілу - нагадаю, вранці росіяни поранили там 1 людину", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового - там теж поранено 1 людину.
Крім того, за попередньою інформацією, 1 людина загинула і 1 поранена у Слов'янську.
Голова ОВА зауважив, що точні наслідки вечірніх обстрілів ще встановлюються.
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