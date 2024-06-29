30 тыс. кв. км деоккупированных территорий признаны безопасными от минных угроз, - Минобороны

В настоящее время уже 30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признаны такими, которые не содержат доказательств наличия загрязнения взрывоопасными предметами. Это более 17% от предварительной оценки загрязнения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины полковник Руслан Берегуля.

"Сегодня благодаря нашей совместной работе площадь загрязненных территорий уже уменьшилась на 30 тысяч квадратных километров. Это означает, что на этих территориях не были обнаружены или были обезврежены обнаруженные взрывоопасные предметы", - рассказал он.

Берегуля отметил, что сейчас наиболее загрязненными остаются Херсонская, Харьковская и Николаевская области, где суммарно произошло более 50% всех инцидентов с взрывоопасными предметами среди гражданского населения.

Читайте также: В Украине запустили информационный портал о противоминной деятельности

По его словам, при проведении мероприятий разминирования применяется комплексный подход, который, среди прочего, предусматривает проведение химического анализа почв земель сельскохозяйственного назначения на наличие опасных веществ. В дальнейшем владельцам таких земель или территориальным громадам предоставляются соответствующие рекомендации по их дальнейшему использованию в сельскохозяйственных целях.

Также он отметил, что сейчас для разминирования деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов, группами разминирования сил безопасности и обороны, а также операторами противоминной деятельности используется 78 машин механизированного разминирования как отечественного, так и иностранного производства.

Стоит напомнить, что изначально площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами деоккупированных территорий в Украине оценивали в 174 тысячи квадратных километров, из них 14 тысяч квадратных киломентров - это водные акватории.

Читайте также: В Украине ускорилось разминирование сельхозземель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил операторам противоминной деятельности бронировать от мобилизации 100% саперов.