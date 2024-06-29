30 тис. кв. км деокупованих територій визнано безпечними від мінних загроз, - Міноборони

На цей час вже 30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнано такими, що не містять доказів наявності забруднення вибухонебезпечними предметами. Це більш як 17% від попередньої оцінки забруднення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.

"Сьогодні завдяки нашій спільній роботі площа забруднених територій вже зменшилась на 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що на цих територіях не було виявлено або було знешкоджено виявлені вибухонебезпечні предмети", - розповів він.

Берегуля наголосив, що наразі найбільш забрудненими залишаються Херсонська, Харківська та Миколаївська області, де сумарно сталося понад 50% всіх інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.

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За його словами, під час проведення заходів розмінування застосовується комплексний підхід, який, серед іншого, передбачає проведення хімічного аналізу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення на наявність небезпечних речовин. Надалі власникам таких земель або територіальним громадам надаються відповідні рекомендації щодо їхнього подальшого використання у сільськогосподарських цілях.

Також він зазначив, що наразі для розмінування деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів, групами розмінування сил безпеки та оборони, а також операторами протимінної діяльності використовується 78 машин механізованого розмінування як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Варто нагадати, що початково площу потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами деокупованих територій в Україні оцінювали в 174 тисячі квадратних кілометрів, з них 14 тисяч квадратних кіломентрів – це водні акваторії.

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