В районе Стельмаховки бой, успешно остановлены штурмовые действия врага возле Урожайного, - Генштаб

За прошедшие сутки, 29 июня 2024 года, на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением трех ракет, 48 авиационных ударов (в частности, с применением 90 КАБ), совершил почти 3500 обстрелов, в том числе 119 с применением реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары по врагу

Генштаб напоминает, что в целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1140 человек, семь танков, 19 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одна РСЗО, два средства ПВО, 46 БпЛА ОТР, две ракеты, 75 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

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Обстановка с начала суток

С начала суток, 30 июня 2024 года, произошло 47 боевых столкновений, агрессор нанес восемь авиационных ударов (16 КАБ) и 38 ударов дронами-камикадзе, совершил 667 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска успешно отбили одну атаку оккупантов в районе Глубокого.

За минувшие сутки, по уточненной информации, враг потерял на этом направлении 168 человек личного состава, одну боевую бронированную машину, одну артсистему и 11 автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и четыре автомобиля.

Купянское направление. Продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска сдерживают две атаки противника возле Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг атакует в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Всего пять штурмовых действий, три из которых уже отбиты.

"На Краматорском направлении наши войска сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра. Еще одно штурмовое действие успешно отражено.

На Торецком направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить свое положение в районах Северного и Южного", - говорится в сводке.

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Также сообщается, что горячо на Покровском направлении. Силы обороны с начала суток отражали 15 атак противника. 10 штурмовых действий остановлено. Пять атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки и Новоселовки Первой продолжаются.

На этом направлении за предыдущие сутки потери врага составили: 343 военнослужащих, два танка, две ББМ, семь единиц автомобильной техники и две артсистемы. Повреждены четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артсистем.

Кураховское направление. Всего уже 10 атак противника за сегодня. Восемь попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели, две атаки продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении наши войска отражают две атаки противника в районе Водяного. Также успешно остановлены штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Чаривного.

Ореховское направление. Силы обороны остановили две атаки противника в районе Работино.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.

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Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции и уничтожают оккупантов.