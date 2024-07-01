Беспилотники атаковали военную часть в Тверской области РФ: возник пожар, - росСМИ

Два беспилотника атаковали воинскую часть в Тверской области утром 29 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в/ч россиян 54169 в городе Торопец атаковали 2 беспилотника рано утром 29 июня.

Оба беспилотника взорвались. На территории воинской части возник пожар.

О пострадавших информации нет. Власти региона и Минобороны РФ об атаке сообщать не стали.

Предыдущая атака на эту же воинскую часть была 5 мая.

Также читайте: Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 36 украинских дронов в трех регионах

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня 4 беспилотника атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области. Он производит химическую продукцию, в частности, авиационное топливо.

Также в ночь на 28 июня в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ.