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Новости Война
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Беспилотники атаковали военную часть в Тверской области РФ: возник пожар, - росСМИ

Атака дронів на Тверську область РФ 29 червня

Два беспилотника атаковали воинскую часть в Тверской области утром 29 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в/ч россиян 54169 в городе Торопец атаковали 2 беспилотника рано утром 29 июня.

Оба беспилотника взорвались. На территории воинской части возник пожар.

О пострадавших информации нет. Власти региона и Минобороны РФ об атаке сообщать не стали.

Предыдущая атака на эту же воинскую часть была 5 мая.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня 4 беспилотника атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области. Он производит химическую продукцию, в частности, авиационное топливо.

Также в ночь на 28 июня в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ.

Автор: 

россия (96107) дроны (4079)


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Значить проишли - а кацапи хвалились шо завалили
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01.07.2024 09:54 Ответить
В рюськой армии патерь нет.
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01.07.2024 10:17 Ответить
Треба балістика і ще раз балістика, дрони це добре але цього мало.
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01.07.2024 10:11 Ответить
це була атака на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 23-й арсенал ГРАУ МО рф (в/ч 71628, 172841, п. Октябрьский), біля міста Торопєц. Там же на тій же теріторії знаходиться 107-й арсенал ГРАУ (в/ч 11777). Від кордону з Чернігівською областю 290 км. Такі спроби уразити цей об'єкт безпілотниками можуть бути розраховані тільки на удачний збіг обставин.Теоретично туди дістає атакмс. І якби усіляки саливони не фантазували про перемовини, та не малювали собі коричньовим червоні лінії, то навіть однієї М48 з унітарною б/ч фугасно-уламкового проникного типу було бидостатньо, щоб цей арсенал перестав існувати, а мешканці Торопця три доби тарапілісь би на всі електрички та автобуси до Твєрі.
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01.07.2024 10:52 Ответить
 
 