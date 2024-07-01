Безпілотники атакували військову частину в Тверській області РФ: виникла пожежа, - росЗМІ

Два безпілотники атакували військову частину у Тверській області вранці 29 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Astra.

Зазначається, що в/ч росіян 54169 у місті Торопець атакували 2 безпілотники рано вранці 29 червня.

Обидва безпілотники вибухнули. На території військової частини виникла пожежа.

Про постраждалих інформації немає. Влада регіону і Міноборони РФ про атаку повідомляти не стали.

Попередня атака на цю ж військову частину була 5 травня.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 27 червня 4 безпілотники атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області. Він виробляє хімічну продукцію, зокрема, авіаційне паливо.

Також у ніч на 28 червня у Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ.