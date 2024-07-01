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Новини Війна
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Безпілотники атакували військову частину в Тверській області РФ: виникла пожежа, - росЗМІ

Атака дронів на Тверську область РФ 29 червня

Два безпілотники атакували військову частину у Тверській області вранці 29 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Astra.

Зазначається, що в/ч росіян 54169 у місті Торопець атакували 2 безпілотники рано вранці 29 червня.

Обидва безпілотники вибухнули. На території військової частини виникла пожежа.

Про постраждалих інформації немає. Влада регіону і Міноборони РФ про атаку повідомляти не стали.

Попередня атака на цю ж військову частину була 5 травня.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 27 червня 4 безпілотники атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області. Він виробляє хімічну продукцію, зокрема, авіаційне паливо.

Також у ніч на 28 червня у Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ.

Автор: 

росія (65908) дрони (4856)


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Значить проишли - а кацапи хвалились шо завалили
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01.07.2024 09:54 Відповісти
В рюськой армии патерь нет.
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01.07.2024 10:17 Відповісти
Треба балістика і ще раз балістика, дрони це добре але цього мало.
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01.07.2024 10:11 Відповісти
це була атака на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 23-й арсенал ГРАУ МО рф (в/ч 71628, 172841, п. Октябрьский), біля міста Торопєц. Там же на тій же теріторії знаходиться 107-й арсенал ГРАУ (в/ч 11777). Від кордону з Чернігівською областю 290 км. Такі спроби уразити цей об'єкт безпілотниками можуть бути розраховані тільки на удачний збіг обставин.Теоретично туди дістає атакмс. І якби усіляки саливони не фантазували про перемовини, та не малювали собі коричньовим червоні лінії, то навіть однієї М48 з унітарною б/ч фугасно-уламкового проникного типу було бидостатньо, щоб цей арсенал перестав існувати, а мешканці Торопця три доби тарапілісь би на всі електрички та автобуси до Твєрі.
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01.07.2024 10:52 Відповісти
 
 