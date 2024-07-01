Больше всего боев с начала суток происходит на Покровском направлении, оккупанты активно атакуют еще на 4 направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 по всей линии фронта произошло уже 121 боевое столкновение. Больше всего боев с начала этих суток происходит на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты не оставляют активных попыток сломать нашу оборону на Северском, Торецком, Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Продолжаются два боестолкновения.

При этом российский агрессор продолжает терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. Так, террористы нанесли здесь семь ударов управляемыми авиабомбами (с применением 11 КАБов). Попали в районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое, Охримовка, Нескучное, Липцы, Веселое.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз - на локациях Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. По Купянску Узловому и Лесной Стенке била КАБами российская авиация.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватчики не оставляют попыток продвинуться в сторону Макеевки, Грековки и Невского. В целом - 13 атак. Только возле села Макеевка происходили восемь вражеских штурмов.

Горячо и на Сиверском направлении, где количество боевых столкновений возросло до 18. Наши воины отражают штурмовые действия агрессора в районах Белогоровки (только возле этого поселка россияне совершали 11 атак), Ивано-Дарьевки, Спирного, Выемки и Верхнекаменского. По Сиверску оккупанты ударили тремя КАБами.

На Краматорском направлении российские войска от Бахмута снова пытаются продвинуться к Часову Яру (микрорайон Новый) и Клещиевке. Наши воины помешали пяти штурмовым действиям врага.

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На Торецком направлении захватчики начинали 13 атак - в сторону города Торецк, населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Четыре боестолкновения продолжаются.

Уже длительное время больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении: с начала этих суток - 37 (из них продолжаются 12). Наибольшую активность захватчик проявляет в районе Новоалександровки - возле этого села сегодня учтено уже 13 российских атак. Также горячие участки фронта в этот день в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Воздвиженка, Евгеновка, Нетайлово, Восход, Сокол. По Волчьему враг бил двумя КАБами, по Александрополю применил неуправляемые авиационные ракеты.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отражали шесть штурмовых попыток россиян возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки. По району села Константиновка агрессор выпустил два КАБа.

Боевые действия на юге

На Времевском направлении противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора. Управляемыми авиабомбами россияне атаковали Берестку, Веселый Гай, Большую Новоселку и Отрадное.

На Ореховском направлении под ударами НАРов оказались районы н.п. Работино и Лобковое. Оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении состоялись три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага. По Гавриловке и Бургунке россияне применили по два КАБа. Ольговку атаковали НАРами.

На остальных направлениях - без существенных изменений.

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Обстрелы врагом территории Украины

Продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ приграничные села Черниговской и Сумской областей. Так, сегодня пострадали Елино, Блешня, Галагановка, Леоновка, Стариково, Новодмитровка, Миропольское, Мирополье, Локня, Могрица, Большая Рыбица, Павловка.