ВМС о "прилете" на пляже в Севастополе 23 июня: Это обломки российской ПВО

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал кадры падения обломков ракеты на пляже в оккупированном Севастополе 23 июня.

Свой комментарий он озвучил в эфире телемарафона, пишет "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.

Плетенчук заявил, что Военно-морские силы ВСУ не применяли ракеты по пляжу в оккупированном Крыму.

"Это не мы применяли... Что касается непосредственно видео, то здесь можно сделать только один вывод - это падение обломков", - заявил представитель ВМС.

Он отметил, что если бы это была целенаправленная атака, как заявляют пропагандисты РФ, то количество пострадавших там было бы гораздо больше.

"Это единственный важный вывод. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть лишь детали ракеты противовоздушной системы РФ. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине в принципе таких нет", - подчеркнул Плетенчук.

Он также отметил, что большинство пострадавших, о которых известно, не были крымчанами.

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Что предшествовало?

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

К слову, недавно в сети опубликовали разговоры российских военных, в которых они сами признают, что российская ПВО сбила запущенную Украиной ракету над пляжем в Севастополе. Соответствующие записи разговоров российских оккупантов опубликовал известный журналист Богдан Буткевич на своей странице в фейсбуке.

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