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ВМС о "прилете" на пляже в Севастополе 23 июня: Это обломки российской ПВО

ВМС про

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал кадры падения обломков ракеты на пляже в оккупированном Севастополе 23 июня.

Свой комментарий он озвучил в эфире телемарафона, пишет "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.

Плетенчук заявил, что Военно-морские силы ВСУ не применяли ракеты по пляжу в оккупированном Крыму.

"Это не мы применяли... Что касается непосредственно видео, то здесь можно сделать только один вывод - это падение обломков", - заявил представитель ВМС.

Он отметил, что если бы это была целенаправленная атака, как заявляют пропагандисты РФ, то количество пострадавших там было бы гораздо больше.

"Это единственный важный вывод. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть лишь детали ракеты противовоздушной системы РФ. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине в принципе таких нет", - подчеркнул Плетенчук.

Он также отметил, что большинство пострадавших, о которых известно, не были крымчанами.

Читайте также: Гражданские на пляже оккупированного Крыма стали жертвами работы российской ПВО, а не нацеливания ракеты, - ISW

Что предшествовало?

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

К слову, недавно в сети опубликовали разговоры российских военных, в которых они сами признают, что российская ПВО сбила запущенную Украиной ракету над пляжем в Севастополе. Соответствующие записи разговоров российских оккупантов опубликовал известный журналист Богдан Буткевич на своей странице в фейсбуке.

Читайте также: Госдепартамент США об ударах по Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями России

Автор: 

ПВО (2824) россия (96107) город Севастополь (1763) Плетенчук Дмитрий (172)


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Топ комментарии
+4
то камні с нєба. Всьо чотко.
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01.07.2024 23:03
+4
Одне шкода - мало падалі загинуло!!!
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01.07.2024 23:29
+4
Та мені якось покуй хоч уламками хоч ракетами ...по домашньому вони приїхали пляжувати, загорілих у чорних пакетах відправлять на рашку на експертизу ...
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02.07.2024 01:17
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то були мертвi бджоли.
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01.07.2024 23:02 Ответить
передчуття мене не обманули !

+ 100 ! пане Плетенчук !
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01.07.2024 23:02 Ответить
то камні с нєба. Всьо чотко.
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01.07.2024 23:03 Ответить
Ну не зовсім камені, камені продали, но обіцянки треба виконувати, ось що було, то й скинули
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02.07.2024 06:33 Ответить
Дурні кацапи вдерлися на чужу територію, щоб по самих собі уїпати ракетами ППО. Дуже сподіваюся, що вони це заняття продовжать у своїх єпєнях на благо всієї планети.
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01.07.2024 23:11 Ответить
Одне шкода - мало падалі загинуло!!!
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01.07.2024 23:29 Ответить
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01.07.2024 23:38 Ответить
Та мені якось покуй хоч уламками хоч ракетами ...по домашньому вони приїхали пляжувати, загорілих у чорних пакетах відправлять на рашку на експертизу ...
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02.07.2024 01:17 Ответить
Крим, пиляж, лемминги, ПВО...
Турция, Египет, Таиланд - там ПВО нету!
Кацап едь к леммингам!
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02.07.2024 02:02 Ответить
Щось швидко виття на болотах припинилось. Своя ракетка то була,своя,родненькая. Так самоліквідувалась. Навіть Новоогарьовський Баскервіль мовчить разом з інфособаками.
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02.07.2024 05:00 Ответить
Ще зараз за ракету с відпочиваючих вирахують, як використанні за не призначенностю
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02.07.2024 06:37 Ответить
А я завжди казав, - гівно людства марки "росіянін" повинно відпочивати на південому узберіжжі моря Лаптевих або Карського моря.
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02.07.2024 06:18 Ответить
тут лайк без питань.
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02.07.2024 06:22 Ответить
Добрий ранок.
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02.07.2024 06:27 Ответить
ніч, брате, 11:31 pm
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02.07.2024 06:31 Ответить
Ну то таке.
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02.07.2024 06:40 Ответить
ніч така місячна, зоряна ясная, видно хоч голкі збирай...
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02.07.2024 06:50 Ответить
Якого біса виправдовуватись?
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02.07.2024 07:00 Ответить
 
 