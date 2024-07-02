За сутки на юге уничтожены 84 оккупанта и 38 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 84 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 84 человека.

Также россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 реактивная система залпового огня;

5 орудий;

7 минометов;

21 единица автобронетехники;

1 мотоцикл;

2 лодки;

1 квадроцикл.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 6 полевых пунктов боеснабжения, 5 наблюдательных пунктов, узел связи и наблюдательный командный пункт.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 545 090 российских оккупантов.