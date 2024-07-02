За сутки на юге уничтожены 84 оккупанта и 38 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 84 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 84 человека.
Также россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 реактивная система залпового огня;
- 5 орудий;
- 7 минометов;
- 21 единица автобронетехники;
- 1 мотоцикл;
- 2 лодки;
- 1 квадроцикл.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 6 полевых пунктов боеснабжения, 5 наблюдательных пунктов, узел связи и наблюдательный командный пункт.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 545 090 российских оккупантов.
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Amber
показать весь комментарий02.07.2024 14:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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