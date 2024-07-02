За добу на півдні знищено 84 окупанти та 38 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 84 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 84 особи.

Також росіяни втратили 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 реактивна система залпового вогню;

5 гармат;

7 мінометів;

21 одиниця автобронетехніки;

1 мотоцикл;

2 човни;

1 квадроцикл.

Також дивіться: Росіянин і його БТР догорають на українській землі. ВIДЕО

Крім того, українські захисники знищили 6 польових пунктів боєпостачання, 5 спостережних пунктів, вузол зв’язку та спостережний командний пункт.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 545 090 російських окупантів.