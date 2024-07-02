За добу на півдні знищено 84 окупанти та 38 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 84 окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 84 особи.
Також росіяни втратили 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 реактивна система залпового вогню;
- 5 гармат;
- 7 мінометів;
- 21 одиниця автобронетехніки;
- 1 мотоцикл;
- 2 човни;
- 1 квадроцикл.
Крім того, українські захисники знищили 6 польових пунктів боєпостачання, 5 спостережних пунктів, вузол зв’язку та спостережний командний пункт.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 545 090 російських окупантів.
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Amber
показати весь коментар02.07.2024 14:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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