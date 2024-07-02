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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу на півдні знищено 84 окупанти та 38 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 84 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 84 особи.

Також росіяни втратили 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 реактивна система залпового вогню;
  • 5 гармат;
  • 7 мінометів;
  • 21 одиниця автобронетехніки;
  • 1 мотоцикл;
  • 2 човни;
  • 1 квадроцикл.

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Крім того, українські захисники знищили 6 польових пунктів боєпостачання, 5 спостережних пунктів, вузол зв’язку та спостережний командний пункт.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 545 090 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17784) ліквідація (4065) знищення (7525) Сили оборони півдня (371)


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Окупант повинен здохнути на нашій , Богом даній землі 🙁
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02.07.2024 14:09 Відповісти
 
 