Враг наращивает темпы наступательных действий на Донетчине, - Генштаб ВСУ

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта по состоянию на 16:00 возросло до 93.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Хреновка, Рясное, Кондратовка, Мхи, Мирополье, Барановка, Дегтярное, Большая Писаревка и Розоры. Также, оккупанты проводят диверсионно-разведывательную деятельность.

Боевые действия на Харьковщине

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны Белгорода и Шебекино террористы в целом нанесли 12 ударов, в частности, сбросили 20 КАБов. Целились в районы населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое и Малые Проходы. Неуправляемые авиаракеты разрывались неподалеку Сотницкого Казачка.

В то же время, отбито пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска на Харьковском направлении. Без потерь позиций.

На Купянском направлении противник пять раз безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районе Синьковки. Задействовал для поддержки штурмовую авиацию - ударил 14 НАРами. Украинские воины стойко держат оборону. Еще один бой продолжается вблизи Стельмаховки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществили 12 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки и Тернов. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще четыре - продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще два боевых столкновения не завершились. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций нашей армии вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 17. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Там зафиксировано более половины от всех атак на направлении. Продолжаются бои. Кроме того, оккупанты проводили безуспешные штурмы возле Южного, Северного и Железного.

На Покровском направлении самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Лозоватского, Чистобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, 14 боев - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили три атаки оккупационной армии, еще две - продолжаются. Еще три штурма наши воины остановили в районах Парасковиевки и Георгиевки. Оккупанты бомбили Большую Новоселку и Катериновку.

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Боевые действия на юге

На Времевском направлении отбит вражеский штурм неподалеку Константиновки.

Такая же ситуация на Ореховском направлении - здесь оккупанты потерпели неудачу в районе Работино. Кроме того, выпустили восемь неуправляемых авиаракет возле Марфополя.

На Приднепровском направлении враг, тоже безуспешно, дважды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Ингулец и Токаревка подверглись удару шестью КАБами.