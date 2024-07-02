24% американцев считают, что США недостаточно помогают Украине, - опрос
Почти четверть американцев считают, что США не предоставляют Украине достаточно военной помощи - эта доля выросла по сравнению с ноябрем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Примерно четверть американцев (24%) считают, что США оказывают недостаточно помощи Украине, по сравнению с 18% в ноябре 2023 года, когда социологи в последний раз задавали этот вопрос. Однако больше американцев (31%) считают, что США предоставляют слишком много помощи, а 25% считают, что они предоставляют достаточный объем помощи.
США - единственное место среди опрошенных, где существуют значительные идеологические разногласия по этому вопросу: 51% американцев, которые относят себя к правым, считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, по сравнению с 13% среди тех, кто придерживается левых взглядов.
Аналогичный опрос провели, кроме США, еще и в Венгрии, Турции и Польше.
В Венгрии и Турции наиболее распространено мнение, что их страны оказывают Украине примерно достаточную поддержку (61% и 46% соответственно).
В Польше мнения разделились: почти одинаковые доли опрошенных считают, что их страна предоставляет Украине много (44%) или достаточно (45%) помощи. Лишь 6% считают, что Польша оказывает недостаточно помощи Украине.
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Якщо би нам "забагато допомогали", то ми би йшли у НАСТУП!
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