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Новости Помощь Украине
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24% американцев считают, что США недостаточно помогают Украине, - опрос

сша

Почти четверть американцев считают, что США не предоставляют Украине достаточно военной помощи - эта доля выросла по сравнению с ноябрем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Примерно четверть американцев (24%) считают, что США оказывают недостаточно помощи Украине, по сравнению с 18% в ноябре 2023 года, когда социологи в последний раз задавали этот вопрос. Однако больше американцев (31%) считают, что США предоставляют слишком много помощи, а 25% считают, что они предоставляют достаточный объем помощи.

США - единственное место среди опрошенных, где существуют значительные идеологические разногласия по этому вопросу: 51% американцев, которые относят себя к правым, считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, по сравнению с 13% среди тех, кто придерживается левых взглядов.

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опитування про підтримку україни

Аналогичный опрос провели, кроме США, еще и в Венгрии, Турции и Польше.

В Венгрии и Турции наиболее распространено мнение, что их страны оказывают Украине примерно достаточную поддержку (61% и 46% соответственно).

В Польше мнения разделились: почти одинаковые доли опрошенных считают, что их страна предоставляет Украине много (44%) или достаточно (45%) помощи. Лишь 6% считают, что Польша оказывает недостаточно помощи Украине.

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Автор: 

опрос (2853) Польша (8500) США (27094)


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Топ комментарии
+7
44% поляків мабуть мріють побачити кацапів на своїх кордонах .
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02.07.2024 22:20
+6
Та вони зʼєблиcя з неньки, і їм пixyй що далі буде із Україною. Але доля вона зла штука - я знаю декілька прикладів, коли нарід перманентно валить спочатку з окупованого Криму/Донбасу, потім потрапляє під окупацію у 22 році, знову валить… але ж від долі не звалиш. Якщо написано воювати із ордою, то в решті решт доведеться
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02.07.2024 21:58
+5
Более интересно то что согласно графику 44% поляков считают что Украине надо меньше помогать
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02.07.2024 21:36
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Правила форума Совет форумчан
Более интересно то что согласно графику 44% поляков считают что Украине надо меньше помогать
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02.07.2024 21:36 Ответить
44% поляків мабуть мріють побачити кацапів на своїх кордонах .
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02.07.2024 22:20 Ответить
полякам бацьки замало, а буйло це не бацька, це - в рази паскудніший та агресивний персонаж
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02.07.2024 22:36 Ответить
Всі ті "у країнці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі багатомільйонні сходини про надання нам амуніції, по всьому світу, ви зразок моральности.
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02.07.2024 21:41 Ответить
Та вони зʼєблиcя з неньки, і їм пixyй що далі буде із Україною. Але доля вона зла штука - я знаю декілька прикладів, коли нарід перманентно валить спочатку з окупованого Криму/Донбасу, потім потрапляє під окупацію у 22 році, знову валить… але ж від долі не звалиш. Якщо написано воювати із ордою, то в решті решт доведеться
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02.07.2024 21:58 Ответить
І у розвинутих країнах довбнів вистачає.
Якщо би нам "забагато допомогали", то ми би йшли у НАСТУП!
А не останніх інвалідів та пенсіонерів по містам ловили
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02.07.2024 21:42 Ответить
Я не знаю, чому США розміщують зброю на складах, чекаючи, поки вона зламається, і не надають цю зброю Україні.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-air-under-fire-russia-050143712.html
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02.07.2024 21:43 Ответить
А що від них хотіти якщо поточна адміністрація говорить що надали все що потрібно Україні.
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02.07.2024 22:32 Ответить
В Угорщині знайшося 21% довограїв, які вважають, що 0 допомоги, що надає Угорщина Україні - це занадто багато.
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03.07.2024 01:12 Ответить
Что бы оно было, если бы 29 % было?
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03.07.2024 08:15 Ответить
 
 