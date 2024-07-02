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Новини Допомога Україні
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24% американців вважають, що США недостатньо допомагають Україні, - опитування

сша

Майже чверть американців вважають, що США не надають Україні достатньо військової допомоги – ця частка зросла у порівнянні з листопадом минулого року.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Приблизно чверть американців (24%) вважають, що США надають недостатньо допомоги Україні, порівняно з 18% у листопаді 2023 року, коли соціологи востаннє ставили це питання. Проте більше американців (31%) вважають, що США надають забагато допомоги, а 25% вважають, що вони надають достатній обсяг допомоги.

США – єдине місце серед опитаних, де існують значні ідеологічні розбіжності з цього питання: 51% американців, які відносять себе до правих, вважають, що США надають надто велику підтримку Україні, порівняно з 13% серед тих, хто дотримується лівих поглядів.

Також читайте: Громадяни деяких країн стали менше довіряти Зеленському, - опитування

опитування про підтримку україни

Аналогічне опитування провели окрім США ще й в Угорщині, Туреччині та Польщі.

В Угорщині та Туреччині найпоширенішою є думка, що їхні країни надають Україні приблизно достатню підтримку (61% і 46% відповідно).

У Польщі думки розділилися: майже однакові частки опитаних вважають, що їхня країна надає Україні забагато (44%) або достатньо (45%) допомоги. Лише 6% вважають, що Польща надає недостатньо допомоги Україні.

Також читайте: Ставлення поляків до біженців з України погіршилося, - опитування

Автор: 

опитування (1966) Польща (8621) США (23360)


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Топ коментарі
+7
44% поляків мабуть мріють побачити кацапів на своїх кордонах .
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02.07.2024 22:20 Відповісти
+6
Та вони зʼєблиcя з неньки, і їм пixyй що далі буде із Україною. Але доля вона зла штука - я знаю декілька прикладів, коли нарід перманентно валить спочатку з окупованого Криму/Донбасу, потім потрапляє під окупацію у 22 році, знову валить… але ж від долі не звалиш. Якщо написано воювати із ордою, то в решті решт доведеться
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02.07.2024 21:58 Відповісти
+5
Более интересно то что согласно графику 44% поляков считают что Украине надо меньше помогать
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02.07.2024 21:36 Відповісти
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Более интересно то что согласно графику 44% поляков считают что Украине надо меньше помогать
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02.07.2024 21:36 Відповісти
44% поляків мабуть мріють побачити кацапів на своїх кордонах .
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02.07.2024 22:20 Відповісти
полякам бацьки замало, а буйло це не бацька, це - в рази паскудніший та агресивний персонаж
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02.07.2024 22:36 Відповісти
Всі ті "у країнці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі багатомільйонні сходини про надання нам амуніції, по всьому світу, ви зразок моральности.
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02.07.2024 21:41 Відповісти
Та вони зʼєблиcя з неньки, і їм пixyй що далі буде із Україною. Але доля вона зла штука - я знаю декілька прикладів, коли нарід перманентно валить спочатку з окупованого Криму/Донбасу, потім потрапляє під окупацію у 22 році, знову валить… але ж від долі не звалиш. Якщо написано воювати із ордою, то в решті решт доведеться
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02.07.2024 21:58 Відповісти
І у розвинутих країнах довбнів вистачає.
Якщо би нам "забагато допомогали", то ми би йшли у НАСТУП!
А не останніх інвалідів та пенсіонерів по містам ловили
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02.07.2024 21:42 Відповісти
Я не знаю, чому США розміщують зброю на складах, чекаючи, поки вона зламається, і не надають цю зброю Україні.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-air-under-fire-russia-050143712.html
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02.07.2024 21:43 Відповісти
А що від них хотіти якщо поточна адміністрація говорить що надали все що потрібно Україні.
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02.07.2024 22:32 Відповісти
В Угорщині знайшося 21% довограїв, які вважають, що 0 допомоги, що надає Угорщина Україні - це занадто багато.
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03.07.2024 01:12 Відповісти
Что бы оно было, если бы 29 % было?
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03.07.2024 08:15 Відповісти
 
 