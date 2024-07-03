На Покровском направлении войска РФ основные усилия концентрировали в районе Новоалександровки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 июля 2024 года, на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них - из реактивных систем залпового огня.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Противник наносил авиационные удары в частности в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь на Запорожье; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.

Также читайте: В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируемая, – Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки - 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки - там произошло около 80 процентов от всех противостояний на направлении.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска помешали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

"На Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Часова Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Пивденное, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Линия активного фронта увеличилась. На нашей стороне преимущество в количестве и качестве бомберов и FPV-дронов, - Сырский

Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении наши защитники отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки - провел там более половины своих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось одно боевое столкновение у Работино в Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг наращивает темпы наступательных действий на Донетчине, - Генштаб ВСУ

Обстановка на Севере

Как информируют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное", - сказано в сводке.

Удары по врагу

В то же время, как отмечается, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.

В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также, уничтожено и повреждено 16 танков, 17 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 27 БпЛА ОТР, ракету, 63 автомобиля и 12 единиц специальной техники.