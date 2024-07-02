В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируемая, – Генштаб
Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления. С начала суток произошло 136 боевых столкновений.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой. Кроме того, террористы совершили 41 авиаудар, в частности, сбросили 58 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 457 дронов-камикадзе и провели почти 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы шесть раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Глубокого. В Волчанске еще продолжается бой. Ситуация контролируемая.
По имеющейся на данный момент информации, в течение суток враг потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены танк, две артсистемы, 10 автомобилей, четыре пункта управления и склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, одна РСЗО, танк, два авто и две единицы спецтехники. Подсчет продолжается
Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки концентрирует усилия - отражено пять атак, еще одна - продолжается. Также две попытки врага продвинуться вперед сдерживают наши воины у Стельмаховки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении за день российские войска 16 раз атаковали украинских защитников в районах четырех различных населенных пунктов. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Грековки и Тернов. Кроме того, атаковал наши позиции в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки. Успеха не имел.
На Краматорском направлении потерпели неудачу восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки. В настоящее время идут бои еще в трех локациях в районах Калиновки, Ивановского и Часового Яра.
На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 24 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецка, Пивденного, Нью-Йорка и Пивничного. 15 боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в девяти локациях.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия - всего совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 31 атаку украинские защитники уже отразили, еще 12 боестолкновений продолжаются, в частности, у Евгеновки и Новоалександровки. Оккупанты на направлении теряют много живой силы - за сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 350 военнослужащих врага. Также уничтожено и повреждено как минимум 11 орудий и минометов. Потери захватчиков уточняются.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Георгиевка и Парасковиевка. Возле Красногоровки, где враг сосредотачивает усилия, пять атак уже отражены, боевые действия продолжаются.
Обстановка на юге
На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага на левобережье Днепра успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые нанесли врагу ощутимые потери в живой силе.
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Вчора і сьогодні кацапський розвід-БпЛА залітає в повітряний простір України і русня через нього просто собі наводить ракети на наші літаки на аеродромах Полтавщини.
І це вже не вперше, і навіть не вдруге. Вже західні ЗМІ пишуть про те, що ми не маємо права втрачати стільки літаків, вже наші пілоти про це пишуть.
А що робиться для того, щоб цього уникнути? Звісно, робляться коментарі про те, що не все так погано і не всі літаки насправді уразило.
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Анонім", пишу це для того щоб якомога більше людей дізналися й відкрила істину для себе. З побратимами з якими я служу, їжджу на бойові завдання деякі з них померли більшість з них поранені, всіх нас об'єднує те, що нас відправляють на убій наша задача спорядження інженерних фортифікацій, або загороджень мінування полів, а інколи нас кидають приймати участь у штурмах, в нас немає спорядженя щоб приймати участь у таких штурмах. Це не узгодженість, та байдужістю між нашим командуванням й до інших бригад до яких нас відряджають, але що об'єднує наше командування й до тих що нас відряджають і саме головніше що вони нічим не відрізняються від російського командування це їх байдужість страх, вони навіть не знають хто з нас травмувався на на бойовому завданні лікарняний щоб відійти від кантуження не деяким не дають комбат який має приймати рішення "синій" п'яний який навіть не знає що дехто з нашої групи потрапив під обстріл і 300ті
Страх їхньої некомпетентності не знання того що як треба складати стратегічні плани вони малюють на картах плани як "маленька дитина" яка знайшла планшет і кольоровий олівець вони вчилися тільки писати звітність а все інше перекидають на звичайнихсержантів й солдат, но при цьому до нас вони прислухатися не хочуть тому що ми не їх рівня ієрархії. Страх того що вони переживають щоб в папірцях все було правильно і вчасно подано на те що розклад справ чим особовий склад буде займатися в голові тільки "звітність" на нас, їм плювати на те що нас поранило багато хто зник безвісти солдати які поранені, особливо хто знаходиться кантужені більше на лікарняному а ніж інші по причині того що вони одужують повільніше і на них не діють антибіотики їх вважають ухилянтами,те що вони прикидаються хворими, що вони дуже довго знаходяться на лікарняному ніж потрібно а значіть хоче "відкосити"щоб не їздити на бойові виїзда, уявіть. Хлопців яких я знаю, які служать від 5ти років й більше у яких немає жодних доган, адміністративих правопорушеннь які служили гідно які відїздили на бойові завдання без скарг, раптово отримують поранення, і тут до них починають чиплятися на шталт що "інші вже їздять на виїзді а ти косиш придурюєшся що ти ще хворий" вони сприймають кантуженість не наче це якась нежить...яка лікується за тиждень.
Кажуть що в них нема людей щоб замінити.
Вони впевнені що ніхто не знає що дехто їздить до дому кожен місяць хтось заносить пакунки щоб не їздити на бойові виїзди.
Дехто просто настрашився і не хоче їздити
А з хлопців які вже поранені дехто з них вигоріли морально...
Багато хто з них відїздили так довго що їм плювати на своє життя...
Хлопці навіть не отримають платню за те що вони кожен день їздять на бойові завдання тому що ротний забив х#й на довідки йому байдуже на те як має виконуватися завдання головне щоб було зроблено а чи живі чи мертві їм байдуже
замість того щоб оборонятися окапуватися, загороджуватися щоб не було так як в Харкові треба це робити 2х до 5 кілометрів,
нас відправляють ставити "путанки" "ягозу"(калючи дроти) від 50метрів до 200 метрім до ворога "вони хочуть перемогти ворога "калючим дротом"...
Тут питання не в тому що б боятися їздити на завдання а в тому що немає сенсу помирати при цьому ти навіть не зміг виконати завдання тебе пґпривезли на точку де не має ні укриття ні чого, тільки кущі й ворожих дронів як "рій бджіл"
Ти знаходишся в 100-400метрах від ворога
і ти ще маєш поставити противотанкові міни від 20-200шт. путанку, або ягозу і при цьому дивитися на те що б в тебе не прилитів дрон, автоматна черга або міномет нас викинулина точку з тим що "самі розберетесь" задача має бути виконана, "як з якими втратами байдуже"
Багатьох кидають в штурм і при цьому ти маєш якось відстрілюватися і одно часно ставити загородження ісце я нагадаю від 100-400метрах від ворога. Інколи нас нема кому прикрити а в тебе всього 4х магазини проти ворога який суниться хвилями і бере тебе в кільце...
Наше командування ні чим не відрізняється від російського що наші кидають нас як м'ясо що їхні різниця лише в тому що російського м'яса в 20х разів більше а ми закінчуємося...
Вище командування перетягує на себе більше вважає себе потрібнишими і важливішими, хоча ми маємо бути на рівні тому що ми потрібні їм а вони нам, ми єдиний механізм який повинен працювати злагоджено, але його нажаль не має в штабі вважають себе "елітою а нас псами які от от мають здохнути від чумки...
Ми кончена совкова армія яка воює з продвинішою конченою совковою армією, командування з обох сторін яким байдуже на особовий склад.
Кожен з нас мають ті чи інші поранення, психологічні, фізичні, ми виснажені й побиті.
Ще пару місяців такого "командування"і нікого окрім штабістів і ТЦК'шників не лишиться щоб відбивати й обороняти наші землі...
І я не знаю чи зміниться щось з цього часу що я написав це..?