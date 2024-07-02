В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируемая, – Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления. С начала суток произошло 136 боевых столкновений.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой. Кроме того, террористы совершили 41 авиаудар, в частности, сбросили 58 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 457 дронов-камикадзе и провели почти 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Глубокого. В Волчанске еще продолжается бой. Ситуация контролируемая.

По имеющейся на данный момент информации, в течение суток враг потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены танк, две артсистемы, 10 автомобилей, четыре пункта управления и склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, одна РСЗО, танк, два авто и две единицы спецтехники. Подсчет продолжается

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки концентрирует усилия - отражено пять атак, еще одна - продолжается. Также две попытки врага продвинуться вперед сдерживают наши воины у Стельмаховки.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 16 раз атаковали украинских защитников в районах четырех различных населенных пунктов. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Грековки и Тернов. Кроме того, атаковал наши позиции в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки. Успеха не имел.

На Краматорском направлении потерпели неудачу восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки. В настоящее время идут бои еще в трех локациях в районах Калиновки, Ивановского и Часового Яра.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 24 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецка, Пивденного, Нью-Йорка и Пивничного. 15 боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в девяти локациях.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия - всего совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 31 атаку украинские защитники уже отразили, еще 12 боестолкновений продолжаются, в частности, у Евгеновки и Новоалександровки. Оккупанты на направлении теряют много живой силы - за сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 350 военнослужащих врага. Также уничтожено и повреждено как минимум 11 орудий и минометов. Потери захватчиков уточняются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Георгиевка и Парасковиевка. Возле Красногоровки, где враг сосредотачивает усилия, пять атак уже отражены, боевые действия продолжаются.

Обстановка на юге

На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага на левобережье Днепра успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые нанесли врагу ощутимые потери в живой силе.

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