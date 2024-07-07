Мы будем поддерживать украинцев, защищающих свободу перед лицом новой формы фашизма Путина, - глава МИД Британии Лемми

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заверил, что британская военная, экономическая, политическая и дипломатическая поддержка Украины будет оставаться непоколебимой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье Дэвида Лемми в польском издании Rzeczpospolita.

Как отмечается, Лемми подчеркнул, что во время ближайших встреч с польским коллегой Радославом Сикорским, а также главами дипломатии Германии и Швеции Анналеной Бербок и Тобиасом Бильстремом он хочет обсудить углубление сотрудничества, чтобы вместе иметь возможность реагировать на современные вызовы. Самым актуальным из этих вызовов он назвал Украину.

"Мы будем поддерживать храбрых украинцев, которые защищают свободу перед лицом новой формы фашизма Владимира Путина. Британская военная, экономическая, политическая и дипломатическая поддержка Украины будет оставаться непоколебимой", - отметил он.

По словам главы британского МИД, эта поддержка еще сильнее, если происходит сотрудничество с другими странами. В частности, Польша, Германия и Швеция тоже неизменно поддерживают Украину.

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"Безопасность Европы будет приоритетом внешней и оборонной политики этого правительства", - отметил Лемми.

Он отметил, что варварское вторжение России четко показало, что нужно делать больше для укрепления собственной обороноспособности.

Также сообщается, что вместе с премьер-министром и министром обороны Великобритании Лемми будет участвовать на следующей неделе в саммите НАТО в Вашингтоне.

Лемми сообщил, что с Сикорским, Бербок и Бильстремом он хочет обсудить вопросы инвестиций, в частности в сфере ОПК, а также обеспечение Украине "ее собственного, четко определенного пути в НАТО".

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Напомним, новоназначенный премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер объявил состав своего правительства. Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Лемми.