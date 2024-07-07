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Новости Помощь Украине
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Мы будем поддерживать украинцев, защищающих свободу перед лицом новой формы фашизма Путина, - глава МИД Британии Лемми

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заверил, что британская военная, экономическая, политическая и дипломатическая поддержка Украины будет оставаться непоколебимой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье Дэвида Лемми в польском издании Rzeczpospolita.

Как отмечается, Лемми подчеркнул, что во время ближайших встреч с польским коллегой Радославом Сикорским, а также главами дипломатии Германии и Швеции Анналеной Бербок и Тобиасом Бильстремом он хочет обсудить углубление сотрудничества, чтобы вместе иметь возможность реагировать на современные вызовы. Самым актуальным из этих вызовов он назвал Украину.

"Мы будем поддерживать храбрых украинцев, которые защищают свободу перед лицом новой формы фашизма Владимира Путина. Британская военная, экономическая, политическая и дипломатическая поддержка Украины будет оставаться непоколебимой", - отметил он.

По словам главы британского МИД, эта поддержка еще сильнее, если происходит сотрудничество с другими странами. В частности, Польша, Германия и Швеция тоже неизменно поддерживают Украину.

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"Безопасность Европы будет приоритетом внешней и оборонной политики этого правительства", - отметил Лемми.

Он отметил, что варварское вторжение России четко показало, что нужно делать больше для укрепления собственной обороноспособности.

Также сообщается, что вместе с премьер-министром и министром обороны Великобритании Лемми будет участвовать на следующей неделе в саммите НАТО в Вашингтоне.

Лемми сообщил, что с Сикорским, Бербок и Бильстремом он хочет обсудить вопросы инвестиций, в частности в сфере ОПК, а также обеспечение Украине "ее собственного, четко определенного пути в НАТО".

Читайте также: Новый премьер Британии Стармер объявил состав правительства. Главы МИД и Минобороны Лемми и Гили имеют проукраинскую позицию. ФОТО

Напомним, новоназначенный премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер объявил состав своего правительства. Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Лемми.

Автор: 

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Топ комментарии
+5
ми вас почюли, британці....
і да віримо - ви не руді...
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07.07.2024 16:46 Ответить
+3
Коли вже почуємо Залужного...
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07.07.2024 17:13 Ответить
+3
Дякуємо за підтримку України!!
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07.07.2024 18:46 Ответить
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ми вас почюли, британці....
і да віримо - ви не руді...
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07.07.2024 16:46 Ответить
Добре сказав Леммі, ми підтримуємо
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07.07.2024 16:49 Ответить
мо який експедіціонний корпус?
повірте - ніякого другого Дюнкерку не буде!
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07.07.2024 16:49 Ответить
я зараз до військових - наш през зрадницька **** і питань нема.
але чи сьогодні в Україні всі разом чи завтра в британії і теж всі разом - що більше хочете томі?
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07.07.2024 16:55 Ответить
українці будуть битися до кінця - і після кінця вони теж будуть битися
незалежно від буде зброя від партнерів, чи ні ...
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07.07.2024 17:05 Ответить
Кацап, у тєбя ус атклєіласа. Пашьол вон, здєсь воткі нєт.
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07.07.2024 17:37 Ответить
шо таке - мерін возбудився...
з дівна впав?
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07.07.2024 17:40 Ответить
і мабуть головою - битова травма...!
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07.07.2024 17:45 Ответить
тсc, не чіпайте ідіота - він зараз в шахту піде,
за шоб нас всіх нагодувати ...🤣
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07.07.2024 18:02 Ответить
Не піде. Бо Вітя Ростовський колись погрожував піснею- там на шахтє угольной, х....нашлі отрублений і топор зазубрєний,чем рубили х....
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07.07.2024 21:47 Ответить
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07.07.2024 21:52 Ответить
Коли вже почуємо Залужного...
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07.07.2024 17:13 Ответить
Ви бажаєте, щоб в ОПі задригав ніжками мацьонький вилупок?
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07.07.2024 18:29 Ответить
Це призначення вже тягне на крутий трилер під назвою "Мовчання Залужного"...
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07.07.2024 18:59 Ответить
кацапняві кати розбудили українського звiрa...
моя порада - дітей, жінок, коханих - в еміграцію..
зачищяем поле для останньго бою ...
зелелені кловани ідіть на ***!
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07.07.2024 17:15 Ответить
Порвемо кацапню на британський флаг! 🤠
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07.07.2024 17:22 Ответить
завжди хотілося запитати, а шо ви ордловці там їсте, угнетаємі,
шо щокі у вас завжди ширше лоба?
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07.07.2024 17:29 Ответить
здохнуть - ордловську тайну на похрумать не здадуть!
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07.07.2024 17:54 Ответить
Це вже конкретні слова
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07.07.2024 17:56 Ответить
Go on our friends, please
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07.07.2024 18:35 Ответить
Дякуємо за підтримку України!!
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07.07.2024 18:46 Ответить
Звичайний фашизм, ніякої нової його форми кремлівське ***** не створило, мабуть тільки те що весь цей жах відбувається в 21-ому сторіччі та й в назві його всього одна літера зміннилась - (р)ашизм.
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07.07.2024 18:47 Ответить
ідеологія "нова форма фашизму *****" називається рашизм. Є відповідна https://www.rada.gov.ua/news/razom/236006.html постанова Верховної Ради України
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07.07.2024 19:09 Ответить
Якщо європейці визнають путлерівський фашизм - чому рашка , й досі , в Радбезі ООН ...?!
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07.07.2024 19:31 Ответить
.....і остаточно розвійте сумніви-опублікуйте список 35 гвардєйцев х......біля Хрипатого поца
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07.07.2024 21:49 Ответить
 
 