Ми підтримуватимемо українців, які захищають свободу перед обличчям нової форми фашизму Путіна, - глава МЗС Британії Леммі

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі запевнив, що британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті Девіда Леммі в польському виданні Rzeczpospolita.

Як зазначається Леммі наголосив, що під час найближчих зустрічей з польським колегою Радославом Сікорським, а також главами дипломатій Німеччини і Швеції Анналеною Бербок і Тобіасом Більстремом він хоче обговорити поглиблення співпраці, щоб разом мати можливість реагувати на сучасні виклики. Найактуальнішим з цих викликів він назвав Україну.

"Ми підтримуватимемо хоробрих українців, які захищають свободу перед обличчям нової форми фашизму Володимира Путіна. Британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною", - зазначив він.

За словами глави британського МЗС, ця підтримка є ще сильнішою, якщо відбувається співпраця з іншими країнами. Так, Польща, Німеччина і Швеція теж незмінно підтримують Україну.

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"Безпека Європи буде пріоритетом зовнішньої та оборонної політики цього уряду", - зауважив Леммі.

Він зазначив, що варварське вторгнення Росії чітко показало, що потрібно робити більше для зміцнення власної обороноздатності.

Також повідомляється, що разом з прем’єр-міністром і міністром оборони Великої Британії Леммі братиме участь наступного тижня у саміті НАТО у Вашингтоні.

Леммі повідомив, що із Сікорським, Бербок і Більстремом він хоче обговорити питання інвестицій, зокрема у сфері ОПК, а також гарантування Україні "її власного, чітко визначеного шляху до НАТО".

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Нагадаємо, новопризначений прем'єр Великої Британії, лідер лейбористів Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Девід Леммі.