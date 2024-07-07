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Новини Допомога Україні
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Ми підтримуватимемо українців, які захищають свободу перед обличчям нової форми фашизму Путіна, - глава МЗС Британії Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі запевнив, що британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті Девіда Леммі в польському виданні Rzeczpospolita.

Як зазначається Леммі наголосив, що під час найближчих зустрічей з польським колегою Радославом Сікорським, а також главами дипломатій Німеччини і Швеції Анналеною Бербок і Тобіасом Більстремом він хоче обговорити поглиблення співпраці, щоб разом мати можливість реагувати на сучасні виклики. Найактуальнішим з цих викликів він назвав Україну.

"Ми підтримуватимемо хоробрих українців, які захищають свободу перед обличчям нової форми фашизму Володимира Путіна. Британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною", - зазначив він.

За словами глави британського МЗС, ця підтримка є ще сильнішою, якщо відбувається співпраця з іншими країнами. Так, Польща, Німеччина і Швеція теж незмінно підтримують Україну.

Також дивіться: Новий прем’єр Британії Стармер оголосив склад уряду. Глави МЗС і Міноборони Леммі та Гілі - мають проукраїнську позицію. ФОТО

"Безпека Європи буде пріоритетом зовнішньої та оборонної політики цього уряду", - зауважив Леммі.

Він зазначив, що варварське вторгнення Росії чітко показало, що потрібно робити більше для зміцнення власної обороноздатності.

Також повідомляється, що разом з прем’єр-міністром і міністром оборони Великої Британії Леммі братиме участь наступного тижня у саміті НАТО у Вашингтоні.

Леммі повідомив, що із Сікорським, Бербок і Більстремом він хоче обговорити питання інвестицій, зокрема у сфері ОПК, а також гарантування Україні "її власного, чітко визначеного шляху до НАТО".

Також читайте: Новий прем’єр Британії Стармер заявив, що чекає на зустріч із Зеленським

Нагадаємо, новопризначений прем'єр Великої Британії, лідер лейбористів Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Девід Леммі.

Автор: 

Велика Британія (5663) допомога і підтримка (1166)


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Топ коментарі
+5
ми вас почюли, британці....
і да віримо - ви не руді...
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07.07.2024 16:46 Відповісти
+3
Коли вже почуємо Залужного...
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07.07.2024 17:13 Відповісти
+3
Дякуємо за підтримку України!!
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07.07.2024 18:46 Відповісти
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ми вас почюли, британці....
і да віримо - ви не руді...
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07.07.2024 16:46 Відповісти
Добре сказав Леммі, ми підтримуємо
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07.07.2024 16:49 Відповісти
мо який експедіціонний корпус?
повірте - ніякого другого Дюнкерку не буде!
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07.07.2024 16:49 Відповісти
я зараз до військових - наш през зрадницька **** і питань нема.
але чи сьогодні в Україні всі разом чи завтра в британії і теж всі разом - що більше хочете томі?
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07.07.2024 16:55 Відповісти
українці будуть битися до кінця - і після кінця вони теж будуть битися
незалежно від буде зброя від партнерів, чи ні ...
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07.07.2024 17:05 Відповісти
Кацап, у тєбя ус атклєіласа. Пашьол вон, здєсь воткі нєт.
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07.07.2024 17:37 Відповісти
шо таке - мерін возбудився...
з дівна впав?
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07.07.2024 17:40 Відповісти
і мабуть головою - битова травма...!
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07.07.2024 17:45 Відповісти
тсc, не чіпайте ідіота - він зараз в шахту піде,
за шоб нас всіх нагодувати ...🤣
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07.07.2024 18:02 Відповісти
Не піде. Бо Вітя Ростовський колись погрожував піснею- там на шахтє угольной, х....нашлі отрублений і топор зазубрєний,чем рубили х....
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07.07.2024 21:47 Відповісти
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07.07.2024 21:52 Відповісти
Коли вже почуємо Залужного...
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07.07.2024 17:13 Відповісти
Ви бажаєте, щоб в ОПі задригав ніжками мацьонький вилупок?
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07.07.2024 18:29 Відповісти
Це призначення вже тягне на крутий трилер під назвою "Мовчання Залужного"...
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07.07.2024 18:59 Відповісти
кацапняві кати розбудили українського звiрa...
моя порада - дітей, жінок, коханих - в еміграцію..
зачищяем поле для останньго бою ...
зелелені кловани ідіть на ***!
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07.07.2024 17:15 Відповісти
Порвемо кацапню на британський флаг! 🤠
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07.07.2024 17:22 Відповісти
завжди хотілося запитати, а шо ви ордловці там їсте, угнетаємі,
шо щокі у вас завжди ширше лоба?
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07.07.2024 17:29 Відповісти
здохнуть - ордловську тайну на похрумать не здадуть!
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07.07.2024 17:54 Відповісти
Це вже конкретні слова
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07.07.2024 17:56 Відповісти
Go on our friends, please
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07.07.2024 18:35 Відповісти
Дякуємо за підтримку України!!
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07.07.2024 18:46 Відповісти
Звичайний фашизм, ніякої нової його форми кремлівське ***** не створило, мабуть тільки те що весь цей жах відбувається в 21-ому сторіччі та й в назві його всього одна літера зміннилась - (р)ашизм.
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07.07.2024 18:47 Відповісти
ідеологія "нова форма фашизму *****" називається рашизм. Є відповідна https://www.rada.gov.ua/news/razom/236006.html постанова Верховної Ради України
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07.07.2024 19:09 Відповісти
Якщо європейці визнають путлерівський фашизм - чому рашка , й досі , в Радбезі ООН ...?!
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07.07.2024 19:31 Відповісти
.....і остаточно розвійте сумніви-опублікуйте список 35 гвардєйцев х......біля Хрипатого поца
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07.07.2024 21:49 Відповісти
 
 