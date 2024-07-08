РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7926 посетителей онлайн
Новости
7 211 8

В Днепре прогремели мощные взрывы (обновлено)

х-22,х22

Россияне атаковали Днепр крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Воздушные Силы ВСУ.

В Днепре прогремели взрывы после того, как ПС ВСУ Украины предупредили о ракетах, направляющихся в город.

"Днепр - укрытие. Крылатые ракеты в вашем направлении", - говорилось в сообщении.

По информации местных Telegram-каналов, над городом поднимается дым.

Напомним, утром 8 августа россияне нанесли массированный удар по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет

В 10.56 мониторинговые каналы сообщили о повторных мощных взрывах в Днепре. По предварительной информации, на этот раз россияне атаковали "Искандерами".

Автор: 

взрыв (6813) Днепр (4444) крылатые ракеты (889)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже серпень?
показать весь комментарий
08.07.2024 11:04 Ответить
Автор:
показать весь комментарий
08.07.2024 11:07 Ответить
Вільний переклад з кацапської
показать весь комментарий
08.07.2024 11:15 Ответить
"Болтун - находка для шпиона"!
показать весь комментарий
08.07.2024 11:24 Ответить
Видаляю
показать весь комментарий
08.07.2024 11:34 Ответить
Ска у нас є військові з яйцями в ракетних військах чи боягузи в лампасах ..Слів немає
показать весь комментарий
08.07.2024 11:37 Ответить
Знову будуть "у кацапів майже не залишилось ракет - ще на кілька днів". Щоб Європа не поспішала, бо у кацапів вже нічого не залишилось, а українцям допомога вже надлишкова. Трясця, Європа згодувала кацапа українськими дітьми ! НАВМИСНО ?
показать весь комментарий
08.07.2024 13:03 Ответить
 
 