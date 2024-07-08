В Днепре прогремели мощные взрывы (обновлено)
Россияне атаковали Днепр крылатыми ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Воздушные Силы ВСУ.
В Днепре прогремели взрывы после того, как ПС ВСУ Украины предупредили о ракетах, направляющихся в город.
"Днепр - укрытие. Крылатые ракеты в вашем направлении", - говорилось в сообщении.
По информации местных Telegram-каналов, над городом поднимается дым.
Напомним, утром 8 августа россияне нанесли массированный удар по Украине.
В 10.56 мониторинговые каналы сообщили о повторных мощных взрывах в Днепре. По предварительной информации, на этот раз россияне атаковали "Искандерами".
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Mikola Mazurenko
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Зелені граблі
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Mikola Mazurenko
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юрий Шмалько #512164
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