В Днепре прогремели мощные взрывы (обновлено)

Россияне атаковали Днепр крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Воздушные Силы ВСУ.

В Днепре прогремели взрывы после того, как ПС ВСУ Украины предупредили о ракетах, направляющихся в город.

"Днепр - укрытие. Крылатые ракеты в вашем направлении", - говорилось в сообщении.

По информации местных Telegram-каналов, над городом поднимается дым.

Напомним, утром 8 августа россияне нанесли массированный удар по Украине.

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В 10.56 мониторинговые каналы сообщили о повторных мощных взрывах в Днепре. По предварительной информации, на этот раз россияне атаковали "Искандерами".