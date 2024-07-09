В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Ранее начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что российская армия атакует Херсон с временно оккупированного левого берега.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.07.2024 17:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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