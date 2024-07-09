В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Ранее начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что российская армия атакует Херсон с временно оккупированного левого берега.

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