У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

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