У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
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показати весь коментар09.07.2024 17:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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