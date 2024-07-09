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Новини Війна
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У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні пролунали вибухи 9 липня

У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

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Автор: 

вибух (4527) Херсон (3448)


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09.07.2024 17:27 Відповісти
 
 