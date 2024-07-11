Италия, Германия, Польша и Франция договорились совместно разрабатывать новые дальнобойные ракеты
Четыре страны Европейского Союза - Франция, Германия, Италия и Польша - договорились совместно разрабатывать новые крылатые ракеты большой дальности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Четыре страны Европейского Союза инициировали разработку крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров. По их словам, это поможет заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили во время полномасштабной войны России против Украины.
Министры оборонных ведомств этих стран подписали протокол о намерениях на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
