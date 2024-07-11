РУС
Италия, Германия, Польша и Франция договорились совместно разрабатывать новые дальнобойные ракеты

У ЄС чотири країни домовилися спільно розробити далекобійні ракети

Четыре страны Европейского Союза - Франция, Германия, Италия и Польша - договорились совместно разрабатывать новые крылатые ракеты большой дальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Четыре страны Европейского Союза инициировали разработку крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров. По их словам, это поможет заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили во время полномасштабной войны России против Украины.

Министры оборонных ведомств этих стран подписали протокол о намерениях на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Напомним, сообщалось, что Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет. Это произошло после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран якобы согласился предоставить ракеты России.

Автор: 

Германия (7282) Италия (1690) Польша (8827) производство (539) ракеты (3719) Франция (3596)
Забагато бажаючих на українські технології!
показать весь комментарий
11.07.2024 20:35 Ответить
Україна повина очолити цей проєкт, то буде тоді зиск для нас
показать весь комментарий
12.07.2024 11:58 Ответить
 
 