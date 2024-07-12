Оккупанты обстреляли Херсон: есть прямое попадание в учебное заведение, разрушен магазин
Российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона. Зафиксировано попадание в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано прямое попадание в одно из образовательных учреждений. В здании разбиты фасад и кровля. Также вражеским огнем уничтожен магазин", - рассказали в ОВА.
Там добавили, что жертв и раненых в результате очередных обстрелов рашистов нет.
Напомним, что утром 12 июля сообщалось, что в Херсоне прогремели взрывы.
