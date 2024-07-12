РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8022 посетителя онлайн
Новости Война
913 0

Оккупанты обстреляли Херсон: есть прямое попадание в учебное заведение, разрушен магазин

Окупанти обстріляли Херсон: є пряме влучання в заклад освіти, зруйновано магазин

Российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона. Зафиксировано попадание в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано прямое попадание в одно из образовательных учреждений. В здании разбиты фасад и кровля. Также вражеским огнем уничтожен магазин", - рассказали в ОВА.

Там добавили, что жертв и раненых в результате очередных обстрелов рашистов нет.

Напомним, что утром 12 июля сообщалось, что в Херсоне прогремели взрывы.

Смотрите также: Последствия вражеского удара по Херсону: пострадали 10 человек, среди них полицейские, спасатель и волонтеры. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29627) Херсон (3077)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 