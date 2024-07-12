Оккупанты обстреляли Херсон: есть прямое попадание в учебное заведение, разрушен магазин

Российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона. Зафиксировано попадание в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано прямое попадание в одно из образовательных учреждений. В здании разбиты фасад и кровля. Также вражеским огнем уничтожен магазин", - рассказали в ОВА.

Там добавили, что жертв и раненых в результате очередных обстрелов рашистов нет.

Напомним, что утром 12 июля сообщалось, что в Херсоне прогремели взрывы.

