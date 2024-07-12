Окупанти обстріляли Херсон: є пряме влучання в заклад освіти, зруйновано магазин

Російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. Зафіксовано влучання в один із освітніх закладів. Також ворожим вогнем знищений магазин.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано пряме влучання в один з освітніх закладів. У будівлі потрощено фасад та покрівлю. Також ворожим вогнем знищено магазин", - розповіли в ОВА.

Там додали, що жертв та поранених внаслідок чергових обстрілів рашистів немає.

Нагадаємо, що вранці 12 липня повідомлялося, що у Херсоні пролунали вибухи.

