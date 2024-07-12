РУС
Остин второй раз за месяц поговорил по телефону с главой Минобороны РФ Белоусовым

Остін вдруге за місяць поговорив телефоном з очільником Міноборони РФ Бєлоусовим

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Остин и Белоусов провели разговор по итогам саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне 9-11 июля.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", - сказала Сингх.

Известно, что на этот раз разговор инициировала российская сторона.

Напомним, 25 июня сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с новоназначенным министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Тогда инициатором разговора были США.

Читайте также: США не будут втянуты в выбранную Путиным войну, но мы будем поддерживать Украину, - Остин

+17
Не сцы андруша, мы не разрешаем им пиз*ячить по вашим аэродромам.
12.07.2024 20:12 Ответить
+14
Ох....ть а що так можно про що можно розмовляти з вбивцями
12.07.2024 20:15 Ответить
+13
скучив?
12.07.2024 20:06 Ответить
скучив?
12.07.2024 20:06 Ответить
Ллойд Остін в розмові підкреслив важливість збереження відкритими каналів зв'язку між Росією і США.
12.07.2024 23:15 Ответить
штати турбує, щоб кацапи не почали їх обстрілювати ядерними ракетами!
якщо кацапи будуть обрілювати когось іншого - то проблеми іншого
12.07.2024 23:34 Ответить
Завірив партнерів в підтримці?
показать весь комментарий
12.07.2024 20:11 Ответить
Не сцы андруша, мы не разрешаем им пиз*ячить по вашим аэродромам.
12.07.2024 20:12 Ответить
Доноры демократической партии и их президентской компании заморозили $90 млн до тех пор, пока Байден остается в гонке, - New York Times
12.07.2024 20:14 Ответить
Ох....ть а що так можно про що можно розмовляти з вбивцями
12.07.2024 20:15 Ответить
Не його ж родичів вбивають, гвалтують та мародерять ...
показать весь комментарий
12.07.2024 20:20 Ответить
Та й що? Друзi спiлкуються - це нормально!
12.07.2024 20:18 Ответить
Повірити кацапу - зрадити себе, слухати кацапа - руйнувати собі мозок.
12.07.2024 20:18 Ответить
Вони нi вiрять кацапам, нi слухають. Вони КЕРУЮТЬ!
12.07.2024 20:22 Ответить
Якщо вони вірять в те що керують кацапами, вони вже зрадили себе.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:38 Ответить
Нi, не зрадили. Бо глобалiсти не вiдстоюють iнтереси Заходу, а тiльки ************ свою "агенду"...
12.07.2024 21:36 Ответить
Бурні овації остену. 3,14.
12.07.2024 20:22 Ответить
No New Year's Day to celebrate,
There was a hospital destroyed I hear them say.
Some people killed, we are not thrilled.
In fact, it's just another ordinary day.

It's summer's high, a hot July,
And our president is absolutely fried.
And what I feel is something true:
I want to share NATO's friendliness with you.

I just called to say we love you
I just called to say we're sick of war
I just called to say we love you
'Cause we can't take all this bullshit anymore.
12.07.2024 20:33 Ответить
Спитався що ще затримати з постачання зброї щоб орки підготувались і запевнив в забороні бити по них їх зброєю
12.07.2024 20:34 Ответить
Ми (українці) безмежно віримо Остіну після таких телефонних перемовин.

(і так само ЦРУ після "тьорок" з наришкіним)
12.07.2024 20:39 Ответить
Тувинец-монгол звонил раз в год.
12.07.2024 20:53 Ответить
А шо, вітюші орбану вже не довіряють, чи немогли діждатись інфи прямо з колуарів.
12.07.2024 21:00 Ответить
'все перетинається, цілий світ перетинається у найзрадливіший спосіб' - згадалася фраза з американського фільму 'Амстердам', хоча фільм так собі, посередній
12.07.2024 21:52 Ответить
 
 