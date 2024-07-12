Остин второй раз за месяц поговорил по телефону с главой Минобороны РФ Белоусовым
Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Остин и Белоусов провели разговор по итогам саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне 9-11 июля.
"Министр Остин подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", - сказала Сингх.
Известно, что на этот раз разговор инициировала российская сторона.
Напомним, 25 июня сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с новоназначенным министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Тогда инициатором разговора были США.
