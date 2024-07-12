Остін вдруге за місяць поговорив телефоном з очільником Міноборони РФ Бєлоусовим

Очільник Пентагону Ллойд Остін в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Бєлоусовим.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Остін та Бєлоусов провели розмову за підсумками саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала Сінгх.

Відомо, що цього разу розмову ініціювала російська сторона.

Нагадаємо 25 червня повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з новопризначеним міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим. Тоді ініціатором розмови були США.

