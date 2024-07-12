УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини
6 137 21

Остін вдруге за місяць поговорив телефоном з очільником Міноборони РФ Бєлоусовим

Остін вдруге за місяць поговорив телефоном з очільником Міноборони РФ Бєлоусовим

Очільник Пентагону Ллойд Остін в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Бєлоусовим. 

Про це під час брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Остін та Бєлоусов провели розмову за підсумками саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала Сінгх.

Відомо, що цього разу розмову ініціювала російська сторона.

Нагадаємо 25 червня повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з новопризначеним міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим. Тоді ініціатором розмови були США.

Читайте також: США не будуть втягнуті в обрану Путіним війну, але ми підтримуватимемо Україну, - Остін

Автор: 

перемовини (3092) Остін Ллойд (521) Бєлоусов Андрій (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Не сцы андруша, мы не разрешаем им пиз*ячить по вашим аэродромам.
показати весь коментар
12.07.2024 20:12 Відповісти
+14
Ох....ть а що так можно про що можно розмовляти з вбивцями
показати весь коментар
12.07.2024 20:15 Відповісти
+13
скучив?
показати весь коментар
12.07.2024 20:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скучив?
показати весь коментар
12.07.2024 20:06 Відповісти
Ллойд Остін в розмові підкреслив важливість збереження відкритими каналів зв'язку між Росією і США.
показати весь коментар
12.07.2024 23:15 Відповісти
штати турбує, щоб кацапи не почали їх обстрілювати ядерними ракетами!
якщо кацапи будуть обрілювати когось іншого - то проблеми іншого
показати весь коментар
12.07.2024 23:34 Відповісти
Завірив партнерів в підтримці?
показати весь коментар
12.07.2024 20:11 Відповісти
Не сцы андруша, мы не разрешаем им пиз*ячить по вашим аэродромам.
показати весь коментар
12.07.2024 20:12 Відповісти
Доноры демократической партии и их президентской компании заморозили $90 млн до тех пор, пока Байден остается в гонке, - New York Times
показати весь коментар
12.07.2024 20:14 Відповісти
Ох....ть а що так можно про що можно розмовляти з вбивцями
показати весь коментар
12.07.2024 20:15 Відповісти
Не його ж родичів вбивають, гвалтують та мародерять ...
показати весь коментар
12.07.2024 20:20 Відповісти
Та й що? Друзi спiлкуються - це нормально!
показати весь коментар
12.07.2024 20:18 Відповісти
Повірити кацапу - зрадити себе, слухати кацапа - руйнувати собі мозок.
показати весь коментар
12.07.2024 20:18 Відповісти
Вони нi вiрять кацапам, нi слухають. Вони КЕРУЮТЬ!
показати весь коментар
12.07.2024 20:22 Відповісти
Якщо вони вірять в те що керують кацапами, вони вже зрадили себе.
показати весь коментар
12.07.2024 20:38 Відповісти
Нi, не зрадили. Бо глобалiсти не вiдстоюють iнтереси Заходу, а тiльки ************ свою "агенду"...
показати весь коментар
12.07.2024 21:36 Відповісти
Бурні овації остену. 3,14.
показати весь коментар
12.07.2024 20:22 Відповісти
No New Year's Day to celebrate,
There was a hospital destroyed I hear them say.
Some people killed, we are not thrilled.
In fact, it's just another ordinary day.

It's summer's high, a hot July,
And our president is absolutely fried.
And what I feel is something true:
I want to share NATO's friendliness with you.

I just called to say we love you
I just called to say we're sick of war
I just called to say we love you
'Cause we can't take all this bullshit anymore.
показати весь коментар
12.07.2024 20:33 Відповісти
Спитався що ще затримати з постачання зброї щоб орки підготувались і запевнив в забороні бити по них їх зброєю
показати весь коментар
12.07.2024 20:34 Відповісти
Ми (українці) безмежно віримо Остіну після таких телефонних перемовин.

(і так само ЦРУ після "тьорок" з наришкіним)
показати весь коментар
12.07.2024 20:39 Відповісти
Тувинец-монгол звонил раз в год.
показати весь коментар
12.07.2024 20:53 Відповісти
А шо, вітюші орбану вже не довіряють, чи немогли діждатись інфи прямо з колуарів.
показати весь коментар
12.07.2024 21:00 Відповісти
'все перетинається, цілий світ перетинається у найзрадливіший спосіб' - згадалася фраза з американського фільму 'Амстердам', хоча фільм так собі, посередній
показати весь коментар
12.07.2024 21:52 Відповісти
 
 