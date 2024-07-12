Остін вдруге за місяць поговорив телефоном з очільником Міноборони РФ Бєлоусовим
Очільник Пентагону Ллойд Остін в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Бєлоусовим.
Про це під час брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Остін та Бєлоусов провели розмову за підсумками саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні 9-11 липня.
"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала Сінгх.
Відомо, що цього разу розмову ініціювала російська сторона.
Нагадаємо 25 червня повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з новопризначеним міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим. Тоді ініціатором розмови були США.
якщо кацапи будуть обрілювати когось іншого - то проблеми іншого
There was a hospital destroyed I hear them say.
Some people killed, we are not thrilled.
In fact, it's just another ordinary day.
It's summer's high, a hot July,
And our president is absolutely fried.
And what I feel is something true:
I want to share NATO's friendliness with you.
I just called to say we love you
I just called to say we're sick of war
I just called to say we love you
'Cause we can't take all this bullshit anymore.
(і так само ЦРУ після "тьорок" з наришкіним)