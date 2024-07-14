Власти не пустили Порошенко и депутатов "ЕС" на съезд Республиканской партии США, - заявление "ЕС"

Власти сорвали поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В то время, как внимание всего мира приковано к драматическим событиям в США, украинская власть втихаря заблокировала поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки, где уже завтра соберутся республиканцы и представители более пятидесяти правоцентристских политических сил со всего мира", - говорится в заявлении.

Отмечается, что о наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад - больше, чем заранее. "Но оно так и не предоставило разрешения на выезд, испуганно оглядываясь на Офис Президента. Последний шанс выехать истек в воскресенье в 14.00".

"Мы всегда боролись за двухпартийную поддержку в США и считаем, что власть из соображений мелочного политиканства сделала антигосударственный шаг. Вместо того, чтобы воспользоваться нашими связями в обеих политических партиях США в интересах Украины, они заблокировали визит и этим интересам нанесли ущерб. Стоит отметить, что мы планировали встречи и с представителями Демократической партии - по отдельной программе. Впрочем, будущее американской поддержки Украины в ближайшие годы в значительной степени будет зависеть в том числе и от позиции республиканцев, нашей партии-партнера, которая уже имеет большинство в Палате представителей и претендует на Белый дом. Меньше всего мы хотели бы, чтобы спровоцированный украинской властью скандал повлиял на это будущее", - отмечают в пресс-службе.

На мероприятии делегация "ЕС" должна была встретиться с делегацией Международного демократического союза с кандидатами на должности президента (Трампом) и вице-президента США.

В заявлении подчеркивают, что вместо того, чтобы воспользоваться возможностью создания потенциала для будущей поддержки нашей борьбы против агрессора, украинская власть снова выбирает путь токсичности и конфликта в отношениях с командой Трампа, как это она сделала в 2020 году.

Там также напоминают, что осенью прошлого года Банковая уже не выпустила Порошенко на встречу с республиканцами, чем потеряла хоть какой-то шанс на скорейшее разблокирование американской помощи, чего потом ценой колоссальных человеческих потерь пришлось ждать еще полгода.

"И сегодня власть делает очередную ошибку, плюя на парламентский плюрализм и европейские стандарты межпарламентской дипломатии. Это удар по внутреннему единству, во-первых. Власть его видит не как диалог, а как авторитарное самодурство, а во-вторых, срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией в Украине. Именно ее сохранение названо предпосылкой нашего вступления и в ЕС, и в НАТО в многочисленных резолюциях этих организаций. Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, потом - чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО, что, к сожалению, не помешало власти вместо приглашения к членству получить приглашение лишь прогуляться по мосту", - говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" считают, что "пришло время признать всю глубину и серьезность проблем с демократией в Украине".

"Пока армия воюет с Россией снаружи, есть люди, которые пытаются построить внутри Украины политическую систему по российскому образцу. А в чем-то ее даже опережают. Путин только на этой неделе подписал закон о запрете депутатам ехать за границу без разрешения. У нас такая норма действует уже несколько лет! Проблемы с демократией имеют фамилию. Трусливое руководство Верховной Рады поездку Порошенко в США заблокировало по прямому указанию главного клерка президентской канцелярии, который считает себя директором-распорядителем не только парламента, но и всей страны, вероятно, даже президента", - говорится в обращении партии.

Депутаты "ЕС" проинформируют об этой ситуации партнеров Украины в США, ЕС и НАТО, "потому что только демократическая страна может претендовать на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе, что неоднократно отмечалось в резолюциях этих уважаемых международных институтов, которыми украинская власть пренебрегает".

"Еще важнее, мы усилим диалог с обществом относительно угроз демократии, относительно злоупотреблений властью условиями военного положения для решения своих шкурных интересов. Иначе негативные тенденции станут необратимыми, и метастазы российского авторитаризма прорастут внутри Украины. Мы этого не должны допустить", - отмечается в заявлении.

