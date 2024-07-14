РУС
Власти не пустили Порошенко и депутатов "ЕС" на съезд Республиканской партии США, - заявление "ЕС"

порошенко

Власти сорвали поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ

"В то время, как внимание всего мира приковано к драматическим событиям в США, украинская власть втихаря заблокировала поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки, где уже завтра соберутся республиканцы и представители более пятидесяти правоцентристских политических сил со всего мира", - говорится в заявлении.

Отмечается, что о наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад - больше, чем заранее. "Но оно так и не предоставило разрешения на выезд, испуганно оглядываясь на Офис Президента. Последний шанс выехать истек в воскресенье в 14.00".

"Мы всегда боролись за двухпартийную поддержку в США и считаем, что власть из соображений мелочного политиканства сделала антигосударственный шаг. Вместо того, чтобы воспользоваться нашими связями в обеих политических партиях США в интересах Украины, они заблокировали визит и этим интересам нанесли ущерб. Стоит отметить, что мы планировали встречи и с представителями Демократической партии - по отдельной программе. Впрочем, будущее американской поддержки Украины в ближайшие годы в значительной степени будет зависеть в том числе и от позиции республиканцев, нашей партии-партнера, которая уже имеет большинство в Палате представителей и претендует на Белый дом. Меньше всего мы хотели бы, чтобы спровоцированный украинской властью скандал повлиял на это будущее", - отмечают в пресс-службе.

Читайте также: Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных

На мероприятии делегация "ЕС" должна была встретиться с делегацией Международного демократического союза с кандидатами на должности президента (Трампом) и вице-президента США.

В заявлении подчеркивают, что вместо того, чтобы воспользоваться возможностью создания потенциала для будущей поддержки нашей борьбы против агрессора, украинская власть снова выбирает путь токсичности и конфликта в отношениях с командой Трампа, как это она сделала в 2020 году.

Там также напоминают, что осенью прошлого года Банковая уже не выпустила Порошенко на встречу с республиканцами, чем потеряла хоть какой-то шанс на скорейшее разблокирование американской помощи, чего потом ценой колоссальных человеческих потерь пришлось ждать еще полгода.

Читайте также: Все 27 народных депутатов фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Червинского, - заявление

"И сегодня власть делает очередную ошибку, плюя на парламентский плюрализм и европейские стандарты межпарламентской дипломатии. Это удар по внутреннему единству, во-первых. Власть его видит не как диалог, а как авторитарное самодурство, а во-вторых, срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией в Украине. Именно ее сохранение названо предпосылкой нашего вступления и в ЕС, и в НАТО в многочисленных резолюциях этих организаций. Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, потом - чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО, что, к сожалению, не помешало власти вместо приглашения к членству получить приглашение лишь прогуляться по мосту", - говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" считают, что "пришло время признать всю глубину и серьезность проблем с демократией в Украине".

"Пока армия воюет с Россией снаружи, есть люди, которые пытаются построить внутри Украины политическую систему по российскому образцу. А в чем-то ее даже опережают. Путин только на этой неделе подписал закон о запрете депутатам ехать за границу без разрешения. У нас такая норма действует уже несколько лет! Проблемы с демократией имеют фамилию. Трусливое руководство Верховной Рады поездку Порошенко в США заблокировало по прямому указанию главного клерка президентской канцелярии, который считает себя директором-распорядителем не только парламента, но и всей страны, вероятно, даже президента", - говорится в обращении партии.

Читайте также: Порошенко призвал объединить усилия государства и общества вокруг строительства фортификаций

Депутаты "ЕС" проинформируют об этой ситуации партнеров Украины в США, ЕС и НАТО, "потому что только демократическая страна может претендовать на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе, что неоднократно отмечалось в резолюциях этих уважаемых международных институтов, которыми украинская власть пренебрегает".

"Еще важнее, мы усилим диалог с обществом относительно угроз демократии, относительно злоупотреблений властью условиями военного положения для решения своих шкурных интересов. Иначе негативные тенденции станут необратимыми, и метастазы российского авторитаризма прорастут внутри Украины. Мы этого не должны допустить", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Армия нуждается в защите, а не интригах то против Залужного, то против Сырского, - Порошенко

Порошенко Петр (19656) США (27973) Европейская Солидарность (1077)
Топ комментарии
+77
Україну, на жаль, очолюють дилетанти, зрадники і злодії . І це вже діагноз !
14.07.2024 19:24 Ответить
+52
Зі спогадів одного з американських конгресменів: приїжджає делегація в поношених зелених светриках з України. Американці питають: а де ваші опозиційні депутати? А ці придурки на повному серйозі відповідають: а навіщо вам опозиційні депутати, якщо у нас монобільшість і ми влада? Тобто ці фраєри навіть не розуміють, що в нормальних країнах опозиція - це теж частина влади, бо вони теж є представниками певної частини народу
14.07.2024 19:35 Ответить
+51
Вирок для України -це оті 73%,у яких в житті є три пріоритети -жрать,ржать,срать!
14.07.2024 19:28 Ответить
Прості, як двері. 😁

Просто перестати стріляти.
Просто заборонити вибори.
Просто дати всім великі зарплати.
Просто знизити всім комуналку.

Все так просто, що *******. І як це ніхто не додумався...
15.07.2024 00:53 Ответить
Я так уявляю розумне рішення
14.07.2024 23:28 Ответить
Ну тоді можна ще простіше - розстріляти опонентів.
15.07.2024 00:50 Ответить
Не пустив тому шо був замах - він, при тому шо сам відкрив більше сотні кримінальних проваджень на Пороха, дуже хвилюється за життя. Та воно і само нещодавно було у Америці - дерьмак дава пресі інтерв'ю- був, попутали з ху..лом, але ще досі, напевно, живий та на тропі.
14.07.2024 21:05 Ответить
а звернутися до амбасади сша по політичний притулок?
14.07.2024 21:14 Ответить
When Zelensky expresses relief after Trump survives an assassination attempt, it is one clown, traitor, idiot and Russian spy sucking up to another clown, traitor, idiot and Russian spy. When Poroshenko goes to Trump's nomination, it is one great patriot and free world leader building a partnership with another great patriot and free world leader for jointly defeating the forces of darkness. Such is the enormity of Poroshenko's personality that it can momentarily transform an enemy into an ally, and a clown into a hero.
14.07.2024 21:14 Ответить
Вся справа в фотках. Для Пороха це ділова поїздка, а для ларьочника понти перед кремлем. Як розповідав космонавт Биковский, після одного з польотів прийняли рішення удостоїти учасників Ленінської премії. С.Корольов подав список, почав із себе, включили і Биковського,бо інженер,заввідділом. Але все стихло. А премія по грошах ого го. Через деякий час Биковський спитав одного з метрів ракетобудування про причини затримки. А той йому з гумором відповів-розумієш, ця премія надається один раз, Корольов вже була присвоєна і в Раді міністрів не пропустили, тоді Корольов сказав - якщо мені ні то і нікому іншому. А як конструктор Корольов був неважний, брав напором і пресингом і величезним хамством. Так і ларьочник з хрипатим поцом - нас не запросили то і ніхто не поїде..
14.07.2024 21:20 Ответить
Був би Корольов "нєважним" інженером - так і сидів би "на кічє". Але ж ні - витягли, привезли до "шарашки", зробили головним.
Може і жив би і зробив би більше, але під час операції не змогли дістатися трахеї, бо зламана НКВДістами у сімох місцях щелепа не зрослася так, як треба ну й ..
15.07.2024 08:48 Ответить
Перша не браунівська ракета Корольова, Н -1 називалась, так і не полетіла. Аж 4 штуки гігантів зробили. І всі не змогли відірватись від землі.
Той же Биковський стверджував, що за Корольова прослуховували всі кабінети розробників і цінні мислі він видавав за свої ідеї.
показать весь комментарий
Недолуга зелень боїться Пороха до усрачки!.
показать весь комментарий
Жабы
14.07.2024 21:34 Ответить
Агенти ***** з ОПи користуються принципом, який ще навесні 2019, перед виборами, озвучив їхній кремлівський патрон: "хто завгодно, аби не Порошенко". Для ОПи ворог не в кремлі, для ОПи ворог це демократична незалежна українська держава та демократична опозиція, лідером якої є Порошенко.
показать весь комментарий
Кордон дірявий для усіх крім ЄС, навіть "кляті ухилянти" ганяють до Європи як додому.
показать весь комментарий
стефанчук з єрмаком у режимі відеоконференції відсвяткують вдалу операцію і піднімуть келихи.
показать весь комментарий
параноіки, а не влада...
показать весь комментарий
Украина смело идёт дорогой Грузии. Скоро закроют безвиз с ЕС, а потом и дорогу в НАТо и в ЕС.
показать весь комментарий
https://t.me/Ol_Sharp/20034 Олег Шарп :
Загалом же замах на Трампа ще більш радикалізує протистояння між його прихильниками та противниками. І це може мати серйозні наслідки для Штатів. Причому за будь-якого результату виборів.
Що стосується наслідків для України, то вони будуть такими ж, як і в будь-якого іншого великого внутрішньополітичного потрясіння в США - увага Вашингтона до війни ослабне, переключившись на важливіші питання внутрішнього порядку денного. Так було, наприклад, під час міграційної кризи на південному кордоні, через яку кілька місяців Конгрес не міг надати допомогу Україні.
Зараз, швидше за все, Конгрес, адміністрація Байдена та весь політичний істеблішмент Америки буде зациклено на темі "хто організував замах на Трампа". Республіканці звинувачуватимуть Білий дім, Білий дім відбиватиметься від атак. Україна буде явно не на перших місцях у пріоритетах.
Також слід пам'ятати, що серед трампістів є досить сильне проросійське лобі, через яке Москва, напевно, спробує вкидати версії про "український слід" у замах з метою налаштувати Трампа проти України.
На цьому тлі, щоб повернути питання України у порядок денний, далеко не зайвим був би візит Порошенка до США та його прямі контакти як з республіканцями, так із демократами. Але влада з причин власної дрібʼязковості цей візит зарубала. Так що маємо те, що маємо.
14.07.2024 23:04 Ответить
щоб що?
показать весь комментарий
Вже раніше писав що це руде вухо наробить біди Америці і всьому Світу. Дурнів повіривших в цей спектакль достатньо багато, для них Трамп вже президент тому що він "жертва нападу".
Як же все це гидко і токсично.
Преса розігнала цю новину а спецслужби робять вигляд що все так і є, відіграють свою роль в цьому . Так і працює сьогоденна політика, нажаль.
показать весь комментарий
Воно досі мститься Пороху за заборону сватів. Таке от дрібʼязкове гівняне створіння посадили на табурет президента «мудрі» українці…
Згадалась ось ця цитата, дуже схоже на нашого зєлю - дорвався до влади, щоби можна було без страху отримати відповідь, пакостити людям, просто тому, що є така можливість.

«Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» - «А я бы, - говорит, - сидел целый день у ворот на лавке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет - в морду. Как мимо - так в морду»»(Купрін. «Зірка Соломона»)
показать весь комментарий
https://t.me/Ol_Sharp/20032 Олег Шарп :
"Невігласи при владі, України інших слів немає. І хоч я не порохобот, але тут будь-якій людині зрозуміло, що змарновано шанс налагодити відносини з республіканцями і донести до Трампа хибність деяких його уявлень про Україну. Тим більше, що Порошенко мав летіти туди за власні кошти, і бюджет точно б не постраждав.
Персональні комплекси Зеленського стосовно Порошенка, інших причин я не бачу. Ну, ніяк людина не подорослішає.

UPD. Нагадаю окремим коментаторам, що Порошенко є членом Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу (IDU), а «Європейська Солідарність», як і Республіканська партія США, входять до глобальної правоцентристської політичної родини IDU. І Порошенко отримав персональне запрошення на участь у згаданому Конвенті.
показать весь комментарий
Шо? всьо? Вже наоб'єднувались.
показать весь комментарий
президентов не буває "булих"
будь-який президент може подорожувати світом, не питаючи дозволу ні в кого
у нього є на то можливості, інакше він презідент на букву "х"
показать весь комментарий
Подленько... 🤔
показать весь комментарий
Петро - в'язень сумління
показать весь комментарий
Ну і що далі? Ці кремлівські ******** вже повинні бути як найменше - у буцегарні з довічним!
Бо заради збереження у владі вони будуть усіляко продовжувати цю війну, розповідаючи усім навкруги які вони "патріоти". І допоки вони при владі - озброєнь будуть давати рівно стільки, щоб зберігалося існуюче статус-кво.
Тож їм вже саме час наслідувати приклад Овоча і тікати з України, а українці повинні допомогти їм у цьому.
Затримання і суди - згодом, але обов'язково!
показать весь комментарий
жаба-гадюка....
показать весь комментарий
https://t.me/PresidentPoroshenko/9893 Петро Порошенко :
Сьогодні я мав бути у Сполучених Штатах, в Мілуокі на Республіканському національному Конвенті, де висуватиметься кандидат в президенти США. Дуже важливо зберегти двопартійну підтримку України надовго. Від цього залежить майбутнє нашої держави.
На жаль, влада злякалася і знову не випустила мене за кордон.

За це я хотів би "подякувати" владі - «правильною» дорогою ідете.
показать весь комментарий
