Власти не пустили Порошенко и депутатов "ЕС" на съезд Республиканской партии США, - заявление "ЕС"
Власти сорвали поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В то время, как внимание всего мира приковано к драматическим событиям в США, украинская власть втихаря заблокировала поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки, где уже завтра соберутся республиканцы и представители более пятидесяти правоцентристских политических сил со всего мира", - говорится в заявлении.
Отмечается, что о наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад - больше, чем заранее. "Но оно так и не предоставило разрешения на выезд, испуганно оглядываясь на Офис Президента. Последний шанс выехать истек в воскресенье в 14.00".
"Мы всегда боролись за двухпартийную поддержку в США и считаем, что власть из соображений мелочного политиканства сделала антигосударственный шаг. Вместо того, чтобы воспользоваться нашими связями в обеих политических партиях США в интересах Украины, они заблокировали визит и этим интересам нанесли ущерб. Стоит отметить, что мы планировали встречи и с представителями Демократической партии - по отдельной программе. Впрочем, будущее американской поддержки Украины в ближайшие годы в значительной степени будет зависеть в том числе и от позиции республиканцев, нашей партии-партнера, которая уже имеет большинство в Палате представителей и претендует на Белый дом. Меньше всего мы хотели бы, чтобы спровоцированный украинской властью скандал повлиял на это будущее", - отмечают в пресс-службе.
На мероприятии делегация "ЕС" должна была встретиться с делегацией Международного демократического союза с кандидатами на должности президента (Трампом) и вице-президента США.
В заявлении подчеркивают, что вместо того, чтобы воспользоваться возможностью создания потенциала для будущей поддержки нашей борьбы против агрессора, украинская власть снова выбирает путь токсичности и конфликта в отношениях с командой Трампа, как это она сделала в 2020 году.
Там также напоминают, что осенью прошлого года Банковая уже не выпустила Порошенко на встречу с республиканцами, чем потеряла хоть какой-то шанс на скорейшее разблокирование американской помощи, чего потом ценой колоссальных человеческих потерь пришлось ждать еще полгода.
"И сегодня власть делает очередную ошибку, плюя на парламентский плюрализм и европейские стандарты межпарламентской дипломатии. Это удар по внутреннему единству, во-первых. Власть его видит не как диалог, а как авторитарное самодурство, а во-вторых, срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией в Украине. Именно ее сохранение названо предпосылкой нашего вступления и в ЕС, и в НАТО в многочисленных резолюциях этих организаций. Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, потом - чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО, что, к сожалению, не помешало власти вместо приглашения к членству получить приглашение лишь прогуляться по мосту", - говорится в заявлении.
В "Европейской солидарности" считают, что "пришло время признать всю глубину и серьезность проблем с демократией в Украине".
"Пока армия воюет с Россией снаружи, есть люди, которые пытаются построить внутри Украины политическую систему по российскому образцу. А в чем-то ее даже опережают. Путин только на этой неделе подписал закон о запрете депутатам ехать за границу без разрешения. У нас такая норма действует уже несколько лет! Проблемы с демократией имеют фамилию. Трусливое руководство Верховной Рады поездку Порошенко в США заблокировало по прямому указанию главного клерка президентской канцелярии, который считает себя директором-распорядителем не только парламента, но и всей страны, вероятно, даже президента", - говорится в обращении партии.
Депутаты "ЕС" проинформируют об этой ситуации партнеров Украины в США, ЕС и НАТО, "потому что только демократическая страна может претендовать на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе, что неоднократно отмечалось в резолюциях этих уважаемых международных институтов, которыми украинская власть пренебрегает".
"Еще важнее, мы усилим диалог с обществом относительно угроз демократии, относительно злоупотреблений властью условиями военного положения для решения своих шкурных интересов. Иначе негативные тенденции станут необратимыми, и метастазы российского авторитаризма прорастут внутри Украины. Мы этого не должны допустить", - отмечается в заявлении.
Просто перестати стріляти.
Просто заборонити вибори.
Просто дати всім великі зарплати.
Просто знизити всім комуналку.
Все так просто, що *******. І як це ніхто не додумався...
Може і жив би і зробив би більше, але під час операції не змогли дістатися трахеї, бо зламана НКВДістами у сімох місцях щелепа не зрослася так, як треба ну й ..
Той же Биковський стверджував, що за Корольова прослуховували всі кабінети розробників і цінні мислі він видавав за свої ідеї.
Загалом же замах на Трампа ще більш радикалізує протистояння між його прихильниками та противниками. І це може мати серйозні наслідки для Штатів. Причому за будь-якого результату виборів.
Що стосується наслідків для України, то вони будуть такими ж, як і в будь-якого іншого великого внутрішньополітичного потрясіння в США - увага Вашингтона до війни ослабне, переключившись на важливіші питання внутрішнього порядку денного. Так було, наприклад, під час міграційної кризи на південному кордоні, через яку кілька місяців Конгрес не міг надати допомогу Україні.
Зараз, швидше за все, Конгрес, адміністрація Байдена та весь політичний істеблішмент Америки буде зациклено на темі "хто організував замах на Трампа". Республіканці звинувачуватимуть Білий дім, Білий дім відбиватиметься від атак. Україна буде явно не на перших місцях у пріоритетах.
Також слід пам'ятати, що серед трампістів є досить сильне проросійське лобі, через яке Москва, напевно, спробує вкидати версії про "український слід" у замах з метою налаштувати Трампа проти України.
На цьому тлі, щоб повернути питання України у порядок денний, далеко не зайвим був би візит Порошенка до США та його прямі контакти як з республіканцями, так із демократами. Але влада з причин власної дрібʼязковості цей візит зарубала. Так що маємо те, що маємо.
Як же все це гидко і токсично.
Преса розігнала цю новину а спецслужби робять вигляд що все так і є, відіграють свою роль в цьому . Так і працює сьогоденна політика, нажаль.
Згадалась ось ця цитата, дуже схоже на нашого зєлю - дорвався до влади, щоби можна було без страху отримати відповідь, пакостити людям, просто тому, що є така можливість.
«Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» - «А я бы, - говорит, - сидел целый день у ворот на лавке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет - в морду. Как мимо - так в морду»»(Купрін. «Зірка Соломона»)
"Невігласи при владі, України інших слів немає. І хоч я не порохобот, але тут будь-якій людині зрозуміло, що змарновано шанс налагодити відносини з республіканцями і донести до Трампа хибність деяких його уявлень про Україну. Тим більше, що Порошенко мав летіти туди за власні кошти, і бюджет точно б не постраждав.
Персональні комплекси Зеленського стосовно Порошенка, інших причин я не бачу. Ну, ніяк людина не подорослішає.
UPD. Нагадаю окремим коментаторам, що Порошенко є членом Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу (IDU), а «Європейська Солідарність», як і Республіканська партія США, входять до глобальної правоцентристської політичної родини IDU. І Порошенко отримав персональне запрошення на участь у згаданому Конвенті.
будь-який президент може подорожувати світом, не питаючи дозволу ні в кого
у нього є на то можливості, інакше він презідент на букву "х"
Бо заради збереження у владі вони будуть усіляко продовжувати цю війну, розповідаючи усім навкруги які вони "патріоти". І допоки вони при владі - озброєнь будуть давати рівно стільки, щоб зберігалося існуюче статус-кво.
Тож їм вже саме час наслідувати приклад Овоча і тікати з України, а українці повинні допомогти їм у цьому.
Затримання і суди - згодом, але обов'язково!
Сьогодні я мав бути у Сполучених Штатах, в Мілуокі на Республіканському національному Конвенті, де висуватиметься кандидат в президенти США. Дуже важливо зберегти двопартійну підтримку України надовго. Від цього залежить майбутнє нашої держави.
На жаль, влада злякалася і знову не випустила мене за кордон.
За це я хотів би "подякувати" владі - «правильною» дорогою ідете.