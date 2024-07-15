Германия тайно передала Украине значительную партию военной помощи: Leopard 1А5, HIMARS и боеприпасы, - СМИ

Германия в конце июня - начале июля тайком отправила Украине огромный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли танки и ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Merkur.

По данным издания, в пакет вошли 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Так, на прошлой неделе Украина получила из Германии еще десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder.

Таким образом, количество танков Marder, поставленных Германией в Украину, возросло до 120, а количество отремонтированных Leopard 1 - до 50.

Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, украинская армия получила танки Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.

Германия также поставила еще одну систему ПВО IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (ранее одна) для защиты важнейших объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.

Три реактивные системы залпового огня HIMARS также появились в перечне поставленного вооружения. Бундесвер не имеет на вооружении HIMARS, но ранее передал Украине четыре технически очень похожие реактивные системы залпового огня.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.