Германия тайно передала Украине значительную партию военной помощи: Leopard 1А5, HIMARS и боеприпасы, - СМИ
Германия в конце июня - начале июля тайком отправила Украине огромный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли танки и ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Merkur.
По данным издания, в пакет вошли 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.
Так, на прошлой неделе Украина получила из Германии еще десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder.
Таким образом, количество танков Marder, поставленных Германией в Украину, возросло до 120, а количество отремонтированных Leopard 1 - до 50.
Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, украинская армия получила танки Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.
Германия также поставила еще одну систему ПВО IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (ранее одна) для защиты важнейших объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.
Три реактивные системы залпового огня HIMARS также появились в перечне поставленного вооружения. Бундесвер не имеет на вооружении HIMARS, но ранее передал Украине четыре технически очень похожие реактивные системы залпового огня.
Ранее сообщалось, что в Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.
Потім УНІАН це перекладає, а потім із стрічки УНІАН це роздруковуть газети і телєграм канали. Система.
воно все так і є, але включити режим мізків ніхто не відміняв, нафуя нам оце горе копі-пасте. Журнашлюхи вже кругом
Про це повідомляє із посиланням на https://www.merkur.de/politik/deutschland-ukraine-krieg-waffen-lieferungen-leopard-panzer-marder-munition-93165008.html Merkur. Джерело:
А тиша мала бути до того, як ця техніка не потрапила до користувача. А тепер нехай цапи знають і пітніють