РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
6 301 24

Германия тайно передала Украине значительную партию военной помощи: Leopard 1А5, HIMARS и боеприпасы, - СМИ

Німеччина таємно передала Україні значну партію військової допомоги

Германия в конце июня - начале июля тайком отправила Украине огромный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли танки и ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Merkur.

По данным издания, в пакет вошли 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Так, на прошлой неделе Украина получила из Германии еще десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder.

Таким образом, количество танков Marder, поставленных Германией в Украину, возросло до 120, а количество отремонтированных Leopard 1 - до 50.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер оппозиции ФРГ Мерц высказался за поставки Германией Киеву боевых самолетов

Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, украинская армия получила танки Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.

Германия также поставила еще одну систему ПВО IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (ранее одна) для защиты важнейших объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.

Три реактивные системы залпового огня HIMARS также появились в перечне поставленного вооружения. Бундесвер не имеет на вооружении HIMARS, но ранее передал Украине четыре технически очень похожие реактивные системы залпового огня.

Также читайте: Норвегия и Германия передадут Украине осенью полную батарею IRIS-T

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.

Автор: 

Германия (7289) помощь (8122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Якщо таємно, то навіщо всім знати?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:01 Ответить
+11
🇺🇦❤🇩🇪🥰
показать весь комментарий
15.07.2024 11:57 Ответить
+11
Все рівно від ОПи нічого не сховаєш.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🇺🇦❤🇩🇪🥰
показать весь комментарий
15.07.2024 11:57 Ответить
Все рівно від ОПи нічого не сховаєш.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:58 Ответить
Якщо таємно, то навіщо всім знати?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:01 Ответить
Проблеми перекладку - в оригіналі написано "unbemerkt"(потайки-непомітно), а не таємно.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:01 Ответить
Головне , що таємно . Добре ,що ніхто не знає , не здогадується і не піариться на цьому .
показать весь комментарий
15.07.2024 12:01 Ответить
Це як, ми прочитали і повинні це забути?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:06 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 12:19 Ответить
Хто це перекладав? Мардер, Бібер, Вінсент, Дачс не є танками, це БМП та спецтехніка.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:06 Ответить
Так і західні журналісти пишуть " танк", їм все рівно, чи Бібер співк, чи Бібер інженерна машина.
Потім УНІАН це перекладає, а потім із стрічки УНІАН це роздруковуть газети і телєграм канали. Система.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:41 Ответить

воно все так і є, але включити режим мізків ніхто не відміняв, нафуя нам оце горе копі-пасте. Журнашлюхи вже кругом
показать весь комментарий
15.07.2024 13:30 Ответить
Так як і у інших сферах. Достатньо подивитися на керівний склад всіх держорганів України- майже всі підлітки рівня рівня прем'є ра Гончарука, що роз'їзджав по коридорами Кабміну на самокаті, чи Ідіота Малюську, що викладає селфі йоги на робочому із кабінету..
показать весь комментарий
15.07.2024 13:35 Ответить
Ну якщо таємно...то нах..я про це писати?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:25 Ответить
Мабуть тому що цю таємницю уже розповіли інші і вона вже не таємниця.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.merkur.de/politik/deutschland-ukraine-krieg-waffen-lieferungen-leopard-panzer-marder-munition-93165008.html Merkur. Джерело:
показать весь комментарий
15.07.2024 12:44 Ответить
Їбонута влада, їбонуті журнашлюхи, їбонутий мудрий нарід.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:31 Ответить
Я поважаю Юру Бутусова, але такі речі як військова допомога мала, би бути тиша. Подивіться Ізраїль- про них нічого не прочитаєш.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:32 Ответить
Угубл*дь - "ТАЄМНО"...)))
показать весь комментарий
15.07.2024 12:47 Ответить
Danke

А тиша мала бути до того, як ця техніка не потрапила до користувача. А тепер нехай цапи знають і пітніють
показать весь комментарий
15.07.2024 12:49 Ответить
Знають, пітніють, але просуваються
показать весь комментарий
15.07.2024 12:58 Ответить
Коли позаду стоять заградзагони з кулеметами, а перед строєм розстіляли пару відказників, то хош нехош. А в нас все на свідомому тримається
показать весь комментарий
15.07.2024 13:04 Ответить
Вже не таємно !
показать весь комментарий
15.07.2024 13:25 Ответить
А для чего этот секретный секрет здесь?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:48 Ответить
Була офіційна інформація про передачу не Леопард 1, а Леопард 2. Цікаво де нас найобують і нахіба.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:06 Ответить
кому потрібна ця таємність?
показать весь комментарий
15.07.2024 23:47 Ответить
 
 