Украинские хакеры получили закрытую информацию российского МГТУ им. Баумана о системах ПВО и офицерах, закрывающих небо над Москвой. ДОКУМЕНТ

Группа украинских хакеров "КиберСпротивление" на основе данных по взломам электронных почтовых переписок российских офицеров высокого ранга собрала списки и документы с грифом ограниченного доступа военного учебного центра (ВУЦ) в составе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, который готовит техническую элиту для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Inform Napalm".

Эта часть содержит закрытые пособия по использованию ключевых российских систем противовоздушной обороны, персональные данные более сотни молодых офицеров ПВО/ПРО, которые в частности закрывают небо над Москвой и Кремлем.

Что узнали о Бауманке?

Отмечается, что МГТУ имеет самую высокую среди представленных в рейтинге российских учреждений позицию по критерию привлечения иностранных преподавателей и ученых. Чем выше этот показатель, тем выше уровень академического сотрудничества, обмена знаниями и опытом, и как следствие - международной репутации научного учреждения.

Одним из подразделений Бауманки является военный учебный центр (ВУЦ), который является не просто военной кафедрой, а по сути целым факультетом внутри университета со специфическим профилем.





Весь вуз готовит техническую элиту для России, а ВНЦ готовит "элитарных" военных для службы в частях ПВО/ПРО и даже РВСН (ракетные войска стратегического назначения).

"Именно здесь работают два главных "героя" этого исследования: подполковник Алексей Закрутный и подполковник Владимир Потапов. Об обоих можно было составить отдельный OSINT профиль, но их непосредственный руководитель уже дал документальную оценку своим подчиненным: Хотя он указал, что оба эти офицеры "государственную тайну беречь умеют", но эти документы были получены именно из их почтовых ящиков. Так же как и все остальные, которые обнародованы в этой публикации", - пишет InformNapalm.

Как работает ВНЦ Бауманки и кого конкретно обучает

Кафедра зенитных ракетных войск (ЗРВ), где работают подполковники Закрутный и Потапов - это одна из 8 кафедр ВНЦ Бауманки.

Алексей Закрутный

Поскольку речь идет о наиболее технологичных разновидностях войск, то перед обучением в ВНЦ нужно пройти отбор. Например, учиться не берут студентов, которые в военкомате получили третью категорию профессионально-психологической пригодности (водительские должности). Также все учебные программы требуют наличия у студентов допуска к гостайне. Кроме того, сам студент или его родственники не должны иметь другого гражданства, кроме российского.

"Интересно, что идеологически курсантов готовят исключительно к войне против НАТО. Поэтому основа подготовки - это изучение вооружения стран НАТО. При этом, например, изучению развития стратегических вооружений Китая российские военные преподаватели не посвящали ни одного учебного часа", - отмечает сообщество.

В конце концов, об объемах и качестве подготовки специалистов для нужд российской армии: то, что ВНЦ не готовит просто инженеров, которым нужен статус офицера запаса для избежания службы по призыву, прямо пишут на сайте той же кафедры ЗРК. Там указано, в частности, что готовят именно офицеров для службы в армии по контракту.





В документах из ящиков Закрутного и Потапова есть много таких, где указывается персональный состав учебных групп. Но в контексте масштабов стоит обратить внимание на один под названием "Минобороны РФ". В России существует практика так называемого целевого обучения. Это означает, что определенная организация оплачивает обучение студента, а тот обязуется работать для нее минимум три года. В упомянутом документе содержится перечень из 115 выпускников Бауманки 2019 и 2020 годов, чье обучение оплатило Министерство обороны России.

Другой документ раскрывает точные места прохождения службы выпускников именно кафедры ЗРК ВНЦ. Большинство служат в частях ПВО, которые прикрывают Москву и Московскую область, Балтийский и Северный флоты.

"Деятельность ВНЦ Бауманки - это не только чтение лекций и проведение семинаров для будущих офицеров. Утверждение в полной мере касается и Закрутного и Потапова. Оба также занимаются научной деятельностью в области совершенствования использования имеющихся видов вооружений", - добавляет InformNapalm.