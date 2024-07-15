РУС
Украинские хакеры получили закрытую информацию российского МГТУ им. Баумана о системах ПВО и офицерах, закрывающих небо над Москвой. ДОКУМЕНТ

Группа украинских хакеров "КиберСпротивление" на основе данных по взломам электронных почтовых переписок российских офицеров высокого ранга собрала списки и документы с грифом ограниченного доступа военного учебного центра (ВУЦ) в составе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, который готовит техническую элиту для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Inform Napalm".

Эта часть содержит закрытые пособия по использованию ключевых российских систем противовоздушной обороны, персональные данные более сотни молодых офицеров ПВО/ПРО, которые в частности закрывают небо над Москвой и Кремлем.

Что узнали о Бауманке?

Отмечается, что МГТУ имеет самую высокую среди представленных в рейтинге российских учреждений позицию по критерию привлечения иностранных преподавателей и ученых. Чем выше этот показатель, тем выше уровень академического сотрудничества, обмена знаниями и опытом, и как следствие - международной репутации научного учреждения.

Одним из подразделений Бауманки является военный учебный центр (ВУЦ), который является не просто военной кафедрой, а по сути целым факультетом внутри университета со специфическим профилем.

Хакери здобули документи обмеженого доступу МДТУ ім. Баумана
Хакери здобули документи обмеженого доступу МДТУ ім. Баумана

Весь вуз готовит техническую элиту для России, а ВНЦ готовит "элитарных" военных для службы в частях ПВО/ПРО и даже РВСН (ракетные войска стратегического назначения).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России заявили о сбивании якобы 22 украинских беспилотников

"Именно здесь работают два главных "героя" этого исследования: подполковник Алексей Закрутный и подполковник Владимир Потапов. Об обоих можно было составить отдельный OSINT профиль, но их непосредственный руководитель уже дал документальную оценку своим подчиненным: Хотя он указал, что оба эти офицеры "государственную тайну беречь умеют", но эти документы были получены именно из их почтовых ящиков. Так же как и все остальные, которые обнародованы в этой публикации", - пишет InformNapalm.

Как работает ВНЦ Бауманки и кого конкретно обучает

Кафедра зенитных ракетных войск (ЗРВ), где работают подполковники Закрутный и Потапов - это одна из 8 кафедр ВНЦ Бауманки.

inform,napalm
Алексей Закрутный

Поскольку речь идет о наиболее технологичных разновидностях войск, то перед обучением в ВНЦ нужно пройти отбор. Например, учиться не берут студентов, которые в военкомате получили третью категорию профессионально-психологической пригодности (водительские должности). Также все учебные программы требуют наличия у студентов допуска к гостайне. Кроме того, сам студент или его родственники не должны иметь другого гражданства, кроме российского.

Также читайте: Россияне, вероятно, отправляют на фронт подразделения, которые не успевают укомплектовать и оснастить - ISW

"Интересно, что идеологически курсантов готовят исключительно к войне против НАТО. Поэтому основа подготовки - это изучение вооружения стран НАТО. При этом, например, изучению развития стратегических вооружений Китая российские военные преподаватели не посвящали ни одного учебного часа", - отмечает сообщество.

В конце концов, об объемах и качестве подготовки специалистов для нужд российской армии: то, что ВНЦ не готовит просто инженеров, которым нужен статус офицера запаса для избежания службы по призыву, прямо пишут на сайте той же кафедры ЗРК. Там указано, в частности, что готовят именно офицеров для службы в армии по контракту.

Inform Napalm
Inform Napalm

В документах из ящиков Закрутного и Потапова есть много таких, где указывается персональный состав учебных групп. Но в контексте масштабов стоит обратить внимание на один под названием "Минобороны РФ". В России существует практика так называемого целевого обучения. Это означает, что определенная организация оплачивает обучение студента, а тот обязуется работать для нее минимум три года. В упомянутом документе содержится перечень из 115 выпускников Бауманки 2019 и 2020 годов, чье обучение оплатило Министерство обороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненых российских солдат вместо лечения бросают на "мясные штурмы", - The Telegraph

Другой документ раскрывает точные места прохождения службы выпускников именно кафедры ЗРК ВНЦ. Большинство служат в частях ПВО, которые прикрывают Москву и Московскую область, Балтийский и Северный флоты.

"Деятельность ВНЦ Бауманки - это не только чтение лекций и проведение семинаров для будущих офицеров. Утверждение в полной мере касается и Закрутного и Потапова. Оба также занимаются научной деятельностью в области совершенствования использования имеющихся видов вооружений", - добавляет InformNapalm.

армия РФ (20679) москва (3100) россия (97399)
+12
я не розумію для чого писати і говорити про те про що треба мовчати в нас війна а не шоу
15.07.2024 12:31 Ответить
+6
15.07.2024 12:31 Ответить
+5
Гакери молоцця!
15.07.2024 12:31 Ответить
Гакери молоцця!
15.07.2024 12:31 Ответить
я не розумію для чого писати і говорити про те про що треба мовчати в нас війна а не шоу
15.07.2024 12:31 Ответить
Понти ганяють.
Те, що викладають на військовій кафедрі, не містить жодної таємниці, як і перелік студентів
15.07.2024 12:49 Ответить
Мабуть тому, що ця "секретна інформація" є нікчемною.

Бо як перевірити її достовірність?
15.07.2024 14:16 Ответить
навпаки, а особисто ви влаштовуєте подвійне шоу
15.07.2024 16:05 Ответить
15.07.2024 12:31 Ответить
Москва - вот гнилое сердце мордора. Как только у ВСУ появятся средства поражения москвы, то скулеж про мирные переговоры умножится многократно.
15.07.2024 12:34 Ответить
Гаплик мацкві
15.07.2024 12:38 Ответить
Чи мають кацапські хакери доступ до резервплюс? Преміальний, від синов завєта.
15.07.2024 12:42 Ответить
і про це обовязково усіх повідомити...зелені недоумки...
15.07.2024 12:45 Ответить
Зламали і виклали інформацію про це у вільний простір?
Це як із Будановим, про " льотчіка, що передав" інфо про особовий склад авіабази в Енгельсі.
Виявилос, що всі прізвищі в одному і тому ж порядку і ти ми ж помилками просто взяли із Миротворця.
15.07.2024 12:50 Ответить
Зате у Буданова був черговий привід покрасуватися перед пресою. Синдром нарциса називається. Для очільника розвідувальної служби це мабуть погана особливість його індивідуальних якостей.
15.07.2024 13:00 Ответить
а може це був вкид для кацапів, щоб у себе розборки влаштували
15.07.2024 16:35 Ответить
На думаю, що вони круглі ідіоти і не зрозуміють цього.
Більше схоже на піар.
15.07.2024 18:56 Ответить
ну те, що все у нашій країні під керівництвом кловуна перетворили на шоу, це факт, навіть контрнаступ минулорічний, нажаль повністю провальний, бо комусь потрібно було шоу і реклама.
15.07.2024 23:17 Ответить
Молодці! До них, своїми носами, не суються оті, зеленський з ларьочником, а так би уже нагадили, як і вагнергейтом !!! Червінський, цьому є прикладом!
А 21 травня, уже завершилося! Рішення КСУ від 2014 року, треба виконувати, як не крути самітами,отим в ОПУ !!…
15.07.2024 13:11 Ответить
Слава Хакерьським Військам!))) давно пора у бауманку поцілити... і прахвессоров пєвєо праредіть....
15.07.2024 13:38 Ответить
Ніби Зе клоун буде бити по москві.
15.07.2024 13:53 Ответить
1. Не цілий, а пошкоджений мінімум у двох місцях.
2. Їм він вже ні до чого: є залізниця суходолом.
15.07.2024 14:59 Ответить
Не будь дурником - міст як працював так і працює і при Зеленському буде працювати далі
15.07.2024 15:40 Ответить
Русня давно запустила залізницю. Навіть якщо міст бахнуть, на оборону Півдня від ЗСУ це вплине аж ніяк. А без пробивання коридору на Крим його не звільнити. А пробити цей коридор - то вже неможливе завдання, там за рік ще смуги три з'явилось, і зміцнено три попередні.
15.07.2024 15:42 Ответить
В інженерних справах бачу ти не дуже.
Щоб побудувати Одно(дво,три)полосну дорогу з асфальту такої великої протяжності треба декілька років.
На одній залізниці все не перевезеш. Крримський фігурує у переговрах між кремлем і Зеленським з 2022 і єтабу на його знищення, тільки зі згоди кремля якої не буде.
15.07.2024 15:47 Ответить

Повноцінно цей коридор суходолом не запрацював, він дійсно поки не зв'язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України, залізниця лише будується. Будується вона досить швидко, і дійсно, росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій. Наразі вона працює лише на одному відтинку. Проте у них є плани зв'язати фактично Ростов із Кримом, особливо враховуючи те, що так званий Кримський міст зараз не забезпечує в достатньому обсязі військову логістику
У русні традиційно розвинена залізнична справа. Так що немає сумнівів, що вони в осяжній перспективі з'єднають Крим з Ростовом через Південь.
15.07.2024 15:55 Ответить
На транспортування залізницею потрібні різноманітні вагони, вони обмежені по кількості, це хоч розуміється ?
15.07.2024 15:58 Ответить
Якось зараз вони возять що їм треба в лугандон, ну так будуть возити трохи далі.
До того ж під час "контрнаступу" вони створили суцільний ланцюг з вагонів вздовж лінії оборони, як додаткову перепону. Тепер вона не потрібна. Так що рухомий склад там є, ще й у надлишку.
15.07.2024 16:04 Ответить
Що ти несеш, ніби кацапський Генштаб з тобою думками ділиться.
Кримський міст поки незамінний, залізниця це резерв, тому він ще і стоїть цілий, а не тому що не має для кацапів ніякої цінності.
15.07.2024 16:10 Ответить
Так що, висадити всі наявні АТАКАМСи і Шторми на те одоробало, яке ще не факт що впаде?
15.07.2024 16:11 Ответить
Достатьно вибити один прольот полотна мосту щоб рух припинився.

В Україні біля сотні Sea Shadow, Зелене Ху*ло про це мовчить бо їх дальність ураження 560 км,
з модифікацієй і всі 1 000 км, можна вразити москву і пітер, для Зе ху*ла це палєво, повспливають його договорняки з кремлем, бо війна могла б піти іншим шляхом при використанні цієї зброї.
15.07.2024 16:20 Ответить
Точну кількість звідки знаєте? Може, їх вже давно немає. Були ж пуски "Кинджалів" без публікації наслідків.
15.07.2024 16:22 Ответить
Може вже і України немає бо були пуски кінджалів ?
15.07.2024 17:32 Ответить
Якщо вірити одному поважному сайту, то так, України вже давно немає.

15.‎05.‎2024 810 доба війни
Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...
Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.

22.‎05.‎2024 817 доба війни
Зафіксована системою "Рада" кількість депутатів - 329. Видані системою "Рада" дані голосування "ЗА" 277 "ПРОТИ" - 0 "Утрималось" 1 "Не голосувало" - 51. На момент появи на табло результатів голосування в залі знаходилось 116 депутатів. Питання до "опозиції" - ви ще довго будете грати в ці ігри, чи все ж скажете своєму народу і всьому світу, що ніякого парламенту в Україні давно немає ?
16.07.2024 09:31 Ответить
ТА МОВЧІТЬ УЖЕ !
Ще адреси всіх надайте.
Це безголів'я, чи там кремлівські кроти ?
15.07.2024 14:38 Ответить
Открыли Америку! Со мной ещё в 1983 году служил товарищ оттуда, в/ч 51890, "пиала", платформа Морозки. С грузилом вместо поплавка. Обычный технический вуз типа КПИ. А по части элиты в Расии - так это физтех в Долгопрудном!
15.07.2024 17:03 Ответить
 
 