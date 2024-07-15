Атака на Киев 8 июля: в больницах остаются 28 взрослых и 5 детей
Ровно неделю назад, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко
"По состоянию на 15.07.2024 в результате этого ракетного удара погибло 33 человека, еще 121 - получил ранения. Сейчас в больницах столицы находятся 28 взрослых пострадавших (из них 3 - в тяжелом состоянии) и 5 детей", - говорится в сообщении.
Попко отметил, что в столице было повреждено 129 зданий - жилых многоквартирных домов, частных домов, медицинских учреждений, учебных заведений, предприятий и других.
Напомним, 8 июля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Захватчики направили на Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
В Киеве погибли 33 человека, в том числе 4 ребенка, 120 пострадавших, среди них 10 детей. Все работы в больнице "Охматдет" завершены, в Шевченковском районе поисково-спасательные работы продолжаются.
