В Киеве умер 7-летний Егор Завадецкий, находившийся в "Охматдете" во время атаки РФ 8 июля. ФОТО

Семилетний мальчик Егор Завадецкий 12 дней находился в коме в результате падения с велосипеда. После российского ракетного удара по "Охматдету" 8 июля его перевезли в Киевский кардиоцентр. Он умер сегодня, 12 июля.

Об этом сообщила мама мальчика Анастасия Завадецкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вікна".

Отмечается, что 20 июня у него произошло внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематома на печени. Ребенка прооперировали в Калуше.

Следующие три дня состояние оставалось стабильно тяжелым, поэтому его направили в Ивано-Франковск, а через два дня - в Киев.

"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. Снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - рассказала мама Егора.

Впоследствии у мальчика отказали печень, почки, а также не работал желудок, отмирала правая рука. Семилетний мальчик находился на диализе.

Отметим, что Егор Завадецкий закончил первый класс. Он из многодетной семьи. Его семья переехала в Голинь на Прикарпатье из Херсона.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.