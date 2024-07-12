В Киеве умер 7-летний Егор Завадецкий, находившийся в "Охматдете" во время атаки РФ 8 июля. ФОТО
Семилетний мальчик Егор Завадецкий 12 дней находился в коме в результате падения с велосипеда. После российского ракетного удара по "Охматдету" 8 июля его перевезли в Киевский кардиоцентр. Он умер сегодня, 12 июля.
Об этом сообщила мама мальчика Анастасия Завадецкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вікна".
Отмечается, что 20 июня у него произошло внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематома на печени. Ребенка прооперировали в Калуше.
Следующие три дня состояние оставалось стабильно тяжелым, поэтому его направили в Ивано-Франковск, а через два дня - в Киев.
"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. Снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - рассказала мама Егора.
Впоследствии у мальчика отказали печень, почки, а также не работал желудок, отмирала правая рука. Семилетний мальчик находился на диализе.
Отметим, что Егор Завадецкий закончил первый класс. Он из многодетной семьи. Его семья переехала в Голинь на Прикарпатье из Херсона.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.
Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.
10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля
Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.
І найвяличайша скотиняка ********** та слугі наріда також винні у його смерті. Нехай Господь воздаст вам всім по справам вашим як у цьому житті так і після. .
я би вибрав себе до Бога, а пацан нехай би жив...
Горіть у пеклі ВСІ хто був причетний до цього....
Ще більше оргазму в них буде після "перемир'я"...