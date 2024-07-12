РУС
В Киеве умер 7-летний Егор Завадецкий, находившийся в "Охматдете" во время атаки РФ 8 июля. ФОТО

Помер 7-річний Єгор Завадецький, який вижив після удару по Охматдиту

Семилетний мальчик Егор Завадецкий 12 дней находился в коме в результате падения с велосипеда. После российского ракетного удара по "Охматдету" 8 июля его перевезли в Киевский кардиоцентр. Он умер сегодня, 12 июля.

Об этом сообщила мама мальчика Анастасия Завадецкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вікна".

Отмечается, что 20 июня у него произошло внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематома на печени. Ребенка прооперировали в Калуше.

Следующие три дня состояние оставалось стабильно тяжелым, поэтому его направили в Ивано-Франковск, а через два дня - в Киев.

Помер 7-річний Єгор Завадецький, який вижив під час удару по Охматдиту

Также читайте: Костин призвал МКС привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по "Охматдету"

"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. Снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - рассказала мама Егора.

Помер 7-річний Єгор Завадецький, який вижив після удару по Охматдиту

Впоследствии у мальчика отказали печень, почки, а также не работал желудок, отмирала правая рука. Семилетний мальчик находился на диализе.

Отметим, что Егор Завадецкий закончил первый класс. Он из многодетной семьи. Его семья переехала в Голинь на Прикарпатье из Херсона.

Читайте: В больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля, - Ляшко

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

дети (6732) ОХМАТДЕТ (247) жертвы (2179) Воздушные атаки на Киев (884)
+21
Загублена касабами невинна душа.
І найвяличайша скотиняка ********** та слугі наріда також винні у його смерті. Нехай Господь воздаст вам всім по справам вашим як у цьому житті так і після. .
показать весь комментарий
12.07.2024 13:59 Ответить
+12
а тепер можете зайти наприклад на сторінку НАТО в інсті і подивитись як зелене падло на кожному фото рже як кінь іпаний, поки кацапи вбивають дітей.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:04 Ответить
+12
Царство небесне янголятку....
Горіть у пеклі ВСІ хто був причетний до цього....
показать весь комментарий
12.07.2024 14:22 Ответить
Загублена касабами невинна душа.
І найвяличайша скотиняка ********** та слугі наріда також винні у його смерті. Нехай Господь воздаст вам всім по справам вашим як у цьому житті так і після. .
показать весь комментарий
12.07.2024 13:59 Ответить
В його смерті винні 73% кончених виродків!!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:39 Ответить
І ці також.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:48 Ответить
Це спекуляція на смерті дитини, ракетний удар нелюдів кацапських по лікарні ніякого відношення до смерті цієї дитини не має.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:12 Ответить
Згоден,але 73%+так підорами і залишаться
показать весь комментарий
12.07.2024 15:14 Ответить
є поняття причинно наслідкові звязки,що теж не можно виключати в даному випадку
показать весь комментарий
12.07.2024 15:19 Ответить
а тепер можете зайти наприклад на сторінку НАТО в інсті і подивитись як зелене падло на кожному фото рже як кінь іпаний, поки кацапи вбивають дітей.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:04 Ответить
як би ми мали вибір.....
я би вибрав себе до Бога, а пацан нехай би жив...
показать весь комментарий
12.07.2024 14:06 Ответить
Будь ти прутін, проклятим, з усією родиною, аж до сьомого коліна!!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:13 Ответить
Царство небесне янголятку....
Горіть у пеклі ВСІ хто був причетний до цього....
показать весь комментарий
12.07.2024 14:22 Ответить
До цього причетні 73%+ проживаючих в Україні дебілів!!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:41 Ответить
И зебилы тоже небойсь виноваты, что он с велика упал? Хоть бы новость осилили прочитать.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:02 Ответить
Я про ракетний удар дурко ,чи ти зебіл?
показать весь комментарий
12.07.2024 15:04 Ответить
безнадійний зебіл!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:05 Ответить
Покійся з миром невинна душа. яка жахлива смерть. Співчуття родині.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:16 Ответить
нет слов назвать ту часть суши...
показать весь комментарий
12.07.2024 15:17 Ответить
Кацапня реально смакує такі фото...
Ще більше оргазму в них буде після "перемир'я"...
показать весь комментарий
12.07.2024 15:29 Ответить
Виновата нэвистка, шо хтось набздив, Виновата полиция, шо куы дохнут, виноват Зе, шо пацан упал с велосипеда... Пердал, не надоело?
показать весь комментарий
12.07.2024 15:51 Ответить
Цей хлопчик помер не через ракетний удар, він вже помирав - падіння з велосипеда і розрив печінки, ось причина. Його не змогли врятувати, а удар ракетою можливо просто прискорив невідворотнє. Горе, звичайно, але першопричина - гасання на веліку. І скоріш за усе, без нагляду - багатодітна родина, за усіма не угледиш...
показать весь комментарий
12.07.2024 17:04 Ответить
Різати їм голови тупим ножем.....
показать весь комментарий
12.07.2024 17:12 Ответить
Бедное дитя и не жил совсем.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:24 Ответить
 
 