У Києві помер 7-річний Єгор Завадецький, який перебував в "Охматдиті" під час атаки РФ 8 липня. ФОТО

Помер 7-річний Єгор Завадецький, який вижив після удару по Охматдиту

Семирічний хлопчик Єгор Завадецький 12 днів перебував у комі внаслідок падіння з велосипеда. Після російського ракетного удару по "Охматдиту" 8 липня його перевезли до київського кардіоцентру. Він помер сьогодні, 12 липня.

Про це повідомила мама хлопчика Анастасія Завадецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Вікна".

Зазначається, що 20 червня у нього стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки й гематома на печінці. Дитину прооперували в Калуші.

Наступні три дні стан залишався стабільно тяжким, а тому його направили до Івано-Франківська, а через два дні - до Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня, - Ляшко

"Коли Єгор упав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. В Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив і реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. Знову операція, яка тривала 3,5 год. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", - розповіла мама Єгора.

Згодом у хлопчика відмовили печінка, нирки, а також не працював шлунок, відмирала права рука. Семирічний хлопчик перебував на діалізі.

Зазначимо, що Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він з багатодітної родини. Його сім'я переїхала до Голині на Прикарпатті з Херсону.

Читайте також: Костін закликав МКС притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по "Охматдиту" 

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

діти (5316) Охматдит (252) жертви (1900) Повітряні атаки на Київ (941)
+21
Загублена касабами невинна душа.
І найвяличайша скотиняка ********** та слугі наріда також винні у його смерті. Нехай Господь воздаст вам всім по справам вашим як у цьому житті так і після. .
12.07.2024 13:59
+12
а тепер можете зайти наприклад на сторінку НАТО в інсті і подивитись як зелене падло на кожному фото рже як кінь іпаний, поки кацапи вбивають дітей.
12.07.2024 14:04
+12
Царство небесне янголятку....
Горіть у пеклі ВСІ хто був причетний до цього....
12.07.2024 14:22
12.07.2024 13:59
В його смерті винні 73% кончених виродків!!!!
12.07.2024 14:39
І ці також.
12.07.2024 14:48
Це спекуляція на смерті дитини, ракетний удар нелюдів кацапських по лікарні ніякого відношення до смерті цієї дитини не має.
12.07.2024 15:12
Згоден,але 73%+так підорами і залишаться
12.07.2024 15:14
є поняття причинно наслідкові звязки,що теж не можно виключати в даному випадку
12.07.2024 15:19
12.07.2024 14:04
як би ми мали вибір.....
я би вибрав себе до Бога, а пацан нехай би жив...
12.07.2024 14:06
Будь ти прутін, проклятим, з усією родиною, аж до сьомого коліна!!
12.07.2024 14:13
12.07.2024 14:22
До цього причетні 73%+ проживаючих в Україні дебілів!!!!
12.07.2024 14:41
И зебилы тоже небойсь виноваты, что он с велика упал? Хоть бы новость осилили прочитать.
12.07.2024 15:02
Я про ракетний удар дурко ,чи ти зебіл?
12.07.2024 15:04
безнадійний зебіл!!!
12.07.2024 15:05
Покійся з миром невинна душа. яка жахлива смерть. Співчуття родині.
12.07.2024 15:16
нет слов назвать ту часть суши...
12.07.2024 15:17
Кацапня реально смакує такі фото...
Ще більше оргазму в них буде після "перемир'я"...
12.07.2024 15:29
Виновата нэвистка, шо хтось набздив, Виновата полиция, шо куы дохнут, виноват Зе, шо пацан упал с велосипеда... Пердал, не надоело?
12.07.2024 15:51
Цей хлопчик помер не через ракетний удар, він вже помирав - падіння з велосипеда і розрив печінки, ось причина. Його не змогли врятувати, а удар ракетою можливо просто прискорив невідворотнє. Горе, звичайно, але першопричина - гасання на веліку. І скоріш за усе, без нагляду - багатодітна родина, за усіма не угледиш...
12.07.2024 17:04
Різати їм голови тупим ножем.....
12.07.2024 17:12
Бедное дитя и не жил совсем.
12.07.2024 17:24
 
 