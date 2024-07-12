У Києві помер 7-річний Єгор Завадецький, який перебував в "Охматдиті" під час атаки РФ 8 липня. ФОТО

Семирічний хлопчик Єгор Завадецький 12 днів перебував у комі внаслідок падіння з велосипеда. Після російського ракетного удару по "Охматдиту" 8 липня його перевезли до київського кардіоцентру. Він помер сьогодні, 12 липня.

Про це повідомила мама хлопчика Анастасія Завадецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Вікна".

Зазначається, що 20 червня у нього стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки й гематома на печінці. Дитину прооперували в Калуші.

Наступні три дні стан залишався стабільно тяжким, а тому його направили до Івано-Франківська, а через два дні - до Києва.

"Коли Єгор упав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. В Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив і реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. Знову операція, яка тривала 3,5 год. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", - розповіла мама Єгора.

Згодом у хлопчика відмовили печінка, нирки, а також не працював шлунок, відмирала права рука. Семирічний хлопчик перебував на діалізі.

Зазначимо, що Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він з багатодітної родини. Його сім'я переїхала до Голині на Прикарпатті з Херсону.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.