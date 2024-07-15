Даже если бы на месте Сырского был кто-то другой, то россияне все равно бы совершили прорыв на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал замену главнокомандующего ВСУ и прорыв оккупантов на Харьковщине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции информирует Цензор.НЕТ.
"У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружие, голосование пакета (в США. - Ред.) почти 8 месяцев. Это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать, я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет, или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, что было бы, если бы не изменилось руководство армии. Я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать всех и быть благодарными всем, кто работает и воюет за Украину", - сказал президент.
"Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва (на Харьковщине. - Ред.). Я считаю, он был бы. Потому что этого хотели русские, была задача зайти и оккупировать Харьков. Плюс большой в этой ситуации относительно Сырского в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал тот регион. Успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием", - добавил глава государства.
Бо дебілів за руль пускать можуть тільки дебіли
Хто такі "руські"? В українській мові немає іменнника "руські". А прикметник "руські" стосується виключно нашоїї прадавньої держави Русь.
Тиж верховний!
Призвище Презідента для ху&ла не мае значення.
Схоже, що реалії при зеленському були найбільш прийнятними.
А прізвище звісно немає значення.)
Значення має морда.
Як у старому анекдоті - б'ють не по паспорту, б'ють по морді...
чому ?
Навіть якби на місці Зеленського був Порошенко - війна все одно була-б!" - Зе-дебіли
Питання тільки в результатах наступів !
Котрий раз міняють баранів на баранів у керівництві - а воно чогось не спрацьовує!
ЗОВСІМ ЗДУРІВ. Україна би не втратила СТІЛЬКІ міст і територій з Залужним .
Але на практиці виходить зовсім інакше:
був командувачем ОСУВ ХОРТИЦЯ генерал Содоль - кацапи без опору перейшли кордон і підійшли до Вовчанська. Став командувачем ОСУВ генерал Драпатий - просування на Харків зупинилося !) А що ж трапилось? Адже
"руські" дуже хочуть захопити Харків, але ЧОМУСЬ не виходить.
Чи, за логікою Президента, втрата Харкова невідворотня?!
Її вже дано немає.
ПРОСТО ЗДОХНИ.
За червень, кацапи захопили 50+ км території України, совпадєніє?
Всіх поважає?
А як же "Валера любить славу?"
А що любить Кирило?
Його не так зрозуміли!
Какая разница?
Все інше-лапша на ухо довірливому лохторату,яка називається прес-конф.зе.