Даже если бы на месте Сырского был кто-то другой, то россияне все равно бы совершили прорыв на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО

сирський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал замену главнокомандующего ВСУ и прорыв оккупантов на Харьковщине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции информирует Цензор.НЕТ.

"У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружие, голосование пакета (в США. - Ред.) почти 8 месяцев. Это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать, я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет, или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, что было бы, если бы не изменилось руководство армии. Я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать всех и быть благодарными всем, кто работает и воюет за Украину", - сказал президент.

"Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва (на Харьковщине. - Ред.). Я считаю, он был бы. Потому что этого хотели русские, была задача зайти и оккупировать Харьков. Плюс большой в этой ситуации относительно Сырского в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал тот регион. Успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление войск РФ на Харьковщине провалилось, - Зеленский

Зеленский Владимир (22060) ВСУ (6938) Александр Сырский (732)
+22
Та воно не знає української історії. Воно не знає і укрїнських традицій та культури. Все українське для нього і його комнди чуже і вороже, Укрїна, як "порноактриса", а кожен українець - синйор голодомор " і "термос".
15.07.2024 15:03 Ответить
15.07.2024 15:03 Ответить
+21
А якби на місці дешевої імітації президента України Зеленського був би справжній Президент - то й війни може не було.
15.07.2024 14:59 Ответить
15.07.2024 14:59 Ответить
+20
а якби на місці Президента України був би Порошенко, то й повномасштабної війни не було б.

Бо дебілів за руль пускать можуть тільки дебіли
15.07.2024 15:22 Ответить
15.07.2024 15:22 Ответить
??????
15.07.2024 14:59 Ответить
15.07.2024 14:59 Ответить
а якби на місці Президента України був би Порошенко, то й повномасштабної війни не було б.

Бо дебілів за руль пускать можуть тільки дебіли
15.07.2024 15:22 Ответить
15.07.2024 15:22 Ответить
"Бо цього хотіли руські"

Хто такі "руські"? В українській мові немає іменнника "руські". А прикметник "руські" стосується виключно нашоїї прадавньої держави Русь.
15.07.2024 14:59 Ответить
15.07.2024 14:59 Ответить
Та воно не знає української історії. Воно не знає і укрїнських традицій та культури. Все українське для нього і його комнди чуже і вороже, Укрїна, як "порноактриса", а кожен українець - синйор голодомор " і "термос".
15.07.2024 15:03 Ответить
15.07.2024 15:03 Ответить
а нафіг же ти агітував в 2019 році проти його основного конкурента ?
15.07.2024 15:24 Ответить
15.07.2024 15:24 Ответить
А ти для чого?! « все ровно»!…

Тиж верховний!
15.07.2024 14:59 Ответить
15.07.2024 14:59 Ответить
Воно " верховний" на папері , а так звичайне лайно, не на що не здатне!!!
15.07.2024 15:05 Ответить
15.07.2024 15:05 Ответить
Виявилося, що здатний. На передачу влади рашистському кроту, на підведення України до прірви. Зараз ***********, щоб зіштовхнути її в спину.
15.07.2024 16:41 Ответить
15.07.2024 16:41 Ответить
А якби на місці дешевої імітації президента України Зеленського був би справжній Президент - то й війни може не було.
15.07.2024 14:59 Ответить
15.07.2024 14:59 Ответить
Та, ні… Війну почала не Україна.

Призвище Презідента для ху&ла не мае значення.
15.07.2024 15:12 Ответить
15.07.2024 15:12 Ответить
Але мають значення знищені українськи ракетні програми, розмінований Чонгар, знята охорона з Гостомеля, роззброєна армія - і багато такого ще...
15.07.2024 15:14 Ответить
15.07.2024 15:14 Ответить
Рішеня воювати ***** приймав дивлячись на реалії, на які впливав і зеленський.
Схоже, що реалії при зеленському були найбільш прийнятними.
А прізвище звісно немає значення.)
15.07.2024 15:26 Ответить
15.07.2024 15:26 Ответить
Прізвище таки не має значення.
Значення має морда.
Як у старому анекдоті - б'ють не по паспорту, б'ють по морді...
15.07.2024 15:31 Ответить
15.07.2024 15:31 Ответить
на початку 2014 року з босою і голою Армією України ***** шось забздів кинути 8 тисяч крилатих ракет.

чому ?
15.07.2024 15:26 Ответить
15.07.2024 15:26 Ответить
+++
15.07.2024 16:02 Ответить
15.07.2024 16:02 Ответить
Навіть, якби на місці Сирського був хтось інший, то росіяни все рівно б здійснили прорив на Харківщині, - Зеленський.
Навіть якби на місці Зеленського був Порошенко - війна все одно була-б!" - Зе-дебіли
Питання тільки в результатах наступів !
15.07.2024 15:35 Ответить
15.07.2024 15:35 Ответить
Та ні. Якби на початку 22 року рейтинги Зєрмака не почали різко падати, то він би не кликав х...йла на допомогу, як свого часу янукович. Недарма серед його команди татаров, портнов, льовочкін та ін. А Зеленський проект Медведчука і коломойського за бажанням х...йла.
15.07.2024 16:54 Ответить
15.07.2024 16:54 Ответить
Без "може"
15.07.2024 16:42 Ответить
15.07.2024 16:42 Ответить
Это не "дешевая имитация", а враг Украины и причем не дешевый.
15.07.2024 16:59 Ответить
15.07.2024 16:59 Ответить
Дивно:
Котрий раз міняють баранів на баранів у керівництві - а воно чогось не спрацьовує!
15.07.2024 15:00 Ответить
15.07.2024 15:00 Ответить
Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії.Джерело:

ЗОВСІМ ЗДУРІВ. Україна би не втратила СТІЛЬКІ міст і територій з Залужним .
15.07.2024 15:02 Ответить
15.07.2024 15:02 Ответить
Це не з Залужним , а з фсбєками із ОПУ і Ермаком
15.07.2024 15:06 Ответить
15.07.2024 15:06 Ответить
Какая разніца 2:0🤦🤦🤦
15.07.2024 15:02 Ответить
15.07.2024 15:02 Ответить
15.07.2024 15:02 Ответить
15.07.2024 15:02 Ответить
А воно хто???
15.07.2024 15:06 Ответить
15.07.2024 15:06 Ответить
Не кажи ГОП!!! Зелений ти ще, дуже зелений!!! Одне запитання, на який підставі ти звільнив Залужного і купу достойних командирів??? А зараз командують свати, брати і всяка шалупень яка ні хера не мислить в військовій справі!!! Це не мої слова а військових на фронті!!!
15.07.2024 15:02 Ответить
15.07.2024 15:02 Ответить
15.07.2024 15:07 Ответить
15.07.2024 15:07 Ответить
Та він же кілька разів відповідав - "маю право". Довбойоб.
15.07.2024 16:46 Ответить
15.07.2024 16:46 Ответить
Ср@ла мазала продажна зєлемін'єтчиця путіна розказувала.
15.07.2024 15:03 Ответить
15.07.2024 15:03 Ответить
Це так Зєля намагається підвести нас до думки, що якби на його місці був нормальний президент, а не тупий осел, то фуфло всеодно б напав.
15.07.2024 15:04 Ответить
15.07.2024 15:04 Ответить
Свій погляд на епопею московитів під Харковом не озвучуватиму.
15.07.2024 15:05 Ответить
15.07.2024 15:05 Ответить
На жаль, не можна тикнути йому в морду його заяву від грудня 2023 року, коли Залужний ще був головнокомандуючим.

15.07.2024 15:06 Ответить
15.07.2024 15:06 Ответить
Тож воно саме собі і відповіло!!!
15.07.2024 15:08 Ответить
15.07.2024 15:08 Ответить
Наперсточник вчергове бреше і дурить.

15.07.2024 15:10 Ответить
15.07.2024 15:10 Ответить
"У Сирського серйозний виклик. Ми чекали зброю, голосування пакета (у США. - Ред.) майже 8 місяців. Це дуже серйозний виклик." То дуже просте запитння, а де наша, українська зброя? Пройшло вже повних 5 років одноосібного правління, то що чи хто зважав робити свої ракети, танки, бронемашини, дрони, РЕБ? Висновок тільки один, що від Сирстького чи Залужного це не залежло, бо якби в нас був інший Президент, який розбудовував армію, а не асфальт, то і напду не було. А якби і був напад, то ми ворога сьогодні добивали на адмінкордонах Криму, на нших мінних полях.
15.07.2024 15:08 Ответить
15.07.2024 15:08 Ответить
"І якийсь був би на моєму місці якийсь дурачок" (с) Зеленський В.О.
15.07.2024 15:08 Ответить
15.07.2024 15:08 Ответить
nu vot...a počemu bi emu prosta nepomovčati ?
15.07.2024 15:09 Ответить
15.07.2024 15:09 Ответить
Якби була Бузугла, то теж прорвали би !
15.07.2024 15:15 Ответить
15.07.2024 15:15 Ответить
Вражаюча логіка Верховного: "Я не вважаю, що якби будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву (на Харківщині. - Ред.). Я вважаю, він був би. Джерело:
Але на практиці виходить зовсім інакше:
був командувачем ОСУВ ХОРТИЦЯ генерал Содоль - кацапи без опору перейшли кордон і підійшли до Вовчанська. Став командувачем ОСУВ генерал Драпатий - просування на Харків зупинилося !) А що ж трапилось? Адже
"руські" дуже хочуть захопити Харків, але ЧОМУСЬ не виходить.
Чи, за логікою Президента, втрата Харкова невідворотня?!
15.07.2024 15:19 Ответить
15.07.2024 15:19 Ответить
Яка логік?
Її вже дано немає.
15.07.2024 15:29 Ответить
15.07.2024 15:29 Ответить
Якби на місці президента не було отаке продажне і обдовбане ''тєло'' не факт що війна розгорілася б.
15.07.2024 15:19 Ответить
15.07.2024 15:19 Ответить
Прорив на Харківщини був тому що ти Зелене Ху*ло прийняв обороні споруди які були неякісні, недобудовані і непридатні для введення оборонних дій ЗСУ.
ПРОСТО ЗДОХНИ.
15.07.2024 15:27 Ответить
15.07.2024 15:27 Ответить
А xого б це вони його здійснили, чиї були прорахунки?
15.07.2024 15:40 Ответить
15.07.2024 15:40 Ответить
Україна відступає вже восьмий місяць, нам вже і допомогу давно надали.
За червень, кацапи захопили 50+ км території України, совпадєніє?
15.07.2024 15:42 Ответить
15.07.2024 15:42 Ответить
Дааа?
Всіх поважає?
А як же "Валера любить славу?"
А що любить Кирило?
Його не так зрозуміли!
15.07.2024 16:00 Ответить
15.07.2024 16:00 Ответить
Якби був нормальним, то визнав свою помилку, і повернув Залужного.
15.07.2024 16:03 Ответить
15.07.2024 16:03 Ответить
А ще краще подав би у відставку і призачив вибори
15.07.2024 16:14 Ответить
15.07.2024 16:14 Ответить
А була б взагалі війна, якщо б на місці президента був хтось нормальний, а не ти, який розмінував Чонгар і всі проходи?
15.07.2024 16:13 Ответить
15.07.2024 16:13 Ответить
Чому тільки той прорив не спинили пАтужні фортифікації у три лінії, які особисто інспектував гімнокомандуючий за два тижні до прориву?
15.07.2024 16:20 Ответить
15.07.2024 16:20 Ответить
А якщо би на місті верховногоголовнокомандувача був не зеленський, то кацапи у 22-му і з Кримуне вийшли би, і до Чорнобиля б не дійшли, і Мариуполь хєр би взяли…
15.07.2024 16:21 Ответить
15.07.2024 16:21 Ответить
Бо все рівно б розікрали через МО. Це він правду сказав. Неочікувано.
15.07.2024 16:34 Ответить
15.07.2024 16:34 Ответить
15.07.2024 16:35 Ответить
15.07.2024 16:35 Ответить
А нахрена тогда меняли Залужного на Сырского?
Какая разница?
15.07.2024 16:51 Ответить
15.07.2024 16:51 Ответить
Ну все як завжди:" царь хороший, бояре плохие"
15.07.2024 19:22 Ответить
15.07.2024 19:22 Ответить
Щоби не говорив,якими би пафосними слівцями не користувався,як би не жестикулював,все рівно,головне-результат: що прийняв і до чого довів країну за 5 років.
Все інше-лапша на ухо довірливому лохторату,яка називається прес-конф.зе.
15.07.2024 19:22 Ответить
15.07.2024 19:22 Ответить
 
 