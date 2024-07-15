Даже если бы на месте Сырского был кто-то другой, то россияне все равно бы совершили прорыв на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал замену главнокомандующего ВСУ и прорыв оккупантов на Харьковщине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции информирует Цензор.НЕТ.

"У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружие, голосование пакета (в США. - Ред.) почти 8 месяцев. Это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать, я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет, или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, что было бы, если бы не изменилось руководство армии. Я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать всех и быть благодарными всем, кто работает и воюет за Украину", - сказал президент.

"Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва (на Харьковщине. - Ред.). Я считаю, он был бы. Потому что этого хотели русские, была задача зайти и оккупировать Харьков. Плюс большой в этой ситуации относительно Сырского в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал тот регион. Успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием", - добавил глава государства.

