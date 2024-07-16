РУС
Китай и Россия проводят совместные военные учения ВМС в Тихом океане

Китайський есмінець Jinan бере участь у спільних з Росією навчаннях ВМС

Китай и Россия в воскресенье начали совместные учения военно-морских сил в Южнокитайском море, в провинции Гуандун, на юге Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Министерство обороны Китая сообщило, что силы обеих сторон патрулировали западную и северную части Тихого океана, и мол, операция не имела ничего общего с международной и региональной ситуацией, и не направлена на третью сторону.

По сообщению официального Пекина, учения продлятся до середины июля, но в правительстве не уточнили, как долго. Минобороны РФ пишет, что военные учения продлятся 15-17 июля.

О количестве кораблей, войск или вооружения, привлеченных к маневрам, не сообщается.

Китайские СМИ лишь сообщили, что учения будут включать тренировки противоракетных сил, ПВО и ударов с моря, и имеют целью продемонстрировать возможности ВМС обеих стран в борьбе с угрозами безопасности в отношении стабильности в мире и в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Китае уверяют, что совместные с Беларусью военные учения не направлены против какой-либо третьей страны

Напоминаем, страны НАТО на прошлой неделе в итоговом заявлении саммита отметили, что Китай стал "решающим фактором, способствующим войне России против Украины, благодаря своему так называемому партнерству "без ограничений" и широкомасштабной поддержке российской оборонно-промышленной базы".

Китай (3197) россия (97399) военные учения (3498)
15.07.2024 20:10 Ответить
У комунистов теперь два вассала - бсср и совдепия пуйла
15.07.2024 20:27 Ответить
Треба було запросити до участі рій of Sea Babies. 😁
15.07.2024 20:28 Ответить
Провінція Гуандун вітає гуандонів
15.07.2024 20:33 Ответить
Ви ще купуєте китайські товари, чи это другое?
15.07.2024 20:41 Ответить
Ну, звісно, після цього весь світ переконався, що Китай - це нейтральна і абсолютно не упереджена сторона у вирішинні витання російскої війни проти України.

Таким посередникам у переговорах треба довіряти!
15.07.2024 21:33 Ответить
Тоесть ети два ***** нам ради мира предлагают разоружиться и прекратить с Западом сотрудничество, а сами наращивают вооружение и проводят каждый день учения притом даже под самой границей ЕС в **********
15.07.2024 21:52 Ответить
жопо-пикі
потоплять
жопо-руких
15.07.2024 22:07 Ответить
učatsa praviļno tonuti
16.07.2024 01:28 Ответить
 
 