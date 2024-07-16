Китай и Россия проводят совместные военные учения ВМС в Тихом океане

Китай и Россия в воскресенье начали совместные учения военно-морских сил в Южнокитайском море, в провинции Гуандун, на юге Китая.

Министерство обороны Китая сообщило, что силы обеих сторон патрулировали западную и северную части Тихого океана, и мол, операция не имела ничего общего с международной и региональной ситуацией, и не направлена на третью сторону.

По сообщению официального Пекина, учения продлятся до середины июля, но в правительстве не уточнили, как долго. Минобороны РФ пишет, что военные учения продлятся 15-17 июля.

О количестве кораблей, войск или вооружения, привлеченных к маневрам, не сообщается.

Китайские СМИ лишь сообщили, что учения будут включать тренировки противоракетных сил, ПВО и ударов с моря, и имеют целью продемонстрировать возможности ВМС обеих стран в борьбе с угрозами безопасности в отношении стабильности в мире и в регионе.

Напоминаем, страны НАТО на прошлой неделе в итоговом заявлении саммита отметили, что Китай стал "решающим фактором, способствующим войне России против Украины, благодаря своему так называемому партнерству "без ограничений" и широкомасштабной поддержке российской оборонно-промышленной базы".