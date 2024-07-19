Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет возможное президентство Трампа

Европа не должна попасть в ловушку создания "самосбывающегося пророчества" о том, что НАТО якобы умрет во время второго президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, лидеры должны взаимодействовать с Трампом, так же как это делали в 2016 году, независимо от того, какая риторика была во время избирательной кампании в США.

"Я работал с ним (с Трампом. - Ред.) четыре года", - отметил генсек Альянса.

Также читайте: Партнеры медленно принимают решения по помощи Украине, - Науседа

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп изменился с момента окончания его президентства в 2020 году, Столтенберг сказал, что не может ответить, однако добавил: "Я думаю, что важно не создавать самосбывающиеся пророчества, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Такое беспокойство было и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стала сильнее после четырех лет ... больше войск, высокая готовность".

Столтенберг заявил, что остается оптимистом относительно будущего НАТО.

"Причина, почему я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником ... заключается в том, что основная критика со стороны президента Трампа, а также кандидата на должность вице-президента Джей Ди Венса, не была направлена в первую очередь против НАТО. Она была направлена против того, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на оборону, и это меняется", - подытожил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине может предусматривать обязательство не расширять НАТО на восток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине, - Столтенберг