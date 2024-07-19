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Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет возможное президентство Трампа

Що буде із НАТО за президентства Трампа

Европа не должна попасть в ловушку создания "самосбывающегося пророчества" о том, что НАТО якобы умрет во время второго президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, лидеры должны взаимодействовать с Трампом, так же как это делали в 2016 году, независимо от того, какая риторика была во время избирательной кампании в США.

"Я работал с ним (с Трампом. - Ред.) четыре года", - отметил генсек Альянса.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп изменился с момента окончания его президентства в 2020 году, Столтенберг сказал, что не может ответить, однако добавил: "Я думаю, что важно не создавать самосбывающиеся пророчества, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Такое беспокойство было и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стала сильнее после четырех лет ... больше войск, высокая готовность".

Столтенберг заявил, что остается оптимистом относительно будущего НАТО.

"Причина, почему я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником ... заключается в том, что основная критика со стороны президента Трампа, а также кандидата на должность вице-президента Джей Ди Венса, не была направлена в первую очередь против НАТО. Она была направлена против того, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на оборону, и это меняется", - подытожил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине может предусматривать обязательство не расширять НАТО на восток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10177) Столтенберг Йенс (1620) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+3
тільки Україна не переживе Трампа з зебільною владою !
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19.07.2024 09:54 Ответить
+3
виявляється така "потужна" НАТА,що змушена переживати
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19.07.2024 10:56 Ответить
+2
Єнс Столтенберг
З 1 жовтня 2014 - Генеральний секретар НАТО.

на що перетворилося нато за ці десять років, при столтенбергу?
на пацифістську сцикливу, балакучу компашку для своїх євро чиновників, майбутніх пенсіонерів.
а, може і за гроші газпрому....
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19.07.2024 10:10 Ответить
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тільки Україна не переживе Трампа з зебільною владою !
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19.07.2024 09:54 Ответить
Трамп звичайно фігура сумнівна, але він був правий у тому, що країни Європи мають витрачати більше на власну оборону, а не будувати "потоки", накачуючи потенційного ворога грошима.
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19.07.2024 09:54 Ответить
Не будьте идиотом. Трамп тупо ищет повод почему ему нужно развалить НАТО. Он всего лишь выполняет задание Пуйла. И ему насрать и на то что ЕС мало вкладывалась в оборону. И США сами неплохо накачивают деньгами и ресурсами своих врагов.
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19.07.2024 10:26 Ответить
"Ідіотом" я не буду хоча б тому, що це почьотне місце вже зайнято вамі. Ваша штампована, колгоспна аналітика мене не цікавить.
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19.07.2024 10:46 Ответить
НАТО то передиве! А от чи переживе Україна?
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19.07.2024 09:58 Ответить
ТрампУХО
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19.07.2024 10:10 Ответить
Єнс Столтенберг
З 1 жовтня 2014 - Генеральний секретар НАТО.

на що перетворилося нато за ці десять років, при столтенбергу?
на пацифістську сцикливу, балакучу компашку для своїх євро чиновників, майбутніх пенсіонерів.
а, може і за гроші газпрому....
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19.07.2024 10:10 Ответить
Потужна заява від керівника буцімто найсильнішого воєнного блоку у світі.
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19.07.2024 10:14 Ответить
А якщо нi - вздьорнешся, Йенсику?

Ну ось просто як мужик, як лiдер, що вiдповiдае за своi обiцянки?

Мабуть якщо колись створють Лiгу Нацiй v.3.0, треба ввести пожиттеве за нездiйсненi вiйськово-полiтичнi обiцянки. Свiт стане кращим.
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19.07.2024 10:28 Ответить
НАТО сцить!
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19.07.2024 10:54 Ответить
виявляється така "потужна" НАТА,що змушена переживати
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19.07.2024 10:56 Ответить
Може и переживе
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19.07.2024 11:06 Ответить
може й ні)
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19.07.2024 18:06 Ответить
А чи переживе Україна союз Зе-влади з Трампом, Кацапією, та Китаєм? Бо тут вже вся гнила блохо-сфера під керівництвом ОПи сіє в нарід причини "астанавіть вайну", "розчарування в Заході", і "візьмем гроші в Китаю".
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19.07.2024 12:28 Ответить
 
 