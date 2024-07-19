Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет возможное президентство Трампа
Европа не должна попасть в ловушку создания "самосбывающегося пророчества" о том, что НАТО якобы умрет во время второго президентства Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, лидеры должны взаимодействовать с Трампом, так же как это делали в 2016 году, независимо от того, какая риторика была во время избирательной кампании в США.
"Я работал с ним (с Трампом. - Ред.) четыре года", - отметил генсек Альянса.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп изменился с момента окончания его президентства в 2020 году, Столтенберг сказал, что не может ответить, однако добавил: "Я думаю, что важно не создавать самосбывающиеся пророчества, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Такое беспокойство было и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стала сильнее после четырех лет ... больше войск, высокая готовность".
Столтенберг заявил, что остается оптимистом относительно будущего НАТО.
"Причина, почему я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником ... заключается в том, что основная критика со стороны президента Трампа, а также кандидата на должность вице-президента Джей Ди Венса, не была направлена в первую очередь против НАТО. Она была направлена против того, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на оборону, и это меняется", - подытожил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине может предусматривать обязательство не расширять НАТО на восток.
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З 1 жовтня 2014 - Генеральний секретар НАТО.
на що перетворилося нато за ці десять років, при столтенбергу?
на пацифістську сцикливу, балакучу компашку для своїх євро чиновників, майбутніх пенсіонерів.
а, може і за гроші газпрому....
Ну ось просто як мужик, як лiдер, що вiдповiдае за своi обiцянки?
Мабуть якщо колись створють Лiгу Нацiй v.3.0, треба ввести пожиттеве за нездiйсненi вiйськово-полiтичнi обiцянки. Свiт стане кращим.