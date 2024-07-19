Орбан планирует продолжить самопровозглашенную "мирную миссию" относительно войны в Украине, - Bloomberg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "миротворческую миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза за то, что он превысил полномочия своей страны как председательствующей в Совете ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"ЕС должен присоединиться к Китаю и, при условии возвращения Дональда Трампа к власти, к Соединенным Штатам, чтобы оказать давление на Россию и Украину и заставить их начать мирные переговоры", - заявил Орбан в интервью государственному радио.
Агентство пишет, что после того, как Венгрия взяла на себя преимущественно административную роль в ЕС 1 июля, премьер страны использовал это, чтобы повысить собственный авторитет в международной дипломатии, встречаясь с лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Орбан отметил, что продолжит сообщать о своих встречах только после того, как они состоятся, как это было в случае с его нескоординированными визитами в Россию и Китай.
Напомним, Европейская комиссия заявила 17 июля, что она сократит свое участие в неформальных встречах, запланированных Венгрией во время ее председательства в ЕС после дипломатических поездок Орбана в Москву и Пекин.
Комиссия также пропустит традиционный визит своих комиссаров в страну, которая занимает должность председателя.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.
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Вот и все что нужно знать о цели Орбана и его антизападной коалиции. Заметте, что ето достоверные факты, что Орбан, Пуйло, Трамп и Китай ненавидят ЕС и НАТО
І взагалі, ціе сміття людства май же таке як і оті тварини з тавном "росіяне". Це вже і неоднарозово підтверджено самім яснуванням мудьяр.
Да пробачать мені роми, но виходить шо мудьяри гірше за циган.
Приматам з Сухумського аж дух захопило від масштабів…
Тут і на онуків вистачить, проект закону про штрафи від корупціонерів…, проголосовано, саме такими приматами!!