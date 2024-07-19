Орбан планирует продолжить самопровозглашенную "мирную миссию" относительно войны в Украине, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "миротворческую миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза за то, что он превысил полномочия своей страны как председательствующей в Совете ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"ЕС должен присоединиться к Китаю и, при условии возвращения Дональда Трампа к власти, к Соединенным Штатам, чтобы оказать давление на Россию и Украину и заставить их начать мирные переговоры", - заявил Орбан в интервью государственному радио.

Агентство пишет, что после того, как Венгрия взяла на себя преимущественно административную роль в ЕС 1 июля, премьер страны использовал это, чтобы повысить собственный авторитет в международной дипломатии, встречаясь с лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Орбан отметил, что продолжит сообщать о своих встречах только после того, как они состоятся, как это было в случае с его нескоординированными визитами в Россию и Китай.

Напомним, Европейская комиссия заявила 17 июля, что она сократит свое участие в неформальных встречах, запланированных Венгрией во время ее председательства в ЕС после дипломатических поездок Орбана в Москву и Пекин.

Комиссия также пропустит традиционный визит своих комиссаров в страну, которая занимает должность председателя.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

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