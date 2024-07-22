Решение Украины прекратить транзит нефти "ЛУКойл" является "нарушением Соглашения об ассоциации", - Сийярто
В Венгрии заявили, что решение Украины прекратить транзит нефти российской компании "Лукойл" является неприемлемым шагом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, решение Украины внести "Лукойл" в свой санкционный список, что и привело к приостановке транзита нефти, "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".
"Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, которая одним решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в две страны-члены ЕС. Такое решение Украины является явным нарушением Соглашения об ассоциации", - пояснил Сийярто.
Глава МИД отметил, что в таком случае страны ЕС могут немедленно начать процедуру консультаций, где Европейская комиссия должна представлять пострадавшую страну-члена, а в перспективе дело может дойти до арбитража.
Сийярто уточнил, что сейчас дело все еще находится на стадии консультаций, не приведя других подробностей.
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".
18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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Меморандум це фількіна грамота, і не має юридичних наслідків на відміну від договору.... Но річ не про це. Угорщина попала і знає про це, і тому так верещить! Але Україна тут права як не крути
По перше, на РФ, ЕС наклало санкції на експорт нафти (у вигляді обмеження). І по сути Україна діє у відповідності до цих санкцій.
По друге, війна - це форс мажорні обставини, для будь якого договору. І будь який суд це визнає.
Нехай ще пі*ари подякують, що ми цілих 2 роки дозволяли їм смоктати російську нафту, у той час як вони ставили нам палки у колеса де тільки можно. Але ніхто не зможе сказати, що таким чином ми помстилися Угорщині
на черзi Швецiя там по круче буде все що ви задумали з дiом кабаем в ЕС буде блоковано ШВЕДАМИ вже пообiцяли да i Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана
Чи будете тепер дві руки підіймати?
Ще би додав " фундаментальних" країн які розвалюють фундамент ЄС зсередини.
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звикайте ****** довбані.Вас чекає ще багато неприйнятних кроків
Чому всяка ******* яка сама нічого не дотримується так гостро реагує та збуджується коли хтось починає грати так само як вони? Ну ви ж цю гру розпочали, обтікайте.