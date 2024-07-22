Решение Украины прекратить транзит нефти "ЛУКойл" является "нарушением Соглашения об ассоциации", - Сийярто

В Венгрии заявили, что решение Украины прекратить транзит нефти российской компании "Лукойл" является неприемлемым шагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, решение Украины внести "Лукойл" в свой санкционный список, что и привело к приостановке транзита нефти, "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

"Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, которая одним решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в две страны-члены ЕС. Такое решение Украины является явным нарушением Соглашения об ассоциации", - пояснил Сийярто.

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Глава МИД отметил, что в таком случае страны ЕС могут немедленно начать процедуру консультаций, где Европейская комиссия должна представлять пострадавшую страну-члена, а в перспективе дело может дойти до арбитража.

Сийярто уточнил, что сейчас дело все еще находится на стадии консультаций, не приведя других подробностей.

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Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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