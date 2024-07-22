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Решение Украины прекратить транзит нефти "ЛУКойл" является "нарушением Соглашения об ассоциации", - Сийярто

Сійярто про зупинку транзиту нафти Лукойл

В Венгрии заявили, что решение Украины прекратить транзит нефти российской компании "Лукойл" является неприемлемым шагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, решение Украины внести "Лукойл" в свой санкционный список, что и привело к приостановке транзита нефти, "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

"Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, которая одним решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в две страны-члены ЕС. Такое решение Украины является явным нарушением Соглашения об ассоциации", - пояснил Сийярто.

Также читайте: Глава МИД Бельгии Лябиб ответила Орбану на обвинения ЕС в "затягивании войны": Нужно работать над справедливым миром

Глава МИД отметил, что в таком случае страны ЕС могут немедленно начать процедуру консультаций, где Европейская комиссия должна представлять пострадавшую страну-члена, а в перспективе дело может дойти до арбитража.

Сийярто уточнил, что сейчас дело все еще находится на стадии консультаций, не приведя других подробностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок о возможности блокирования Венгрией помощи Украине: Найдем необходимые решения

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Также читайте: Решение Украины о прекращении транзита российской нефти неприемлемо, Венгрия поднимет этот вопрос на Совете ЕС, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1933) нефть (1917) нефтепровод (109) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+61
Заскулили кацапські манкурти.
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22.07.2024 17:21
+46
Ти гля як кацапські прихвостні заскулили-значить все правильно робимо.
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22.07.2024 17:29
+38
я б діяв мудріше. під час чергового ракетного удару підірвав би той нафтопровід, і звинуватив пуйла. А нафтопровід би стояв на ремонті до кінця війни, бо не на часі. От хай вони з орбаном трахають друг другу мізки до повного просвітління.
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22.07.2024 17:31
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22.07.2024 17:19 Ответить
та й пофіг, ну буде літр $ 3 коштувати, зате Словаччина та Угорщина подавиться!
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22.07.2024 18:47 Ответить
А шо в нас віина і рашка ворог - це нічого?
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22.07.2024 17:20 Ответить
Заскулили кацапські манкурти.
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22.07.2024 17:21 Ответить
А рішення не виконувати Меморандум це що? Ах ти динєголове одоробло!
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22.07.2024 17:22 Ответить
Як казав Райкін - с головой как крутоє яйцо. А чи це взагалі якось стосується питання асоціації? Ми ж поки що не грузія (сакартвела, бл@дь, як гордо), яка лягла під кацапів
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22.07.2024 17:25 Ответить
До чого тут меморандум?!

Меморандум це фількіна грамота, і не має юридичних наслідків на відміну від договору.... Но річ не про це. Угорщина попала і знає про це, і тому так верещить! Але Україна тут права як не крути
По перше, на РФ, ЕС наклало санкції на експорт нафти (у вигляді обмеження). І по сути Україна діє у відповідності до цих санкцій.
По друге, війна - це форс мажорні обставини, для будь якого договору. І будь який суд це визнає.

Нехай ще пі*ари подякують, що ми цілих 2 роки дозволяли їм смоктати російську нафту, у той час як вони ставили нам палки у колеса де тільки можно. Але ніхто не зможе сказати, що таким чином ми помстилися Угорщині
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22.07.2024 17:50 Ответить
в Україні "криза", вибачайте
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22.07.2024 17:23 Ответить
А що таке ? Ви спочатку зі своїми порушеннями розберіться .
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22.07.2024 17:25 Ответить
pust vengri piset zalobu pape rimskomu mozet on pomozet Vot xoroso sto imeno vengri i slovaki poliucili to sto zasluzili.
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22.07.2024 17:27 Ответить
так вугри були проти асоціації. які тепер питання. чи ми повинні збагачувати путіна з орбаном ???
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22.07.2024 17:28 Ответить
Ну для початку припиніть пхати палки в колеса допомозі України!
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22.07.2024 17:29 Ответить
Ти гля як кацапські прихвостні заскулили-значить все правильно робимо.
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22.07.2024 17:29 Ответить
Якось пох. на угорськіх кацапоублюдків.
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22.07.2024 17:30 Ответить
Вже 100 років тому Швейк з сапером Водічка всіх попереджали про мадярів.
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22.07.2024 17:30 Ответить
я б діяв мудріше. під час чергового ракетного удару підірвав би той нафтопровід, і звинуватив пуйла. А нафтопровід би стояв на ремонті до кінця війни, бо не на часі. От хай вони з орбаном трахають друг другу мізки до повного просвітління.
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22.07.2024 17:31 Ответить
перестань дивитися в очi торбану сiятро почухай пузило торбану
на черзi Швецiя там по круче буде все що ви задумали з дiом кабаем в ЕС буде блоковано ШВЕДАМИ вже пообiцяли да i Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана
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22.07.2024 18:00 Ответить
І що? За х#й українців вкуси. ******* угорське. Поливають нас брудом роками, а потім "анасзачто?". Гниди.
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22.07.2024 17:31 Ответить
Йому спідручніше путінського прутня кусать,якого він з рота роками не виймає.
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22.07.2024 17:37 Ответить
А ШО САМЕ та/або ШО ШЕ ти чмо вважаєш порушенням
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22.07.2024 17:36 Ответить
Може ще засідання безпеки ООН будуть вимагати.
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22.07.2024 17:36 Ответить
А ми їм стурбованість з трьох пальців покажемо.
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22.07.2024 20:06 Ответить
досить одного
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22.07.2024 23:22 Ответить
І що ви зробите? Ви ж завжди голосуєте "проти" по будь якому питанню, яке стосується України.
Чи будете тепер дві руки підіймати?
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22.07.2024 17:39 Ответить
Вперед і з піснею. Вітер у спину.
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22.07.2024 17:43 Ответить
Цеж братні народи -угри(мордва,удмурти,комі,ханти та т.ін. лайно)!! *******!!))
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22.07.2024 17:43 Ответить
Підірвати український проміжок того нафтогрну, звалити це на кацапів і закрити питання назавжди.
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22.07.2024 17:44 Ответить
так ти ж мадярський циган і сраколиз куйла проти вступу України і в ЄС І В НАТО..???мадярське чмо
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22.07.2024 17:47 Ответить
Пішов на хер, кацапський сраколизник!
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22.07.2024 17:48 Ответить
ми дуже занепокоєні...
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22.07.2024 17:52 Ответить
Подайте в арбітраж на )(уйло
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22.07.2024 17:56 Ответить
про удар в псіну Євросоюзу вже казав?
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22.07.2024 17:57 Ответить
А блокувати виділення допомоги ЄС Україні та рух України до НАТО це що? Сало за м'ясо.
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22.07.2024 17:59 Ответить
А асоціація передбачає вставляння ''палок'' в євроінтеграційні процеси, та військовій допомозі Україні?
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22.07.2024 17:59 Ответить
Хай напише в спортлото.
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22.07.2024 18:11 Ответить
А де у тексті асоціації це записано? Номер статі та пункту плиз. МУДЬЯри, мало того шо у вас прем'єр корупціонер якій вже став посібником рашистіа - неофашисиів з Московії і вас зробив посібниками, так у вас і голова МЗС дебіл.
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22.07.2024 18:14 Ответить
А я знаю, де той йовбик може відсмоктати нафту... чи як його там?.. тим більше що заняття-то для нього звичне.
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22.07.2024 18:16 Ответить
Даю 95% шо зільопухи прогнуться і відновлять постачання.
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22.07.2024 18:18 Ответить
Насправді можна запропонувати «компромісне» рішення - відновити поставки, але з новою платою за транзит. Скажімо, 10 мільярдів євро на рік (а ще краще 20 мільярдів)...
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22.07.2024 18:20 Ответить
Ти дивись,як завізжали, коли їм на хвіст натупили.
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22.07.2024 18:20 Ответить
ПІСЛЯ БУДАПЕШТСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ДОРІКАТИ УКРАЇНІ ПРО НЕВИКОНАННЯ НЕЮ ОБОВ'ЯЗКІВ САМЕ ПЕРЕД УГОРЩИНОЮ ЯКОСЬ НЕ ПРАВИЛЬНО.
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22.07.2024 18:22 Ответить
Хіба лукойл є членом ЕС ? А неприйнятне рішення про ембарго агресоора це несприятне для кого ? Для України чи для союзника нацистів ? Щось тут сиярто все перепутав./ До речі угри ні в WW-2, ні зараз симпатій до нацизму не змінювали.
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22.07.2024 18:23 Ответить
яка одним рішенням ставить під фундаментальний ризик постачання нафти до двох країн-членів ЄС Джерело:
Ще би додав " фундаментальних" країн які розвалюють фундамент ЄС зсередини.
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22.07.2024 18:25 Ответить
Тут інше цікаво. Дятли пожалілись Лаврову, потім в ЕС, а приїхать до Києва і попросить - горда мадярська душа не виносить...
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22.07.2024 18:27 Ответить
Скавчи далі, паскудо! Зараз вашу недокраїну відключать ще від права голосу, разом із Фіцо, цим лохом, якого кремляді розвели у 2009-му - і справа піде жвавіше. А там, диви, і зовсім дадуть копняка з ЄС. Веселий буде час!
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22.07.2024 18:29 Ответить
Запищали ******, ьреба було раніше це зробити
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22.07.2024 18:29 Ответить
Ну шо, мадьярская обезьянка, довыделывалась? А дальше заставим платить репарации за ущерб, причиненный Украине во 2 Мировой Войне.
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22.07.2024 18:31 Ответить
Так за Корюківку Чернігівської області там ой скільки накапало. Німці такого не творили, як ці переселенці на Полонію з-за Уралу.
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22.07.2024 18:36 Ответить
Брехня, быть такого не может, чтобы Украина до сих пор помогала агрессору с транзитом!
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22.07.2024 18:37 Ответить
Відпрацьовують за обіцянку пуйла віддати їм Закарпаття.
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22.07.2024 18:39 Ответить
Гарнесенько їм по губам провели, аж шось зашкварчало )
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22.07.2024 18:49 Ответить
Київ взагалі хай не коментує своє рішення,а накачати їм гамна в трубу замість нафти,і тихо посміхатися у вуса.
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22.07.2024 18:51 Ответить
В Угорщині заявили, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" є неприйнятним кроком.
==================
звикайте ****** довбані.Вас чекає ще багато неприйнятних кроків
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22.07.2024 18:51 Ответить
А пішло б ти на хєр, непорозуміння мадярське.
Чому всяка ******* яка сама нічого не дотримується так гостро реагує та збуджується коли хтось починає грати так само як вони? Ну ви ж цю гру розпочали, обтікайте.
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22.07.2024 19:14 Ответить
странно, что Венгрия не предпологала, что что-то подобное может случиться! Совсем от реальности оторвались и уверовали в свою неуязвимость и безнаказанность... а тут, бац!
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22.07.2024 19:27 Ответить
Як розхвилювались а те що рашисти кожен день убивають українців , руйнують міста , села і інфраструктуру вам байдуже ,так звертайтесь до свого приятеля світового терориста путіна хай припинить війну.
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22.07.2024 19:29 Ответить
Пусть собирают манатки и уе... зжают на историческую родинку, в уральские €беня😀
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22.07.2024 19:45 Ответить
100 відсотків, що Хрипатий поц обідився на Вітюшу за те, що той топить за х..... а його кинув самим наглим образом, незгадавши найвеличнішого лідора мислі.
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22.07.2024 20:05 Ответить
Зашивилились гниди. Бізнес на крові приносив непогані бариші. Таку би активність та занепокоєння при боротьбі з терористичною ерефією.
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22.07.2024 21:13 Ответить
Україне не має права кормити свого ворога. тому потрібно закрити нафтопровід і аміакопровід. пуйло й досі отримує мільярди на війну прокачкою через Україну!
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22.07.2024 21:48 Ответить
Яка може бути торгівля на крові?
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22.07.2024 22:03 Ответить
Да пошли они на
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22.07.2024 22:57 Ответить
через СМИ Орбану напомнили о том, что российская нефтянка пошла под санкции одной из первых и что трубопроводная нефть была выведена из-под их действия в виде исключения, по просьбе нескольких стран, в том числе и Венгрии, потому что являясь внутренними, континентальными странами, они не имеют морских портов для получения другой нефти, доставленной танкерами. В связи с этим им нужно время для того, чтобы найти альтернативные пути поставок нефти не российского происхождения. И вот Орбану напоминают, что у него было два с лишним года для того, чтобы воспользоваться санкционной отсрочкой, но он только сильнее, в стиле мадам Меркель, нахлобучил свою страну на российскую трубу. В связи с этим ему задают вопрос: «Витя, и кто тебе доктор?»
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22.07.2024 23:15 Ответить
Хай тепер орбан з відрами в москву за нафтою ганяє 😁
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23.07.2024 02:31 Ответить
 
 