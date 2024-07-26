Будут судить экс-правохранителя из Луганщины, сбежавшего со службы на ВОТ и получившего 2,7 млн ​​грн выплат как военнопленный

Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении военного, который сбежал на временно оккупированную территорию и незаконно получал выплату, назначенную семьям военнопленных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в первые дни полномасштабной войны правоохранитель сбежал со службы к своей жене, которая осталась на временно оккупированной территории Луганской области.

"Супругов ввело в заблуждение командование подразделения, где служил муж. Женщина прислала документы о якобы захвате мужа в плен россиянами. На основании этой документации они с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты, предусмотренные для семей военнопленных", - говорится в сообщении.

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Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составляет более 2,6 млн гривен.

При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР" и предлагал бывшим коллегам перейти на сторону врага.

Экс-правоохранитель обвиняется в дезертирстве и мошенничестве (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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