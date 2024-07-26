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Будут судить экс-правохранителя из Луганщины, сбежавшего со службы на ВОТ и получившего 2,7 млн ​​грн выплат как военнопленный

Судитимуть правоохоронця з Луганщини, який незаконно отримав понад 2,6 мільйона виплат нібито як військовополонений

Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении военного, который сбежал на временно оккупированную территорию и незаконно получал выплату, назначенную семьям военнопленных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в первые дни полномасштабной войны правоохранитель сбежал со службы к своей жене, которая осталась на временно оккупированной территории Луганской области.

"Супругов ввело в заблуждение командование подразделения, где служил муж. Женщина прислала документы о якобы захвате мужа в плен россиянами. На основании этой документации они с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты, предусмотренные для семей военнопленных", - говорится в сообщении.

Смотрите: На Харьковщине разоблачены мошенники: Представлялись работниками службы безопасности банка и получали доступ к личным счетам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составляет более 2,6 млн гривен.

При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР" и предлагал бывшим коллегам перейти на сторону врага.

Экс-правоохранитель обвиняется в дезертирстве и мошенничестве (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Экс-нардеп с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам, зарабатывая до $100 тыс. долларов в месяц, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

мошенничество (1216) суд (25072) ГБР (2964) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+11
здуріти можна - виплатили платилися дружині на окуповану територію.
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26.07.2024 13:20
+7
Чому заблюрені ********** мусора, його пробля..ді дружини, і опаришів ?!!!
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26.07.2024 13:29
+7
Сейчас пару прокуроров получат УБД. Так как им приходилось грозно смотреть в сторону окупированных территорий. В нашей стране ничего не меняется.
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26.07.2024 13:30
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Десь за кордоном радісно загигикали наші бувші можновладці...
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26.07.2024 13:18 Ответить
Гроші пішли
Сам пішов

Ловити будуть ?
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26.07.2024 13:20 Ответить
здуріти можна - виплатили платилися дружині на окуповану територію.
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26.07.2024 13:20 Ответить
Чому заблюрені ********** мусора, його пробля..ді дружини, і опаришів ?!!!
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26.07.2024 13:29 Ответить
Сейчас пару прокуроров получат УБД. Так как им приходилось грозно смотреть в сторону окупированных территорий. В нашей стране ничего не меняется.
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26.07.2024 13:30 Ответить
А от цікаво, пенсії ватникам-регресникам у дирляндію платять?
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26.07.2024 13:32 Ответить
Ну чому він втікаючи не прихопив зеленського, шо б той тоже втік. А так не втік, бо боневтік
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26.07.2024 13:33 Ответить
Оце цирк)) є знайомі які дійсно повернулися з полону, то вони таких грошей і не бачили.
А тут на окуповану територію перераховували...
Не здивуюсь , якщо ці гроші тупо розікрали, і цей підозрюваний...ну максимум ******** ,який отримав якийсь відсоток.
А заочно судити , то лише трата сил, грошей і дармові зарплати суддям, і всім хто приймає участь у "розслідуванні". Нічого ці вироки не дають, всі на них клали болт.
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26.07.2024 13:41 Ответить
Судити треба і дружину, і тих, хто виплачував, за груповий зговір з метою шахрайських фінансових махинацій проти держави Україна.
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26.07.2024 14:06 Ответить
То такі суми всім хто попав у полон виплачують без розбору, навіть тим які "позивной волга" чи як там в ефір виходили і добровільно здалися- дурдом
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26.07.2024 14:33 Ответить
2,6 мільйона чимала сума. Де було ДБР майже 2 роки? Скоріше за все мали частку.
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26.07.2024 14:36 Ответить
.... тільки одного виявили,а решту аферистів коли?
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26.07.2024 16:25 Ответить
 
 