Организовал "мобилизацию": СБУ сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику
Служба безопасности Украины сообщила о еще одном подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части территории Луганщины к оккупационным группировкам Южного военного округа РФ. Начиная с 19 февраля 2022 года гауляйтер подписал несколько распоряжений о "введении военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части региона.
Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно "призвали" на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий. Прежде всего речь идет о мужчинах в возрасте от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на "мясные" штурмы позиций ВСУ на восточном фронте", - говорится в сообщении.
В Службе безопасности сообщили, что более 70% "мобилизованных" погибли в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.
Так, Пасечнику сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, в начале июля 2024 года Пасечника приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.
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