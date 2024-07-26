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Новости
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Организовал "мобилизацию": СБУ сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Леоніду Пасічнику повідомлено про нову підозру

Служба безопасности Украины сообщила о еще одном подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части территории Луганщины к оккупационным группировкам Южного военного округа РФ. Начиная с 19 февраля 2022 года гауляйтер подписал несколько распоряжений о "введении военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части региона.

Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно "призвали" на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий. Прежде всего речь идет о мужчинах в возрасте от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на "мясные" штурмы позиций ВСУ на восточном фронте", - говорится в сообщении.

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В Службе безопасности сообщили, что более 70% "мобилизованных" погибли в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Так, Пасечнику сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в начале июля 2024 года Пасечника приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.

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Автор: 

СБУ (19840) Пасечник Леонид (37) Луганская область (6486)


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26.07.2024 16:09 Ответить
Цю колоборанську мерзоту треба знищити, а не підозри висувати на одинадцятому році війни.
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26.07.2024 16:11 Ответить
Ще їден пасічник, тіко цього разу - поганий!
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26.07.2024 16:15 Ответить
20 років служив і ніхто не побачив що воно рашиське гівно
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26.07.2024 16:22 Ответить
Ну і чого це пасічник ще живий?
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26.07.2024 16:23 Ответить
клав він на ваші підозри
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26.07.2024 17:17 Ответить
Це такий тролінг під час війни? Він давно вже має аплодувати кабзону
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26.07.2024 18:30 Ответить
 
 