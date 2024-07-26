Россияне в ЕС помогают РФ получать запрещенные технологии: открывают предприятия для экспорта соответствующих компонентов, - Киевский институт судэкспертиз

Россияне, которые уже много лет проживают в ЕС, также помогают РФ получать запрещенные технологии. В частности, они открывают предприятия, учреждения, организации на территории ЕС для импорта, экспорта и продажи соответствующих компонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу рассказала заслуженный юрист Украины, заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Наталья Нестор.

"Стоит отметить, что россияне, которые уже много лет проживают в ЕС, также помогают РФ получать запрещенные технологии. Как правило, россияне (у которых есть руководители/кураторы в России), которые уже имеют гражданство той или иной страны, открывают предприятия, учреждения, организации на территории ЕС для импорта, экспорта и продажи соответствующих компонентов. Переправка может происходить через третью страну (косвенные поставки), также надо не забывать, что некоторые компоненты имеют двойное назначение и могут быть применены как в оружии, так и в быту. Электронные компоненты, которые должны улучшать жизнь людей, превращаются россиянами в средства убийств украинцев", - отметила она.

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По ее мнению, ключевым фактором успеха санкций против России является продолжительность их применения, "единство государств-инициаторов и постоянный мониторинг эффективности ограничительных мер, которые уже применены. Должно быть беспрецедентное санкционное давление мировых демократий на Россию. Санкции необходимо постоянно контролировать и максимально ограничивать возможность их обхода".

"Деньги, которые зарабатывают фирмы, поставляющие детали России, воняют смертью... и об этом необходимо всегда напоминать. Лично я на встречах с иностранными партнерами всегда приглашаю приехать в Украину и посмотреть, что происходит у нас", - подчеркнула Нестор.

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Напомним, 22 июля Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев действие экономических санкций против России за агрессию против Украины. Ограничения продлили до 31 января 2025 года. В частности, речь идет о санкционных ограничениях, впервые примененных ЕС в 2014 году, и экономических санкциях, которые добавились с февраля 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины. Сейчас санкции содержат широкий спектр секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.